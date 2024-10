Las cuatro fantásticas del bricolaje, manos a la obra: "Las marcas empiezan a fabricar taladros rosas"

Se abre el telón y aparecen una carpintera, una fontanera, una electricista y una experta en bricolaje. Se cierra el telón y no, este no es el inicio de ningún chiste malo de hace décadas. Ahora, es una realidad: cada vez más mujeres son las que apuestan por oficios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer, pues tan solo el 11% de las profesionales del sector son mujeres.

Entre esta minoría, se encuentran Isabel, Jennifer, Raquel y Sylvia, cuatro mujeres fantásticas que podrían perfectamente subirse a un gran escenario adornado con un telón de terciopelo rojo. No para formar parte de un chiste de dudosa gracia, sino para ser ovacionadas por su labor por visibilizar el papel de la mujer en sus profesiones, mostrarse como referentes femeninos reales, romper los roles de género o fomentar el relevo generacional.

"Las cosas están cambiando, la figura del 'hombre manitas' está desapareciendo del imaginario colectivo y ahora somos las mujeres que nos atrevemos a alicatarnos el baño", explica Sylvia Salas, la experta en bricolaje. En su misma línea opinan la carpintera Isabel, la fontanera Jennifer y la electricista Raquel, quienes han charlado con el equipo de Magas para enseñarnos los detalles más curiosos de sus trabajos. ¡Te las presentamos!

Las 'cuatro fantásticas'

Raquel López es una electricista de Tarrasa que tiene 44 años, tres hijos, una empresa de costura, 5.300 seguidores en TikTok y más de 20 años de experiencia en el sector de la instalación. Desde pequeña se ha movido en el entorno de la construcción por el negocio de su padre, aunque finalmente pasó a formar parte del sector de la refrigeración y climatización hasta llegar a ser una instaladora autónoma.

Isabel Obreo, ingeniera diseñadora industrial y madre de dos niñas a los 33 años, dejó su trabajo tras la pandemia y montó su propio taller de carpintería al lado de su casa. Sus primeros encargos fueron una realidad gracias a vídeos tutoriales de YouTube, pero poco a poco se especializó hasta convertirse en una verdadera profesional del oficio.

Isabel Obrero, creando una tabla de madera, desde el diseño y corte, hasta el lijado, taladrado y acabado con cera o aceite. Cristina Villarino

Jennifer López tiene 25 años y es de Barcelona. Lleva siendo fontanera desde los 15, trabajando sin descanso en la empresa de fontanería de su padre. Ahora, tras haber sido mamá, compagina su oficio con los cuidados de su bebé… "¡y sin faltar ni un solo día al trabajo!".

Sylvia Salas es original de Santander y estudió periodismo, publicidad y relaciones públicas. Sin embargo, al terminar su formación, quedó desencantada con la profesión y se adentró en el mundo del bricolaje gracias una voz interna que le pedía más creatividad en el día a día. Ahora, a sus 34 años, tiene un canal de YouTube y hace contenido audiovisual relacionado con el bricolaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laal. | Isabel Obreo (@laal.es)

Pasión por los oficios

A estas cuatro mujeres les une una 'fantástica' característica: la pasión por los oficios. Todas ellas disfrutan de su trabajo… ¡Y qué trabajos! Para Jennifer y Raquel, lo mejor de sus respectivas ocupaciones es, sin duda, moverse por diferentes lugares y conocer a gente nueva. "Es una profesión que siempre va a estar. Además, es complicado que una inteligencia artificial haga una instalación", apunta Raquel.

Por su parte, Jennifer añade: "Lo que más me gusta es cuando me toca hacer localizaciones de fugas de agua. Es una tontería, pero en ese momento todo depende de mí y, si no sé dónde está, tenemos un problema". En el caso de Sylvia, adora dedicarse a lo que le gusta y ser dueña de su propio trabajo: "Empiezas con un taladro y acabas con una fresadora… una cosa te va llevando a la otra… ¡Es como si me hubiera tocado la lotería!", afirma.

CristinaVillarino_64 Cristina Villarino

Isabel, por último, confiesa ser una apasionada de la madera: "Me encanta trabajar todo con ella, el proceso completo es increíble, me gusta mucho su fotografía, la exposición del producto…". Sin embargo, la carpintera también advierte de algo importante: "Algunos oficios como el mío están desapareciendo. Son parte de nuestra cultura y ya no encuentras grandes artesanos. La administración también debería poner su atención en ellos", explica.

