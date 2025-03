Justina Llorente, en busca de respuestas sobre la violenta muerte de su hija: "Hay gente que no se merece vivir"

El 9 de enero de 1993 Susana Ruiz (16 años) decidió acudir a un concierto en una sala del barrio madrileño de San Blas. En ese mismo barrio, la joven vivía junto a su familia en el instituto de Las Musas, del que su padre era conserje. Sus progenitores la dejaron ir al concierto, pero debía avisarles al acabar para que la fueran a recoger.

De camino al evento se encontró con un grupo de conocidos. Estos la convencieron para que les acompañase a una fiesta de cumpleaños en un edificio abandonado en un descampado de Vicálvaro. La adolescente estuvo bebiendo y fumando, y alrededor de las tres de la madrugada decidió irse a casa caminando. Sin embargo, Susana nunca llegó y al día siguiente se denunció la desaparición.

Tras mes y medio de batidas e incógnitas, el cadáver de la joven apareció semidesnudo en un descampado de Vicálvaro, a escasos metros de donde fue la fiesta. La cara estaba desfigurada y el cadáver boca abajo. El primer informe forense concluyó que no había signos de violencia y que murió de un paro cardíaco debido al consumo de alcohol y drogas. No obstante, Susana presentaba un fuerte golpe en la cabeza, le faltaba un diente y tenía la laringe rota. Pese a esto, la juez que llevaba el caso rechazó realizar otro informe forense y archivó el caso validando la muerte natural.

Los años posteriores estuvieron plagados de incógnitas, contradicciones y presuntas irregularidades durante la investigación. Los testimonios de las personas que estuvieron presentes en la fiesta de la casa abandonada no arrojaron nada de luz, más bien eran contradictorios. El caso se reabrió en cuatro ocasiones, pero ninguna de ellas permitió dar con el culpable.

En 1994 aparecería la primera pista: un neonazi que formaba parte del grupo de extrema derecha Bases Autónomas huyó de su casa y dejó grabada una cinta. En esta pista de audio, el autor de la cinta, José Alberto Z.O, dijo que la joven había sido golpeada con una piedra, violada y estrangulada por miembros del grupo Bases Autónomas.

También aseguraba que los amigos que estuvieron con la joven aquella noche sabían lo que había pasado y callaban por miedo. Sin embargo, la juez consideró que la cinta carecía de credibilidad y optó por cerrar el caso. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó que se practicaran diligencias, pero al año el hombre dijo que se había inventado todo.

En 1996 llegaría una nueva confesión de otro exmiembro de Bases Autónomas que se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Guadalajara. Señaló que Susana fue torturada, golpeada con una piedra y estrangulada por dos miembros del grupo que eran hijos de personas importantes. Llegó a afirmar que había sido testigo del crimen, pero estaba bajo amenazas y tenía miedo. Fue llamado a declarar, pero no se atrevió a revelar los nombres.

Ambos testigos cambiaron sus afirmaciones, quizás invadidos por el miedo y las amenazas. Tras una larga lucha por parte de los padres de Susana, en 1996 se exhumó el cadáver para realizar un segundo informe forense. Este reveló que Susana recibió un fuerte golpe en la cabeza, fue estrangulada y había restos de otras agresiones. Sin embargo, no se dio credibilidad.

El caso se reabrió por última vez en 2001, cuando una mujer afirmó que su marido, encarcelado, había asesinado a Susana Ruiz. Sin embargo, estas afirmaciones no pudieron acreditarse y se archivó el caso por cuarta vez. Ahora, ha hablado con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, en su programa Madres desde el corazón.

Justina Llorente también se ha accedido a participar en el Magatest, un cuestionario en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

El Magatest

Tu 'primera memoria'…

En mi casa con toda mi familia. No teníamos demasiado para comer, pero no nos faltaba nunca. Mi madre trabajaba mucho. Y yo era muy 'chulilla' e iba como una flor por la calle y por mi casa. Siempre estábamos muy contentos.

'Una habitación con vistas' a…

Desde mi casa que tenía un balcón grande, y llena de tiestos con geranios. Siempre todo lo que sembraba, salía. Mi hermana me decía que tenía las manos verdes porque siempre se me daba bien.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de la ilusión y alegría que tengo. Y el prejuicio que tengo, que no sé todavía quién ha matado a mi hija.

'La amiga estupenda' es…

Entonces éramos todas. Y ahora es Montse, que tiene la misma edad que yo. Y cuando me junto con ella no hay penas.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

A mi hija. Y eso no vuelve nunca más. Es un trozo de tu cuerpo que te han quitado y que no cicatriza nunca.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Sí, todavía me queda un poco. Las que somos así nos durará hasta que nos vayamos. Eso es lo más bonito que hay. La ilusión. Es una bendición del día.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Hay personas que no se merecen vivir porque estropean al mundo entero. La vida sería más agradable sin ellos. Pero estas nunca cambian. Solo hay que verles la cara y librarte de eso.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

No existe.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Pues a unos cuantos, y lo haría, fíjate. Los primeros, los que mataron a mi hija, que espero que tengan una vida mala, como la que dieron a mi hija.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

A mí la idea de no volverme a ver no me gustaría. Me gustaría estar aquí eternamente, pero no podré. Espero que alguien me recuerde cuando no esté.

'El amor más grande'…

Es el que tienes cuando nacen tus hijos. Ese es un amor que no lo puedes comparar con nada.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Hay tantas cosas que olvidaría. Imagínate. Cuando me vean algunos en la televisión hablando de lo que le hicieron a Susana, se le pondrán los pelos de punta y dirán: "¿Pero todavía está dando guerra esta señora?"

Un 'secreto a voces'.

Tengo uno, pero que no lo puedo decir ahora. Ya sabes por dónde voy.

'Un secreto inconfesable'.

Mi secreto. El día que pueda decirlo lo cantaré a los cuatro vientos.

¿Qué es para ti 'nada'?

Es una cosa vacía que no tiene ni interés, ni ilusión, ni vida. Es un ser inútil.

'Cuando la revolución termine'...

Ay… (suspira)… Pues yo saldría a la calle a cantar a los cuatro vientos lo bien que nos ha ido.