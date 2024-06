Erica Sánchez (Corro y Soy Mujer): "Con 100 kg estaba en las carreras y no veía representación femenina"

Erica Sánchez es periodista, tiene 39 años aunque para ella aún permanece en los 20 mentalmente. "Me gusta decir esto, en mi cabeza me paré ahí", y está detrás de la cuenta de Instagram @corroysoymujer donde relata a modo de bitácora cómo el running llegó a su vida.

"En marzo de 2012 me encontró el running a mí porque no creo que yo en ningún momento fuera capaz de comprender en qué me estaba metiendo en aquel instante" nos cuenta Erica, y sigue introduciéndonos en su mundo: "Estaba pasando una época complicada, tenía un trabajo bastante absorbente en un gabinete de comunicación institucional. Me dedicaba a ello casi 24 horas al día, los 7 días de la semana, y necesitaba buscar un hueco para mí, lo que hizo que apostase por el deporte."

La corredora alicantina escuchó lo que todo el mundo dice de "si tienes un ratito, sal a correr", debido a su realidad "no podía tirar hacia unas clases dirigidas porque no sabía cuando iba a salir de trabajar, y tampoco me apetecía encerrarme en un gimnasio porque era esa persona que llevaba años pagándolo y no estaba yendo… Yo no tenía ninguna pretensión en el deporte ni ninguna confianza en correr. Consideraba que lo mío era andar-trotar. Tenía un sobrepeso considerable y creí que iba a ser un lastre como siempre lo había sido cuando había intentado hacer algo de deporte."

Para su sorpresa, una vez pasaron los días y las semanas "la sensación de tener un salvavidas al salir a correr y tener un huequecito para mí fue lo que me hizo generar una constancia, que es lo que me ha traído a donde estoy hoy en día, y sobre todo pensar que era la primera vez que hacía algo por y para mí sin pensar en nada más. Eso me hizo quedarme", asevera.

Dicen que el running es solitario, ¿cómo lo ves tú?

Yo cuando no tenía 'Corro y soy mujer' estaba en un club de atletismo, pero era más que nada por tener un grupo de amigos con los que coincidir en las primeras veces que sales a entrenar o que estás empezando en este mundo.

Mi trabajo de entonces y todos los que han seguido posteriormente eran complicados, además soy una persona a la que le gusta hacer muchas cosas y no tengo un horario de oficina. Entonces siempre he entrenado sola, es algo que me gusta muchísimo.

Sigo teniendo esa sensación de 2012 de "tengo un hueco para mi, no quiero que me lo rompa nadie".Me encanta también entrenar con gente, pero no en un club o sentir que tengo que ir a hacer algo con más gente para poder hacer lo mío, por suerte. Sí es cierto que cuando llega el fin de semana y los amigos salen a correr, te vas. Pero no soy una persona de esa parte.

Además, con 'Corro y Soy Mujer' tengo la sensación de que estoy en un club. No lo es, pero hay gente detrás, sobre todo mujeres, que nos acompañamos virtualmente. Las redes sociales hacen compañía, compartes lo tuyo y ayudas a gente que también te ayuda a ti sin que lo sepan. Soy una persona que disfruta el running en solitario pero que a su vez disfruta de esa doble vertiente que tiene el poder mostrarlo en las redes sociales porque no estoy acompañada de manera física, pero me noto acompañada en todo lo que hago y siento que lo que quiero contar llega a la gente.

Al final, también me gusta ese compañerismo más allá de un club, que se da con la gente con la que vas coincidiendo en las carreras y se van convirtiendo en amigos y amigas. Esa parte me encanta, pero sin duda el punto de individualidad del running para mi es superimportante por como es mi vida laboral y mi vorágine.

Disfrutando del correr en solitario como lo hacía, qué fue lo que llevó a Erica a querer contar su historia...

Tuvo mucho que ver que soy periodista. Estaba viviendo muchos cambios que necesitaba contar. Los periodistas contamos historias, a veces unas que nos gustan, otras que no y a veces propias como en este caso de 'Corro y Soy Mujer'.

Empecé en marzo de 2012 a correr y no abrí el blog (sí, aquello era un blog), hasta octubre de 2013. Estuve un año largo experimentando una serie de cambios no solo físicos, también psicológicos y mentales que me estaban siendo beneficiosos para avanzar en otros aspectos de mi vida. Correr me estaba haciendo más fuerte en aspectos laborales, sociales, afectivos, de amor propio... que no había experimentado nunca antes. Era un conjunto muy bestia de sensaciones tanto por los logros deportivos que estaba consiguiendo, tener una rutina y apostar por mi, pero también estaba consiguiendo una mejora que no había tenido nunca.

