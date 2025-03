Ana Crismán, la primera 'arpaora': “No me querían dar clases y ahora me solicitan en el conservatorio superior"

Hay quien se aventura a decir que una figura biomórfica rupestre encontrada en Trois-Frères, en la Occitania francesa y de unos 15000 A.C., representa al primer arpista de la historia. Lo cierto es que apenas se ven dos líneas. Las arpas que sí están datadas son las de Mesopotamia, de unos 3.500 años A.C.

Desde entonces, este instrumento nos ha acompañado. Lo que no se le había ocurrido a nadie era usarlo para tocar flamenco. O, al menos, no habían tenido el tesón necesario para ello. Hasta que llegó Ana Crismán (Jerez, 1983) y se convirtió en la primera 'arpaora' de la historia.

Gaditana por los cuatro costados, Crismán se crio escuchando flamenco, mientras aprendía a tocar música y piano en el conservatorio. "No tuve teléfono móvil hasta los 20 años, gracias a Dios, así que tenía tiempo", cuenta. Se confiesa "enamorada de la música desde siempre" pero, al crecer, fue olvidando sus sueños.

Ana Crismán presenta su primer disco, 'Arpaora'. Fernando Mena

Se convirtió en profesora de música y llevaba una vida tranquila hasta que, de viaje por Irlanda, escuchó a un músico callejero tocar el arpa. Aquello la revolvió. "Regresé a España deseando tocar el arpa. Pero yo quería hacer flamenco, que es mi otra gran pasión", recuerda. Ana Crismán había vuelto a soñar.

Para encontrar que alguien la enseñara, comenzó un periplo por escuelas y conservatorios. La miraban extrañados cuando pedía aquella combinación tan inusual. "Entre que quería hacer flamenco con un arpa y la edad que tenía, que les parecía mayor para aprender, nadie me quería dar clases. Pero yo seguía con ganas. Me compré un arpa y descubrí que no había ninguna fuente sonora flamenca, ni vídeo en YouTube ni nada", explica.

Entonces decidió formarse por su cuenta. Pasó horas, días, meses, años… Se dejó los dedos en las cuerdas. Con su esfuerzo consiguió algo único: que su arpa sonara flamenca. "Esto se le tiene que haber ocurrido a más personas. La diferencia es que yo me he sentado a echarle las infinitas horas que requería. El sonido estaba ahí, solo había que sacarlo, pero no se aprende a tocar tirándole besos a la luna", subraya.

En el mundo del flamenco, incluso los más puristas, la han recibido con los brazos abiertos. Ana Crismán ha desarrollado una técnica propia con la que conecta la ligereza del arpa con el 'quejío' flamenco. Los sonidos que logra ponen la piel de gallina. Por eso, los que la escuchan sentencian: "Lo que hace es flamenco".

Por eso ha pasado por el Festival de Sevilla, la Suma Flamenca de Madrid, el Festival de Flamenco de Los Ángeles, el World Music Festival de Chicago… "Los circuitos más potentes de flamenco del planeta", reconoce.

Su primer disco, Arpaora, se estrena en el XXIX Festival de Jerez el próximo 1 de marzo, acompañada de grandes artistas como La Macanita, Vicente Soto 'Sordera' y José Valencia. Además, el 7 de marzo lo presenta en Viena y, el 15 de ese mes, en el Festival Ellas Crean de Madrid.

Ana Crismán durante una actuación. B. Buchmann Cortesía de Ana Crismán

Este es el año de Ana Crismán, y ella lo sabe. "He pasado de que no me quieran dar clases, a que me soliciten que haga masterclass en el conservatorio superior de arpa. Que no me quisieran enseñar fue lo mejor que me podía haber pasado, porque me obligó a desarrollar mi técnica", admite.

Lo cuenta con una mezcla de fuerza y ternura. Esa forma suya de expresarse recuerda a cómo toca el arpa, un instrumento delicado que requiere una gran fortaleza y que ha convertido, no por arte de magia sino con un gran esfuerzo, en puro flamenco.

¿Cómo descubriste el arpa?

Al escuchar en Irlanda a un artista callejero tocar la suya. Me recordó mis sueños. Sentí que quizá había traicionado a la niña que fui por tratar de llevar la vida que pensaba que se esperaba de mí. Así que a la vuelta, decidí dejar mi trabajo de funcionaria para ponerme a tocar flamenco con arpa.

