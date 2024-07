'La vida no es fácil pero puede ser maravillosa', el libro que te ayudará a ordenar los pensamientos autodestructivos

La vida no es fácil, pero puede ser maravillosa es una obra donde se lleva a cabo el abordaje de una enfermedad mental y todas las batallas que Alisha ha de superar para ver la luz al final del túnel en el que se vio sumergida de un día para otro, perdiendo el control por completo de su propia vida.

Inmersa en pleno viaje a la capital de España, sentada en una cafetería, ante una multitud de transeúntes, sintió que todo su esfuerzo había merecido la pena. Por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir los rayos del sol, la brisa del viento, el tumulto de la gente, el ruido… volvió a sentirse viva. Notaba que se despojaba de las cadenas que la habían tenido atada, encerrada en su propia casa, sin tener opción de salir al mundo exterior.

Su mente insistía en jugarle malas pasadas continuamente hasta conseguir arrebatárselo todo, hecho que la obligó a crear una realidad paralela, su propio mundo. Sintiendo así una ausencia total de poder, de control y frustración que la derivaron a ser una persona totalmente dependiente. Es por ello que la protagonista de esta historia, cuando consigue viajar a Madrid, se siente totalmente liberada, independiente, y con autonomía propia.

Ser libre, a la hora de hacer lo que uno quiere, forma parte de nosotros mismos, así como la preocupación de no conseguir satisfacer ese deseo. Justo en ese momento se dio cuenta de que la libertad no es una meta, sino la búsqueda de un sendero que te haga sentir y percibir plenamente dicha sensación. Tras esta explosión de pensamientos que no paraban de fluir en su mente como si se tratase de una película, nació La vida no es fácil, pero puede ser maravillosa.

Para algunos no es fácil dejar atrás a los que quieren, pero a Alisha, la partida de su abuelo la catapultó. Dejándola totalmente pérdida en un abismo de desesperación y desconocimiento que la desestabilizaron hasta el punto de perder la esperanza. Dejó de reconocer y permitir que las cosas fuesen tal y como son, sin esperar nada de ellas. Muchas cosas pasaron en la ausencia de su cordura.

Mientras analizaba el perfil de las personas que pasaban delante de ella, cogió un bolígrafo, un papel y comenzó a escribir, desnudando por completo su alma. Tras llevar varios años sumida en un desconcierto caótico, donde su propia realidad era totalmente irreal, descubrió el poder que ejercía su mente sobre ella. Fue consciente de que la mente es la que nos permite tomar decisiones, imaginar, memorizar, sentir, reaccionar ante estímulos físicos… Los pensamientos, sin embargo, no existen en sí, más bien ocurren en la mente. Por lo que debemos cuidarla y ejercitarla cada día.

Después de aquel maravilloso viaje se dieron más derrotas y batallas que librar, que le hicieron ser consciente que para saber ganar antes debes saber perder. Todo en esta vida es un aprendizaje y hay que pagar un peaje. Si te caes, vuelve a levantarte porque será muy gratificante.

De esta forma, Alisha aprendió lo que significaba padecer un problema de salud mental y quiso plasmarlo en las páginas de su primer libro. Páginas en las que podrás encontrar capítulos e historias reales como la vida misma que te harán visualizar tu propia vida desde otra perspectiva. Porque después de todo, a día de hoy, sé que nada es imposible, los límites los pones tú.

La creación de este libro ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha ayudado definitivamente a ordenar mis pensamientos y colocarlos en el lugar donde deben estar. Y como el ave fénix, pude resurgir de mis propias cenizas. No importan las heridas porque esta criatura mitológica siempre se levanta y vuelve a nacer como lo hace Alisha una y otra vez a lo largo de su vida.

El sufrimiento del alma es mucho peor que el físico. Quienes enfrentan sus problemas más profundos, miedos y soledad sufren mucho, la mayoría de las veces demasiado. Pero las que consiguen superarlos se convierten en personas más fuertes, porque conocerse y vivir sabiendo que es lo importante, compensa el sufrimiento vivido.