Soy una persona que su primera dieta la hizo a los 10 años. Desde ahí tu mente vive en una comparativa constante sobre lo que la sociedad cree que está bien o está mal a nivel de imagen, sobre todo en las mujeres, en los años 90, donde no había conciencia como ahora sobre que no hay cuerpos mejores o peores. En aquel momento sí existía esa postura socialmente.

Me di cuenta que empecé a correr para adelgazar aparte de tener ese espacio para mi. Quería ver una transformación física que llevaba buscando muchísimo tiempo porque como te digo llevaba toda la vida acoplada a una dieta y estilo de vida restrictivo porque era una niña más grande, tenía más peso que mis compañeros… Todo eso te va llevando a unos mensajes que cuando empiezas a hacer deporte y ves que con tu esfuerzo, con mi nivel (siempre he sido una persona cauta, no soy una persona pretenciosa que quiera hacer tiempos ni podios) me di cuenta que estaba consiguiendo muchísimas cosas que llevaba buscando toda mi vida.

De ahí decidí abrir 'Corrro y Soy Mujer' porque a mí me gustaría poder ayudar a otras mujeres que pudieran sentirse perdidas como lo hice yo en 2012 queriendo apostar por el deporte pero no haberlo hecho nunca o tener la sensación en su momento de "no sé si esto es para mí" o me da miedo empezar… Quería un diario personal de lo que había vivido y una hoja de ruta para quien se viese en la misma situación.

¿Y de dónde viene el nombre de tu cuenta? ¿Crees que correr siendo mujer es distintivo?

En la media maratón de Madrid, éramos más mujeres que hombres. No es algo que suela pasar, es una carrera multitudinaria. Pero sí es cierto que creo que la balanza ha cambiado a mejor al igual que pienso que aún queda mucho para que esas cifras lleguen a igualarse como nos gustaría ver.

Estar en una carrera de larga distancia, mirar a los lados y ver que hay representación femenina. Si es cierto que, me llama mucho la atención y está muy bien, que cada vez hay más mujer corredora popular. No necesariamente se apunta a una carrera pero sí se adentra en el mundo del deporte y sí que esto forma parte de su vida.

Muchas veces la mujer llega al deporte tarde. Cuando esto pasa traes unas bases e ideales que en ocasiones son limitantes. Algunas no compran dorsales porque piensan que van a estar fuera de lugar, que su ritmo de carrera no les hace merecedoras de colocarse en la línea de salida porque son muy lentas o porque "qué voy a hacer yo al lado de gente que corre más rápido".

Ahí sí que hace falta mucho trabajo, creo que falta normalizar muchas cosas que no lo están y no entiendo el por qué. Para mí una persona que corre a una media de 6 o 7 minutos el kilómetro tiene el mismo mérito que una que lo hace a 4 minutos, pero no se muestra esa realidad. Estamos acostumbrados a que se publiquen las cosas más rápidas y "lo normal" no está en ese foco.

¿Crees que estás formando parte del cambio de paradigma en el running femenino?

Yo es lo que intento hacer en mis redes sociales. Esto es 'Corro y Soy Mujer' porque en aquel momento a mi me pasaba. Me colocaba con mis 100 kg en las carreras, miraba a mi alrededor y no veía representación femenina en la que verme reflejada. Eso es lo que me llevó a darle voz a la comunidad femenina, no de manera excluyente porque tengo hombres que me siguen, pero sí que es cierto que yo quería darle voz a la mujer porque sentía que nos faltaba (sigue siendo así en la sociedad).

Podía contar qué me pasaba desde el prisma femenino, yo no soy un hombre. Estaba viviendo cosas que consultaba con compañeros runners hombres y a ellos no les pasaba pero a mis compañeras sí. Entonces creo que no hay nada malo en poner el foco en lo femenino para seguir ayudando a la gente.

Estoy de acuerdo en esa afirmación de que tenemos que hacer más, pero también se ha hecho muchísimo en los últimos años y cada vez somos más en las calles corriendo y participando en las carreras.

Erica, la periodista detrás de @corroysoymujer Cedida

Háblame del Kilómetro Vertical del Puig Campana.

