Susana Morales, la actriz de “Cien años de soledad”: “El incesto o la endogamia ya no pasan igual, pero esta obra es una revisión a nuestras humanidades”

Cuando llegaron a la universidad de Antioquía, entre cientos de personas, decidió presentarse también a la prueba. No tenía nada que perder. De repente, su rostro llenó la pantalla. Era ella, Úrsula Iguarán, la matriarca, la fuerza femenina, la mujer que ayudaría a los Buendía y a todo Macondo a sobrevivir, el personaje más famoso de la ficción de su país, la protagonista y una de las mujeres literarias más conocidas del mundo. “No esperaba esto en ningún momento de mi vida. Nunca pensé que yo pudiese actuar, así se me abrió una posibilidad artística más”.

‘Inesperado’ es la palabra que repite Susana Morales para describir su éxito mundial tras el debut interpretando el papel protagonista de la esperadísima primera adaptación audiovisual de Cien años de soledad, en el top 10 de Netflix en 193 países. Casi nada.

La familia de García Márquez había puesto dos condiciones por delante: que se rodase en el idioma original y que contuviera actuaciones locales, en muchos casos actrices y actores ‘naturales’, es decir, sin método interpretativo o amateur.

Apenas está empezando el día en Medellín cuando Susana responde alegre a la llamada de Magas. “¿El personaje de Úrsula?”, pregunta ella misma retóricamente. “Me ha abierto los ojos de una forma impresionante, en todos los ámbitos de mi vida. A nivel íntimo, me ha abierto el mundo, lo ha llenado de posibilidades de autodescubrimiento. Muchas veces pensamos que ya sabemos todo sobre nosotros, pero no. Somos un viaje sin terminar, todos los días descubres quién eres de nuevo. Eso me ha traído Úrsula”.