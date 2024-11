Beatriz Serrano, finalista del Planeta: "Todos necesitamos esa mirada cómplice que nos diga 'no estás loca'"

Nuestra invitada en Autoras de palabra con Rosa es Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta 2024 con Fuego en la garganta. Se trata de una novela ambientada en los años 90, que recorre la infancia y la adolescencia de una niña que no encuentra su lugar en el mundo. Vive el abandono de su madre y la soledad en torno a su padre, y busca su identidad en internet.

En la esfera cibernética conectará con otras chicas como ella, pero esta vía de escape le hará correr riesgos. Además, descubrirá que tiene ciertos poderes naturales y acabará provocando la muerte de una niña que se burla de su situación familiar.

La periodista y escritora irrumpió en el mundo de la literatura con El descontento (Temas de Hoy 2023), convirtiéndose en la gran sorpresa de ese año con más de 50.000 lectores a los que ha conquistado gracias a su estilo mordaz y emotivo. Nacida en Madrid, aunque criada en Valencia, sigue impactada por las graves consecuencias que la DANA ha tenido en el pueblo en el que vive su madre.

Llegaste a la literatura con muchísima fuerza, ¿qué fue lo que te lanzó a escribir?

Con El descontento, clarísimamente, la rabia. Intentar entender por qué mis amigos y yo, después de cumplir 30 años, nos habíamos convertido en personas que solamente se quejaban de su trabajo.

Y con Fuego en la garganta, diría que por un sentimiento más noble, el de querer volver a una mirada casi infantil del mundo. La búsqueda de la inocencia, y cómo esa misma inocencia puede transformarse en algo oscuro.

Blanca tiene nueve años, una edad en la que ya se empiezan a generar recuerdos. En su caso, el recuerdo no va a ser bueno.

La figura de la madre está construida a base de aquello que escucha en los adultos cuando ellos creen que no está atenta. Por lo tanto, al principio de la novela, es un personaje que se construye a través de la ausencia, hasta que se le permite tomar la palabra.

Autoras de palabra con Rosa, Beatriz Serrano Esteban Palazuelos

Ausencias y también rumores que se alimentan y navegan mucho más cuando vives en un barrio pequeño, donde la gente ya te conoce. Y ella, ¿nota ese peso sobre los hombros de sentirse diferente?

Sí, la primera parte de la novela es la que bebe de la literatura más universal, como la de Elena Ferrante, o incluso la obra Nada de Carmen Laforet, con ese ambiente familiar y la crítica de lo que es crecer en un sitio pequeño. No hay necesidad de que sea un pueblo, también barrios del extrarradio o pequeños municipios similares entre sí donde todo el mundo sabe todo de ti. Y ese ambiente lo que va haciendo es condicionar tu propia forma de pensar, en este caso también sobre tu propia madre.

Se dice que un hombre "se va a comprar tabaco" cuando en realidad ha abandonado su casa, pero cuando es la mujer la que se marcha, ¿tiene que estar mal de la cabeza?

Y no solo eso, es que incluso cuando el hombre se va a comprar tabaco y no vuelve nunca, se culpa a la mujer porque fue ella quien le intentó atar o pinchó los preservativos.

Se tiende a pensar que debe estar mal de la cabeza y por eso me interesaba tratar la idea de qué es la locura exactamente. Porque cuando te rompes algo físico nadie te dice que no vuelvas a intentar hacer deporte, o que sigas haciendo reposo cuando ya has superado el problema.

Pero si hablamos de un tema mental, esa persona queda marcada para siempre, automáticamente se convierte en alguien en quien no se puede confiar y solemos tratarla de forma distinta. Quería dejar claro si esta mujer estaba realmente loca o tenía razones más que suficientes para marcharse de este lugar.

Blanca descubre que su madre es diferente, porque se sale del estereotipo de lo que es comportarse como tal. Pero ser diferente no es malo...

Siempre he sentido especial predilección por los personajes que están en los márgenes y por aquellos que se niegan a cumplir con los cánones de la sociedad. Me parecen más interesantes.

He llegado a la conclusión de que todos tenemos a un pequeño rebelde dentro. Todos somos un poco outsiders o necesitamos esa mirada cómplice de 'hazme ver que no estoy loca'.

La protagonista se siente sola y suple esa soledad en internet donde la información no siempre es positiva.

¡A veces es peligroso dónde buscas! Tú debes decidir si es bueno o malo, o si quieres continuar ahí. Internet es una herramienta; ahora bien, no podemos ignorar que hay una serie de empresas que han descubierto que, con nuestra propia atención, obtienen muchísimos beneficios. La tecnología no es nociva, solo lo que tú haces con ella.

En este libro ambientado en los 90 quería ir a estos orígenes digitales, porque aunque existía cierto peligro, también había bastante inocencia, en el sentido de que entrábamos ahí como lo hace Blanca, para hacer preguntas y encontrar ciertas respuestas.

En la época de los 90 esas personas solitarias que no podían hablar en su entorno, porque eran del colectivo LGTBI o chicas raras como Blanca, encontraron un refugio en internet. Ahora quieren salir de ahí porque solo encuentran a gentuza que las insulta.

Blanca y sus amigas de internet consideran el intento de suicidio como un grupo de atletas que acaban de ganar un premio en una competición.

Sí, hay dos temas sobre esto. Uno de ellos es que, como ellas eran niñas góticas, estaban obsesionadas con la muerte, con los cementerios, con Edgar Allan Poe... Y el rollo de hacerse cortes o decir que se han intentado suicidar lo veían como si fueran de un equipo de fútbol y una ganara el premio de pichichi de la liga.

Por otro lado, en esta época en internet, era horroroso la cantidad de información que circulaba. Por ejemplo, había foros como 'Ana y Mía', que representaban la anorexia y la bulimia. Entrabas ahí y te daban tips sobre ello. Yo todavía recuerdo leer que tenías que dormir al borde de la cama, porque así estabas todo el rato inquieta y quemando calorías.

Creo que había este lado oscuro, de cierta glorificación, además de muchísimo castigo con el cuerpo. Considero que esa etapa no la hemos superado del todo, aunque ahora estamos en un período más body positive.

¿Qué te quema en la garganta?

Estoy en un momento dulce de mi vida. Pero si te digo la verdad, yo me he criado en Alfafar, que ha sido una de las localidades más afectadas por las inundaciones, y lo que me quema en la garganta es seguir teniendo un pueblo tan por encima de sus gobernantes. Me parece que es cierto eso de que 'el pueblo salva al pueblo', pero desde Madrid también tenemos un mecanismo para salvar que son los impuestos.

También me quema la falta de respuesta, el abandono, que estemos pensando en determinadas tonterías y gilipolleces como quién hace qué y quién dice qué y que mi madre siga sin agua. Creo que eso nos debería de quemar mucho a todos.