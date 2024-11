Hélène Pietrini dirige La Liste, la guía de restaurantes más deseados por el público: "Los chefs españoles son potentes"

'La Liste' significa, simplemente, 'la lista'. Y, con la misma concisión, se define como el ranking gastronómico internacional con mayor cantidad de información agregada. Se trata de una lista imposible de realizar hasta hace unos años, ya que se elabora a partir de las reseñas de medios especializados, pero que también toma en cuenta las informaciones de más de 1.000 fuentes generalistas e incluso calificaciones y comentarios de usuarios para 35.000 restaurantes en 200 países.

Hélène Pietrini, su directora y una de las principales accionistas, se explaya con Magas después de que en la noche del martes 25 de noviembre se celebrara en París su novena gala anual, en la que se descubrieron cuáles son los mejores restaurantes del mundo. La tensión estaba asegurada.

La directora de 'La Liste'. Cedida

¿Qué personas serían elegidas en 2025 como las grandes firmas gastronómicas mundiales? ¿Cuáles recibirían premios singulares por categoría? ¿Sigue la gastronomía española marcando agenda? Al evento asistieron, entre otros, Joan Roca, Elena Arzak, Sergio Torres, Maca De Castro, Lucía Freitas o Sandro Silva y Marta Seco, con la impaciencia propia de una gala de este impacto en el sector.

Se trató de un momento especial, como relata la propia Hélène Pietrini a Magas, una ejecutiva que provenía del mundo del marketing y desarrollo de marca, y que recuerda que se convirtió en directora y socia de 'La Liste' cuando no se podían celebrar galas ni premios.

"Durante la pandemia sólo se podía apoyar a la comunidad de chefs, comunicar el impacto que estaba teniendo el COVID-19 en la restauración, la situación económica y financiera y de gestión de los empleados… Y, como era imposible hacer un ranking, creamos una serie de reconocimientos para destacar el compromiso de muchos chefs durante la pandemia, promocionando su trabajo", explica.

Desde septiembre de 2021, 'La Liste' regresó a su operativa habitual: una enorme base de datos de restaurantes con ambición global reunida en una App (y una web) que ofrece, además, una lista agregada en la que no todas las opiniones cuentan igual.

El algoritmo

¿Cómo funciona exactamente su algoritmo? "Un restaurante tiene que tener al menos una 'fuente' para ser incluido", nos explica su responsable. "Cuando aparece visible en una guía o es mencionado por un periodista o tiene buenas reseñas de muchos consumidores en Google reviews, por ejemplo, entra en nuestra base de datos y se hace visible en la App: tenemos un equipo dedicado a chequear, analizar y localizar todas las fuentes online e incluso en papel", explica.

"Los restaurantes son clasificados con un algoritmo propio que calcula una calificación media ponderada sobre 100 puntos: dependiendo del número de fuentes, del peso y de la importancia de la fuente, se realiza el ranking, de tal modo que los que tienen mejores reseñas en lugares considerados clave, pasan a ser los primeros en el top, con un funcionamiento similar al de plataformas como Rotten Tomatoes en Estados Unidos", continúa.

Respecto a los usuarios, añade Pietrini, "tenemos muchos en Estados Unidos y Francia, pero también en Asia. Vamos por 200.000 descargas de la app, trabajamos en nueve idiomas y empezamos a extendernos por el mundo, no somos una app francesa".

Siendo Francia conocida por su exquisitez culinaria, ¿cómo conectar el cuidado del detalle con los datos, ponderaciones y algoritmos? Como explica Pietrini, "las reseñas de los consumidores cuentan sólo un 10% de la nota final", por lo cual no sería posible una campaña en contra —o a favor— de un restaurante.

Hélène Pietrini. Cedida

"Creemos que los periodistas y los críticos gastronómicos son más expertos que un consumidor medio. No contratamos inspectores, no tenemos opiniones personales de los restaurantes, solo agregamos todo lo que ya existe. Nuestra filosofía es que 'muchas opiniones son mejores que sólo una'. Eso encaja muy bien con lo que los consumidores están buscando", afirma.

Y añade: "Se trata de algo que hacemos de forma natural. Normalmente, todos chequeamos fuentes diferentes antes de tomar una decisión o formarnos una opinión del restaurante en el que vamos a reservar. Usando 'La Liste', dependiendo de dónde estés, encuentras una selección de links, fotos, tags, y te haces una idea inmediata. Si es parte del top 2000 tienes también una calificación".

"Se puede usar también en un país, en España por ejemplo, para encontrar lugares interesantes fuera de las grandes ciudades", añade. "Con tres categorías, los restaurantes gold, los más famosos y reconocidos; los silver, con una gastronomía extraordinaria; y la categoría red con trattorias o lugares de tapas pero muy recomendados, auténticos o por su ubicación en la playa o en la montaña. No se trata de una lista sólo de los mejores restaurantes del mundo, sino también de una guía que puede ser usada por cualquiera, en cualquier lugar, cuando se viaja".