¿Te dio vértigo decidirlo o te sentiste liberada?

Me sentí liberada, aunque no tenía ni una fecha de concierto en el calendario. Quizá fue una locura. Ahora que han pasado siete años, miro hacia atrás y me digo 'vaya valiente'. Aunque también me digo 'qué temeridad'.

¿Qué es una 'arpaora'?

Arpaora es un concepto inventado, porque la gente me preguntaba si yo era arpista, y yo les decía que no, que no he ido al conservatorio a estudiar arpa clásica, que aprendí sola a tocarla, pero en flamenco. Realmente, no sabía muy bien quién era ni lo que hacía. Hasta que un día se me ocurrió contestar 'soy arpaora', hago sonar el arpa por flamenco.

¿Eres testaruda?

Mucho. Si te sientas a tocar el arpa porque quieres encontrar el flamenco en ella, pues hasta que no salga no te vas a levantar por esa cabezonería. Pero otras veces tienes que dejar respirar las cosas. Lo interesante es darte cuenta de que en ocasiones ser obstinada hace mucho bien y en otras mal, ser consciente de que a veces te puedes equivocar. A veces te vendrá bien dar rienda suelta, y otras sujetar el caballo.

Un gran aprendizaje…

Totalmente. Para eso hay que ser súper honesta con una misma y súper humilde, dejar a un lado tu ego, y saberte pequeñita para mirar sin ponerte límites, ni juzgar. Volver a cuando eras niña y vivías en el presente absoluto, sin plantearte hasta dónde tienes que llegar. Nos pegan la paliza con el éxito, con cómo tienes que hacer las cosas… y las mujeres tenemos un doble palizón, para nosotras siempre hay una carga extra.

¿Qué te ha enseñado el arpa?

El arpa tiene una pulsación difícil, porque tocas con los brazos en el aire, no los apoyas en nada. Así que tienes que aprender a apoyarte en ti misma, en tu cuerpo, para encontrar la posición que te permita ir caminando con los dedos por las cuerdas. La gran enseñanza del arpa es que el único punto de apoyo, desde el origen de tu existencia hasta que mueras, que siempre va a estar, eres tú. Y es a ti misma a la que más tienes que cuidar, gestionar y venerar. Si no no nos atendemos y nos queremos, no puedes estar para nadie.

Ana Crismán toca el arpa a raíz de que una actuación callejera despertara su amor por el instrumento. Isa de la Calle

¿Sientes que te ha empoderado el arpa?

Me ha permitido ser yo misma. Se me han ido cayendo antiguas creencias muy limitantes. En vez del éxito o el dinero, he colocado en el centro los cuidados y el amor por la vida. No hago esto para ser famosa, de hecho pienso que eso te trae problemas.

En marzo estrenas tu primer disco, 'Arpaora', ¿qué vamos a encontrar?

Para mí es un traspasar nuestras creencias limitantes, demostrar que hay más posibilidades de las que a priori vemos. No te creas lo que te dicen, mejor lo compruebas por ti misma, porque el mundo es amplio y hay muchas cosas por hacer que nos dijeron que no se puede. Hay que desmontar esas creencias, quitarles el polvo y hacer una revisión constante porque se quedan obsoletas. Como con los ordenadores o los móviles, hacer una actualización.

¿Qué te dicen los puristas del flamenco cuando te escuchan?

Cuando empecé con el arpa flamenca, no pensaba que fuera a tocar nunca en España. Creía que solo interesaría en el extranjero. Ni lo intenté porque daba por hecho que no me iban a aceptar. Y entonces fueron ellos los que empezaron a llamarme.

¿Y qué te dicen?

Los puristas me dicen que mi música es flamenca, que no es fusión. Está hecho con un arpa, pero es 100% flamenca. Ahora hay arpistas que se han ofrecido amablemente a darme clases gratis, pero les he dicho que gracias, pero ya no quiero. Ese sonido nasal, redondo, precioso de la música clásica, no es lo que yo quiero expresar. Yo hago flamenco, esto es otra cosa, tiene un ataque mucho más visceral.

En el disco te acompañan grandes del flamenco como La Macanita o Vicente Soto 'Sordera'… ¿Cómo han llegado estas colaboraciones?

