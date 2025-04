La productora argentina Julia Gómez Cora es la reina de los musicales en España: "Hay que hacer uno de la menopausia"

"Dijo Federico García Lorca que el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana", recita Charo Izquierdo para dar inicio a un nuevo episodio de Arréglate que nos vamos. "Estoy convencida de que a ti te gusta el teatro y de que en nuestro pódcast de hoy te lo vas a pasar bomba", le dice Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. En efecto, porque la directora de ENCLAVE ODS revela: "A mí lo que más me hubiera gustado del mundo es ser actriz".

Una presentación perfecta para esta productora, que ha hecho que Madrid esté a la altura de Broadway... o más. "Los musicales en Madrid son un éxito rotundo, de una calidad incuestionable y ese cambio tiene nombre y apellidos: Julia Gómez Cora", dice una de las anfitrionas.

El próximo estreno que enfrenta es el 24 de abril en Barcelona, hasta donde llega Six; además, se trata de la producción original y en inglés. "No vayas a Londres, que te lo traemos. Es un musical que me llamó mucho la atención, porque me interesa darle voz a nuevas creadoras, que en este caso son dos chicas de 22 años que mientras estudiaban en Cambridge escribieron esto como tesis de fin de curso. Lo presentaron en la sección Fringe del Festival de Edimburgo, pensando que era solo para sus amigos y fue un exitazo. Tanto que firmaron con un productor", explica.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de su pódcast. Esteban Palazuelos

La historia del musical es superoriginal, "en la que empodera y da voz a las seis esposas de Enrique VIII, que en el 1500, pobrecitas, nadie las escuchó y a algunas de ellas les cortaron la cabeza. ¿Qué pasaría si esas mujeres vivieran hoy y tomaran el micrófono?". Este tipo de proyectos atraen al público joven y genera nuevos lenguajes. "Six está creando un verdadero fandom en redes sociales. Es el segundo musical con más descargas en Spotify después de 'Hamilton", dice Julia Gómez Cora.

Durante la conversación, la invitada cuenta que se apartó del teatro musical durante unos años. Sánchez de Lara quiere saber por qué. "Necesitaba recuperar la ilusión de volver a empezar y el pulso creativo. O sea, hay un momento que ya tenía 500 personas trabajando, tres producciones, viajando todo el rato... Pero había perdido un poco el contacto con la creación. A mí lo que me apasionó fue posicionar el género musical en Madrid, dar lugar a tantos talentos que hay en España para que puedan ganarse la vida en lo que les gusta y aman, y que el público tuviera la posibilidad de no verse obligado a irse a Londres o Nueva York para ver espectáculos con la misma calidad", explica.

En ese tiempo de impase, Gómez Cora estuvo trabajando en muchas cosas. Entre ellas, creó una productora de pódcast y "me metí en una clínica de menopausia". Esta confesión hace que Cruz y Charo celebren entrar en un tema tan presente en Magas. "Hay que conseguir llenar recintos grandes con mujeres hablando de esto y quitarle el tabú", propone la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

"Yo en cada cena lo estoy haciendo, poco a poco. Se trata de poner la semilla, porque es un tema del que no se habla y existe un gran desconocimiento. En mi caso, empecé a sufrir pronto los síntomas de la perimenopausia y me puse a investigar. Estaba cansada de que el ginecólogo dijera que hay que aguantar, que es lo que hay. Y yo no quería, porque fui madre tarde, tenía dos hijos chiquitos y necesitaba energía. A partir de ahí comencé a probar todo lo que existía en el mercado y me di cuenta de que somos el 50% de la población, las que vivimos en periodo de peri o menopausia de los 40 hasta el fin de nuestras vidas, y que nadie nos está atendiendo", reflexiona.

"Hay que hacer un musical de menopausia", bromea. Y de ahí, de manera casi natural, pasan a hablar de maternidad. Julia la vivió tarde y necesitó ayuda de una clínica de fertilidad. Admite que se dio cuenta de la ignorancia que hay por parte de las mujeres acerca de la dificultad que entraña esta aventura.

"Sobre todo porque cada vez lo retrasamos más. Primero hice todo mi máster en fertilidad y soy embajadora de congelar óvulos a todas mis amigas más jóvenes que están en sus 30 años y les digo que no esperen. Culpo a mi ginecóloga de entonces, que nunca me aconsejó esta opción. Y cuando quise quedarme embarazada era tarde y tenía un tumor en el ovario, que me tuvieron que operar...", revela.

El concepto midlife crisis (la crisis de la mediana edad) surge a continuación y la invitada recomienda moverse constantemente, recordando el tiempo en que decidió parar en pleno éxito. "Es interesante hablar de la segunda parte de nuestras vidas. ¿Qué me iba a quedar ahí en una silla jubilándome como la reina de la Gran Vía? Está muy bien, ya lo hice, quería otras cosas", confiesa.

Charo Izquierdo le lanza una sugerencia: "Ponle un nombre de musical a tu vida". Y ella responde casi de inmediato: "Mi hija se llama Matilda, que es una novela que me fascinó y la película y el musical me gustaron mucho. Pero para mi vida... Creo que soy una afortunada. Siempre hay que cultivar muchos aspectos. Cuando yo estudiaba economía también estudiaba teatro. No tenía ninguna intención de hacer nada relacionado, pero siempre decía, o vas al psicólogo o haces teatro. Me terminó dando un montón de herramientas para mi carrera".

Julia Gómez Cora ha hecho infinidad de cosas, entre ellas ser jurado de un programa de televisión, Bailando con las estrellas, en Mediaset. Escuchándola hablar, su fuerza y determinación es evidente. "El liderazgo es tener pasión por lo que haces, tener una visión clara. Cuando llegué a España a montar musicales, me decían que eso no iba a funcionar, que la gente no pagaría ese precio y que no iba a encontrar talento. No dejé que nada de eso me desanimara", confiesa.

Hizo bien, porque triunfó. Mamma Mía, Cabaret, My fair lady o La Bella y la Bestia son solo algunos de los títulos que atesora. Anécdotas puede contar mil, pero elige una del El Rey León. "Sabes que en este musical los niños tienen que ser de color, ¿no? Y en España no tenemos tantos. Entre ellos hay un pequeño adoptado, que tenía muchísimos problemas de inserción en el colegio y estaba con terapia. Cuando fue elegido para ser el pequeño Simba, le empezaron a mirar distinto en el colegio, mejoró su autoestima y sus notas", revela.

Termina el episodio hablando de feminismo porque la historia de Six es eminentemente de mujeres. "Yo no soy nada feminista en ese sentido, pero sí me parece que es hora de contar las historias de otra manera", dice Julia. Cruz y Charo responden al unísono que sí lo es porque defiende la igualdad, que es de lo que se trata.