Explica cómo 'La Liste' incluye las 3.000 mejores pastelerías del mundo y los 7.000 mejores hoteles y, señala, tienen un acuerdo por el que los coches KIA y Hyundai incluyen su servicio en el GPS. El modelo de negocio de esta empresa privada es "100% sponsors, no tenemos fondos públicos", explica, "aunque admito que el negocio de los datos es prometedor".

Los mejores restaurantes

Para que un restaurante aparezca en la parte superior del top tiene que ser best in class, es decir, "tiene que ser evaluado unánimemente de forma positiva por todas las fuentes. Una crítica muy negativa en un medio importante haría que la calificación media disminuyera drásticamente. Con 'La Liste' no se pueden tener restaurantes de 'opinión polarizada' en el top, restaurantes que la gente ama u odia, un restaurante en el top es el mejor para todas las fuentes. Si uno pierde una estrella, bajará, y tendrá que tener muchos artículos positivos y reseñas para compensarlo".

"Si miras a los que están en el Top, verás que hay muchos de diferentes nacionalidades", explica. En la lista 2025 hay un empate entre nueve ganadores con la calificación 99,50, los nueve restaurantes que serían la élite mundial, de siete países (ninguno español): Cheval Blanc by Peter Knogl (Basel, Suiza), Guy Savoy (París, Francia), LEnclume - Simon Rogan (Grange-over-Sands, Reino Unido), La Vague dOr - Le Cheval Blanc (Saint-Tropez, Francia), Le Bernardin (Nueva York, Estados Unidos), Lung King Heen (Hong Kong, China), Matsukawa (Minato-ku, Japón), Schwarzwaldstube (Baiersbronn, Alemania) y SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos).

"En 'La Liste' tenemos más de 1.300 restaurantes españoles, una cantidad similar a las guías Michelin y Repsol", explica su ejecutiva. En total, existen ahora "67 restaurantes españoles que aparecen en el Top 1000", que pueden consultarse en su web, con 14 de ellos en el Top 150: "el primero sería el de Martín Berasategui, con un 99.00%, repitiendo posición", seguido de El Celler de Can Roca (98,50%) y, en el bronce, Arzak, Azurmendi y Diverxo (los tres con 98%). Asimismo, en esta edición han obtenido premios especiales Sandro Silva y Marta Seco (Grupo Paraguas) y Lucía Freitas (Amas Da Terra).

De la gastronomía española, Pietrini explica que "internacionalmente es muy conocida, muy potente. Cuenta con chefs muy carismáticos, que son embajadores de la cocina española, mujeres fuertes también, y familias muy conocidas que transmiten de generación en generación los saberes la cultura, algo quizás más arraigado que en Francia". La primera mujer española del ranking sería Elena Arzak (3), considerada una de las mejores del mundo. "Es muy carismática", explica la ejecutiva de 'La Liste', "y aúna tradición e innovación".

Si alguno de los restaurantes evaluados no estuviera de acuerdo con su calificación, siempre podrán contactarles. "Si un restaurante se queja, podemos explicarle cómo funciona el ranking, enseñarle los artículos y fuentes, y nos pueden enviar nuevas fuentes, aunque no incluiremos nunca artículos sobre un nuevo menú por ejemplo o el diseño de la carta, si el chef ha viajado a algún lugar o se ha celebrado un evento".

Tendencias actuales

Respecto a sus gustos personales, Hélène Pietrini explica que cuando viaja a Shangai por ejemplo, va a Ultraviolet de Paul Pairet, que es un chef francés que ha desarrollado este concepto en una única mesa alargada rodeada por videos y música. "Me gustan las experiencias y conceptos inmersivos", explica. También habla de "Ca Na Toneta en Mallorca, un lugar simple, muy bueno, con una ubicación única".

Subraya también el show-to-table, un concepto "cada vez más extendido de restaurantes más festivos y experienciales", como Amazónico en Madrid (premio 2025), o Langosteria en Milan. Hablamos de comida extremadamente buena pero también de entretenimiento, cócteles, música.

Hélène Pietrini. Cedida

"Se trata de tener una comida y luego quedarse más tiempo, cuando algo va a pasar. Se está extendiendo por el mundo esta tendencia, incluso observamos grupos que desarrollan conceptos que se prueban y los que funcionan mejor se extienden y se multiplican en las ciudades grandes".

En paralelo, señala otras dos tendencias actuales: "A partir del ratio de aperturas y cierres, hablaría de 'gastrocalipsis': desafortunadamente existe un porcentaje muy elevado de cierre en todos los países, especialmente en la alta gastronomía, y muchos clásicos de alta gastronomía están cerrando".

Asimismo, identifica una tendencia de "lo que se llama 'comida auténtica', confortable, estacional, anclada en la región, desde propuestas muy simples a más elaboradas", añade. En este sentido, ha resultado premiada la chef gallega Lucía Freitas, con su proyecto 'Amas Da Terra' en el que participan varias mujeres productoras de Galicia. "Otro ejemplo es Desde 1911", añade Pietrini.

Una última pista: para la directiva, una tendencia próxima sería "la cocina afrocaribeña, aún muy desconocida", y lo próximo en los ranking será "la personalización, una guía basada en nuestras propias preferencias".