Todas son composiciones mías, música y letra, y me acompañan más artistas maravillosos. La voz de La Macanita es belleza, le he compuesto unas alegrías a los campos de girasoles de la provincia de Cádiz y está perfecta. A Vicente Soto 'Sordera' me lo encontré por la calle, en Jerez, y le conté que estaba haciendo un disco. Me dijo, 'sobrina, te voy a hacer un tema'. Y efectivamente, me ha grabado ¿Quién tiene un don?, una seguidilla que he compuesto para él. Yo pienso que todas las personas tenemos un don, no es algo exclusivo de unos elegidos.

¿Es importante creer en una misma?

Es esencial. La mayoría de las personas viven de espaldas al talento que traen, porque necesitan ganar dinero, pagar facturas a final de mes y vuelta a empezar. Se desaniman y abandonan sus sueños por falta de tiempo. Pero es importante hacerle un hueco en tu vida. Porque ese don, aunque no pague las facturas, te va a traer salud. Para mí, música, belleza, salud y naturaleza, son como habitaciones de una misma casa. Y es importante cuidarlas a todas, porque cuando le das la espalda, puedes desarrollar comportamientos autodestructivos.

Ana en el escenario. B. Buchmann Cortesía de Ana Crismán

Quizá por esas ideas, tu música mueve emociones profundas…

Eso es del flamenco. Yo tengo mi teoría, date cuenta de que el arpa es un instrumento del 3500 A.C., el primer grabado es de una mujer tañendo el arpa en Mesopotamia. Este instrumento viene del arco de la caza, del sonido de la flecha al cortar el aire. Es una herramienta de nutrición para el cuerpo, porque daba de comer, y para el alma, porque nutre el espíritu con la música. Pienso que todo eso está en el cerebro, en el proceso evolutivo que ha acompañado al humano. Quizás por eso nos mueve tanto en el plano emocional. El arpa y el flamenco son ancestrales, es lógico que haya un buen maridaje.

¿Es necesario ser feminista en el mundo de la música, y en concreto en el flamenco?

Sí, por supuesto, vamos a reivindicar que la mujer ocupe el sitio que merece y que no ha ocupado hasta ahora en muchos aspectos. Las mujeres no están más alto porque no las han dejado, así de claro.

¿Has percibido machismo en tu carrera?

Mucho, claro. Por ejemplo, cuando llaman de un festival y no quieren hablar conmigo, es alucinante pero me ha pasado. O cuando no te reconocen como la jefa, ¡cuando es que eres tú!

¿Hay que prepararse físicamente para tocar el arpa?

Sí. Por ejemplo, estirar es muy importante, y los músculos hay que trabajarlos en pareja para compensar el cuerpo. No me mato, pero llevo mi tablita de lumbares y abdominales. La intento hacer con regularidad y se nota. Al principio, sentía dolores. Desde que hago los ejercicios, ya no. Esta es una profesión de largo recorrido, tienes que tener el cuerpo preparado para cuando pasen los años.

¿Qué otras pasiones tienes?

Aprender. Sin embargo, pienso que cada vez es más difícil acceder al conocimiento. Pese a internet, o por él, estamos en la era de la desinformación. Me gusta el crecimiento personal, las personas somos amplias y hay mucha belleza en nuestro interior, lo que pasa es que hay que sentarse a verla. Yo uso el arpa como canal para trabajarlo.

¿Cuáles son tus objetivos?

Dejar un repertorio de composiciones para las siguientes personas que sientan ganas de hacer flamenco con arpa, será mi aportación para hacer del planeta un mundo mejor. La energía de la música queda impregnada en quien la quiera recibir, como oyente o como músico. Ojalá les lleve a su camino interior, hacia sí mismos o hacia sí mismas, a hacerse preguntas, cuestionarse, y tomar decisiones que les conduzcan a la salud y a la felicidad.

Ana Crismán.

Grabar un disco, mantenerte como artista es caro… ¿Es un camino duro?

Mucho. Grabar un disco vale un dineral, y además los discos ya no se venden, no generan dinero. Eso es un hándicap. Pero como lo que da dinero es el concierto en directo, pues allá que voy, a tocar y conectar con la gente. Aunque el camino tenga sus dificultades, eso es lo más bonito que puedas imaginar.

Entonces, ¿sientes ya ahora que no has traicionado a la niña que fuiste?

No, no la he traicionado. Estoy cumpliendo sus sueños.