EL KV del Puig Campana está celebrando su decimoquinta edición y es una de las carreras más importantes de la provincia Alicante y también del género vertical a nivel nacional. Un kilómetro vertical tiene que cumplir una serie de peculiaridades que no todas cumplen: % de verticalidad en un kilometraje concreto como son los 3,3,6 kms y 1.020 metros de desnivel positivo.

La carrera son 13.5km pero lo que de verdad cuenta es la subida hasta la cima. Su peculiaridad es que da al mar Mediterráneo entonces vas ascendiendo pura montaña a la vez que ves la costa. Es algo maravilloso que tiene Alicante, esos contrastes con el Mediterráneo tan cerca.

¿Cómo ha sido la participación femenina en el KV del Puig Campana?

¡Este año hemos sido más!

En este tipo de pruebas, igual que en las de larga distancia, es cierto que a las mujeres nos cuesta más atrevernos a dar el paso porque el tiempo de preparación al ser tan elevado es más complicado de compatibilizar con el ritmo de vida que llevamos. Nos cuesta dejar de lado cosas que creemos nuestras obligaciones para salir a correr.

Hay factores como este que determinan que el porcentaje de mujeres en carreras así sea un pelín más bajo. En este caso, la mujer ha representado un 21%. Al final, que nos vayamos adentrando en el deporte hace que le perdamos el miedo. Ayer la final estuvo muy reñida, solo a segundos una de otras.

Erica, la periodista tras @corroysoymujer Cedida

Erica, ¿has corrido el KV algún año?

No. Trabajo con ellos hace tres años y aunque quiera hacerlo es imposible. Eso sí, he entrenado mucho por la zona y sin duda me da mucho respeto enfrentarme al kilómetro vertical aunque alguna vez me haya animado a hacerla entrenando. Y la verdad, es una pasada. Te lleva al límite, no puedes bajar la guardia nunca en ningún momento y eso me encanta.

¿Cuál es, entonces, la mejor prueba para ti como corredora?

Mi prueba favorita es el maratón de asfalto. Me ha dado las mejores sensaciones, lo que el cuerpo me iba pidiendo. A mi la media maratón es una distancia que no me ha dado buenas sensaciones, no me siento cómoda. Los 10K sí me gustan, pero el maratón es mi favorita. No sé si es porque lleva una preparación más específica y es como que tienes que ponerle mucho empeño y dedicación y el día de la prueba recoges esos resultados con la sensación que te deja del trabajo bien hecho.

He hecho 11 maratones de asfalto y nada me aporta como esto.

En los ultimos años me he ido hacia la montaña porque con el running he descubierto cosas de mí que no sabía. Las cosas que me daban miedo intentaba hacerlas muy a lo bestia, la montaña me daba siempre mucho respeto por lo que las últimas temporadas me he lanzado a hacer larga distancia por ella...

He hecho 65km en Peñagolosa, maratón en un TMB en los Alpes... al final son pruebas que me han aportado muchísimo y que se colocan en mis favoritas por lo que me han enseñado de mi. Yo cuando compro un dorsal espero un aprendizaje y estas pruebas me lo has dado.

Descubrir nuevos aprendizaje personales... ¿dirías que es donde otras mujeres también pueden encontrar la motivación?

¡Lo tengo clarísimo! Siempre digo que cuando tengas un reto importante no te lo pongas por ponértelo. No vas a entrenar a gusto, vas a tener la sensación de estar haciendo una cosa por obligación y eso es malísimo. Ponte un reto que te motive a ti sin escuchar a otros.

No tiene que ser una larga distancia para que sea un reto. Para mi, me planteas una carrera de 5K rápida y es un reto porque yo no soy eso pero me va a aportar porque tendré el foco puesto en otro enfoque.

Este debate interno es algo que vengo teniendo conmigo los últimos meses. 2024 está siendo un año de cambio laboral entonces estoy tan enfocada en el trabajo que he decidido que no voy a hacer larga distancia, y a veces resuena en mi cabeza que soy menos corredora que antes. Y es mentira.

Ahora entreno velocidad, que nunca entreno, estoy haciendo más fuerza porque mi reto de este año es hacer la HYROX (un circuito mixto que combina fuerza y carrera). Para mi eso es llevar el cuerpo al límite y con la excusa de bajar distancia, me he apuntado a esto para cambiar y reafirmar mi discurso interno: "eres igual de corredora hagas maratones o 5K."

Es algo que también intento trasladar a mi comunidad, porque sí es cierto que en las redes sociales parece que si no haces grandes cosas no es relevante y no. Puedes hacer grandes cosas para ti y que te puedan sumar muchísimo.