Pero, como dice el refrán, "no es oro todo lo que reluce" y estas profesiones también tienen algunos aspectos que podrían mejorar. Uno de ellos, y en el que coinciden la mayoría de las 'fantásticas', es el hecho de trabajar por cuenta propia: "Ser autónoma no es fácil", dice Sylvia. "Yo tuve que hacer una gran inversión", añade Isabel. Jennifer va más allá: "Algo negativo que destacaría de ser fontanera es que la gente me mira porque soy una chica. Eso me hace pensar que no voy a estar a gusto, pero luego hago el arreglo y son muy simpáticos".

Mujeres "con poderío"

Como dice Jennifer: "Sigue habiendo muchos prejuicios". De hecho, ella confiesa que, por cada 10 servicios, al menos en dos se sorprenden de que "una mujer se dedique a la fontanería". En ese mismo sentido, Isabel responde: "Si te extraña es por algo. En los almacenes de madera, que suele haber una gran cola de hombres de edades avanzadas, me miran raro cuando voy a comprar materiales. Y cuando está mi marido, tengo que explicar que el acompañante es él. Hay que ir con poderío".

Raquel López, durante la creación de un circuito eléctrico básico en el 'Desafío Construimos Juntas'. Cristina Villarino

Sylvia también confiesa haber recibido algún comentario fuera de lugar en el mundo del bricolaje: "Me han llegado a preguntar si mi novio no podía coger el taladro y colgarme un cuadro", explica. Sin embargo, afirma que es un grupo muy reducido. "El 90% de mis seguidoras son mujeres y los targets de las marcas de bricolaje apuntan cada vez más a nosotras porque saben que también compramos taladros… ¡Ahora han empezado a fabricarlos rosas!", argumenta.

De hecho, y aunque a priori parezca sorprendente, la gran mayoría de contenidos do it yourself son realizados por mujeres "que pintan paredes, alicatan un baño o hacen trabajos de derrumbe", afirma Sylvia. Por ello, explica la experta en bricolaje: "El imaginario de la profesión es masculino, pero ahora cada vez hay más mujeres que nos dedicamos a esto y la figura del 'hombre manitas' está desapareciendo".

#diychristmasdecor #christmastree ♬ Magical Fantasy - Dmitriy Sevostyanov @sylviasalas_ DIY ÁRBOL DE NAVIDAD 🎄 moderno y minimalista🤍 No podía inaugurar la #NavidadDIYer con otro proyecto que no fuera este. Lo empecé el año pasado y no pude terminarlo por problemas de salud. Ha sobrevivido un año entero (inacabado) en un trastero… una mudanza… y por fin, puede brillar en todo su esplendor. Ha sido un trabajazo, no lo niego, pero merece enormemente la pena y me parece brutal para hacer en familia 😊 Además, los materiales en conjunto no superan los 35 €. En cuanto al soporte, yo he utilizado uno para árbol, pero podéis ingeniar alternativas. ¡OJO! Todavía está inacabado, estoy ya creando un pie de árbol para tapar el soporte, algún adorno… ¿qué pondrías tú? #diychristmas

Para ayudar a cambiar la tendencia, Brico Depôt y Construimos juntas han organizado el 'Desafío Construimos Juntas', en el que 40 niñas de entre 14 y 15 años provenientes de diferentes colegios de Madrid se enfrentaron junto a las 'cuatro fantásticas' a un reto lleno de creatividad y aprendizaje en un proyecto pionero: un concurso de bricolaje para fomentar la igualdad de género desde la adolescencia.

Dando ejemplo

"Cuando me explicaron la iniciativa, sentí muchísima ilusión por participar", dice Raquel en voz de todas las 'fantásticas' tras enseñar a las jóvenes cómo se crea un circuito eléctrico básico. Las cuatro mujeres coinciden en que estos proyectos son necesarios para que las chicas jóvenes conciban estas profesiones sin prejuicios, se animen a realizarlas, rompamos barreras de género, conozcan a referentes reales, aseguremos el relevo generacional, exploren nuevas fronteras profesionales y contribuyamos a crear un sector más inclusivo.

"Estos oficios están muy bien pagados", asegura Jennifer, quien ha realizado la instalación de un grifo con las participantes. En el mismo sentido, Sylvia, que ha enseñado a colocar azulejos, apunta: "Algunas profesiones pueden darte más beneficios que estar sentada en una oficina ocho horas. Yo vengo de la generación de la titulitis, y las oportunidades no estaban a la altura con todo lo que había estudiado".

Jennifer, que incide en la importancia de que las jóvenes vean referentes reales, explica: "Yo empecé a trabajar con la edad de las chicas que participan en el 'Desafío Construimos Juntas', y había muchos más prejuicios porque no se veían tantas fontaneras ni electricistas". Sylvia, por su parte, añade: "Realmente todo el mundo podría colgar una lámpara, pero parece que tenemos miedo al taladro". Por ello, estas cuatro mujeres no han dudado en mostrar que sus profesiones son increíbles, curiosas, inusuales y… ¡Fantásticas!