Carmen Amoraga, sobre la infidelidad de la memoria en su nueva novela: "Ante una relación tóxica, lo mejor es irse"

La escritora Carmen Amoraga es nuestra invitada en Autoras de palabra con Rosa. Ganadora del Premio Nadal 2007 y finalista del Premio Planeta 2010, acaba de publicar La memoria infiel (Espasa 2024), una novela que toca sin adornos la maternidad y la "mala madre" como eje principal, para hablar de la precariedad laboral y la doble moral de la sociedad, los recuerdos, la culpa, los prejuicios y sobre todo, el amor.

La novela está ambientada en la localidad natal de la autora: Picanya (valencia), una de las más afectadas por la DANA. Desde aquí queremos trasladar nuestro apoyo y nuestras condolencias a los afectados.

La autora analiza dos temas importantes: cómo hacer las paces con el pasado y con aquellas personas que nos hicieron daño y cómo se puede conseguir cambiar.

Salomé, la protagonista de esta historia, recibe una llamada de la funeraria de su pueblo natal informándole que su madre ha muerto. Hace veinte años que no tiene ninguna relación con ella. Toca, por tanto, enfrentarse al hecho de que no fue buena hija, del mismo modo que tampoco su madre supo ser buena madre.

"Ha sonado el teléfono. Hace días que no me llaman. Lo he cogido pensando que alguien querría que fuese a limpiar a su casa porque he dejado carteles por media ciudad. Pero no, una mujer me ha preguntado si soy yo. Y casi sin dejar tiempo para que diga que sí, me ha soltado que mi madre murió. Pero no sabe si ocurrió ayer o hace un par de días".

Autoras de palabra con Rosa, Carmen Amoraga Esteban Palazuelos

Esta introducción suena a durísima ausencia.

Ausencia y soledad. Uno de los grandes males que estamos viviendo. La soledad no escogida contribuye a agravar patologías que también tenemos muchos de nosotros.

Isabel es quien llama a Salomé para hablar de Ana. Tres personajes que son los pilares de la novela. Y donde ya está juzgando a una hija, desconociendo el porqué de su ausencia.

Siempre que pensamos en una familia, lo hacemos refiriéndonos a aquella de la que formamos parte, pero por lo general hay más familias refugio que las que te abocan al precipicio. Las personas con las que nos cruzamos cada día y nosotros mismos no siempre pertenecemos a "familias normales" porque en realidad no sabemos qué hay detrás de cada puerta, cuál es su desgracia. Desde nuestra normalidad nos atrevemos a juzgar con mucha ligereza a los que no entran en esa norma.

Damos por hecho muchas cosas cuando somos madres.

Es verdad que damos por hecho muchas cosas cuando alguien es madre, o cuando somos hijos. Una madre que es una mala persona y tiene un hijo, no va a poder ser una buena madre. Y en el caso de Ana, no es que sea mala persona, es que está enferma. Ella hace lo que puede, que es muy poco. No es capaz de transmitir amor ni cuidados y eso hace que Salomé no se sienta ni querida ni protegida y eso envicia mucho la relación.

Cuando tú tienes una relación tóxica y vas a un psicólogo, lo primero que te dice es que te alejes lo más posible de esa persona. En el entorno familiar lo haces también, pero a costa de pagar un alto precio en el sentido de la culpabilidad.

¿Deberíamos hacer más a menudo introspección hacia nosotros mismos?

Deberíamos analizarnos mucho más y dejar de contarnos tantas mentiras para seguir adelante. Tenemos una mirada poco amorosa contra nosotros y al mismo tiempo nos castigamos y nos compadecemos mucho.

Salomé decide irse a los 18 años de casa de su madre y pasa los 20 años siguientes contando la misma historia y recurriendo a los mismos recuerdos que al final es "la memoria infiel", de ahí viene el título de la novela.

¿Necesitamos la mirada de los demás?

Necesitamos la mirada de los otros que son las que completan la tuya. No vale lo que pensamos nosotros mismos de cómo somos porque no vivimos solos. La sociedad, la persona más cercana, puede que tenga un concepto diferente de lo que eres en realidad.

El tema de la maternidad está siempre muy cuestionado, sobre todo cuando una madre cría a sus hijos de forma distinta.

"Malas madres", o malos progenitores, son los que cometen delitos manifiestos. Los que agreden, los que abandonan, los que desatienden. En el caso de Ana y de Salomé, me cuesta decir que Ana sea una mala madre porque es una persona enferma, aunque no ha querido a su hija, no le ha transmitido amor, ni seguridad.

Carmen Amoraga, escritora Esteban Palazuelos

Sin embargo, Ana ha sido querida y ha sabido querer cuando se ha medicado.

Sí, eso reconcilia en el sentido de perdonar, porque el cuerpo tiene memoria y rechaza aquello que le ha hecho daño. La mente forma parte del cuerpo y creo que nos es difícil a los seres humanos perdonar porque nos acordamos.

Sin embargo, cuando comprendes por qué te han lastimado, es más fácil que lo incorpores a tu vida, sigas adelante y vivas en paz con esas personas.

La infidelidad de la memoria, ¿es alimentada por falsos recuerdos?

Efectivamente. Recurrimos a los recuerdos para reforzar las situaciones, pero no vamos al momento en el que se produjo, sino a la última vez que lo recordamos, y cada vez que hemos ido, lo modificamos para fabricarnos un entorno cómodo y confortable.

Salomé no ha sabido reconocer que estaba recibiendo afecto.

Claro, mis novelas son introspectivas y en este caso La memoria infiel no es una novela de grandes aventuras, ni de grandes viajes. Aparentemente. Porque, ¿qué mayor descubrimiento que viajar dentro de ti mismo, y atreverte a vivir esa aventura?

Yo no sé si me atrevería a viajar dentro de mí misma y conocer de verdad quién soy. Ese es el viaje, la heroicidad que hace Salomé en ese viaje porque la literatura tiene muchos efectos sobre quién nos lee, y entre otros está el de aprender a empatizar y vivir lo que está viviendo tu personaje como si lo estuvieras viviendo tú y eso puede hacer que tú adelantes un par de casillas en tu estabilidad emocional.

No es un libro de autoayuda y yo no soy psicóloga, pero a mí me han ayudado tantos libros que pienso que esta novela también puede contribuir a ello.

¿Crees que todo puede perdonarse incluso cuando ha llegado la muerte?

Yo no creo que solo porque una persona haya muerto le tengamos que perdonar. Ni disculparme, ni yo me tengo que perdonar.

¿Qué hacemos entonces con el rencor y la culpa?

El sentimiento de culpa no forma parte de ti, es algo que te ha venido impuesto de fuera y tienes que trabajar por sacarlo fuera de ti.

El rencor puede que sí, que te sirva como gasolina para no quedarte paralizado cuando algo te ha dolido mucho.

¿Con qué te quedas en esta novela?

Me quedo con aquello que vamos aprendiendo según avanzamos en la vida, porque nos clarifica el camino, no hacia la felicidad, sí hacia la paz. Ana muere en paz y deja en paz a Salomé. Como madre firmaba ya por dejar eso para mis hijas y tenemos buenísima relación, aunque a veces me caigan mal.