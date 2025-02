La soprano madrileña Natalia Labourdette: "Mi trabajo me ha costado muchas relaciones de pareja, pero la ópera estaba antes"

Su presencia es delicada, y procura no levantar la voz. Lleva vaqueros y un sencillo jersey gris escondido tras los botones de una chaqueta de punto, algo más oscura: “No me gusta arriesgar, prefiero ir natural y discreta. Ya me paso demasiado tiempo disfrazada”. Parece otra persona. Contrasta con la imponente personalidad que muestra sobre el escenario. Allí canta tan alto que su voz resuena aún en el patio de butacas de algunos de los teatros más famosos del mundo. Admite que ponerse delante de una cámara la saca de su zona de confort pero, cuando el flash y los focos se apagan, Natalia Labourdette (Madrid, 1992) pasa de ser un dulce Adagio a un vibrante y enérgico Presto.

De esa niña poco queda ya, aunque ahora, con 32 años, sus facciones aún aniñadas le hacen parecer mucho más joven. “A veces es una desventaja porque no me toman en serio”, cuenta desencantada. Pese a todo, tiene el talento y la personalidad necesarios para ser ‘la elegida’ sobre el resto. Por eso, no es casualidad que vaya a convertirse en Colorina, la protagonista de la nueva producción de Jesús Torres, Tejas Verdes, y cuyo estreno absoluto fue el pasado 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Porque, como en un Da Capo, Natalia vuelve al principio. Natalia vuelve a casa.

Cambió las muñecas y los juguetes cuando, para librarse “de la hora de la siesta que había en el colegio después de comer”, les pidió a sus padres un violín como regalo de cumpleaños. Tenía solo seis años. “Pero entonces no hay Barbies, eh”. Criada en la cultura del esfuerzo y del sacrificio, tuvo su preciado instrumento a cambio de asistir a clases, practicar y tener “mucha disciplina”. “Mis padres no me dejaban salir a jugar hasta que no terminaba de tocar”, recuerda. Pero le daba igual. Natalia se sentía como una niña con zapatos nuevos.

Empezaste con violín, luego pasaste a canto. ¿Por qué no cogiste otro instrumento?

Siempre he cantado pop, y me fijaba en que el vocalista del grupo tuviera una voz de calidad. En el conservatorio teníamos una asignatura de coro y en una de las audiencias el profesor me dijo “cantas muy bien, tendrías que presentarte a este coro que ha abierto ahora en la Comunidad de Madrid”. Me presenté y fue ahí cuando pensé: “Ah, pues esto me gusta”. Me planteé que a lo mejor no era una violinista a la que se le daba bien cantar, si no que igual me gustaba más que tocar el violín. Ahí empecé a pensar que quizá el tema de ser cantante no estaría tan mal.

Ya no te inclinaste por ser cantante, sino encima cantante de ópera, ¿cuál fue el motivo para que alguien tan joven cambie el pop por la clásica?

Siempre había cantado pop, pero en realidad no me suponía un gran desafío. Decidí presentarme al conservatorio por clásico, porque quería usar la voz en todos sus aspectos y en todos los ámbitos. Probé con la ópera y descubrí un gran mundo de posibilidades: se hace siempre en el idioma original, tienes tres o cuatro siglos de posibilidades musicales y lingüísticas… Y me pareció muy interesante.

Y ahora que eres cantante lírica, ¿qué hay en tu playlist? ¿Escuchas Bad Bunny? ¿O eres más de Mozart?

Si antes te he dicho que de pequeña me centraba en la calidad vocal de los cantantes, ahora me fijo más en un sonido o en el hecho de que transmita algo. Me parece que Bad Bunny tiene una personalidad artística muy fuerte, sabes reconocer perfectamente que es él. No es un artista para decir “qué bien canta”, pero su producto me convence.

En cuanto a mi lista, voy por obsesiones. Ahora me ha dado por Glass Animals, que es un grupo británico que me gusta muchísimo. Es como indie electrónico. Sin embargo, en cuanto a calidad vocal, me fascina Adele. Miley Cyrus ha sido un gran descubrimiento también después de su actuación a capella en los Grammy.