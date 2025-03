Nisi y las tres Cármenes, únicas patronas de las 63 cofradías gallegas: "Hay que empatizar, oír, ver, callar y tener agallas"

Las cuatro fantásticas del mar

A pesar de que el número de trabajadores asociados a las cofradías es muy paritario, 57% hombres y 43% mujeres, solo ellas salieron elegidas democráticamente en las elecciones que se realizan cada cuatro años. "Es que para ser patrón mayor tienes que pertenecer a la Junta General, y allí son casi todos hombres", comentan justo antes de presentarse una por una.

"Yo ayudé a crear las cofradías en 1996", comienza diciendo María del Carmen Vázquez, patrona mayor de la asociación de Lourizán (Pontevedra) desde 2008. "Me metí a la organización para cambiar las cosas desde dentro y me acabaron convenciendo para que me presentara a patrona mayor", apunta. Desde entonces, no ha cesado en su labor.