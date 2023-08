‘Los trileros del tío Sam’: los claroscuros que enmarcaron el cierre de la Banca Privada de Andorra

Mi nombre es Míriam de Saint-Germain, periodista de aquello que me gusta llamar ‘la mala vida’. Escribo sobre sucesos, sobre ‘polis y cacos’ y sobre las historias que se juzgan en los tribunales. Mi trabajo me ha permitido conocer de cerca la ‘cara B’ de nuestra sociedad, he visto la maldad en los ojos de hombres sin nombre y la desesperación de aquellos que buscan justicia y no la encuentran.

Y eso, precisamente, es lo que pretendo con Los Trileros del Tío Sam (Carena, 2023): hacer justicia. Poner sobre la mesa de la opinión pública aquello que muchos con buenos cargos en la Administración y otros con placa y pistola reglamentaria han tratado de manipular, esconder y silenciar.

Todo empezó con un juicio

En junio de 2021 aterricé, casi de casualidad, en el juicio contra 24 extrabajadores de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA). Mi labor como periodista era cubrir las primeras sesiones de la vista oral. Sin embargo, pronto me percaté de que lo que parecía un mero procedimiento por presunto blanqueo de capitales, escondía una trama mucho más sucia y retorcida, presuntamente cocinada en las populares ‘cloacas del Estado español’.

Por ello, querida lectora, me puse a recopilar datos, fechas y las informaciones que otros medios habían publicado sobre el caso. Hablé con abogados y con los expropietarios de la entidad. Y, así, lo que empezó como un trabajo documental para yo poder entender mejor en qué consistía este juicio, se convirtió en los pilares de mi “primer hijo de tinta”.

De este modo, el libro no revela nada que no se sepa. Si no que pretende poner orden, fechas, nombres y apellidos a la trama que, presuntamente, se cocinó en España y que provocó la caída de la BPA en marzo de 2015.

Por lo tanto, si hablamos en plata, los ‘trileros’ son la cúpula de Mariano Rajoy y su ‘policía patriótica’, que engañaron al Tesoro Norteamericano para provocar la intervención de BPA, donde los primeros creían que los líderes independentistas catalanes guardaban su ‘dinero negro’.

Un tema que no interesa remover

Así pues, con estas páginas, una servidora pretende arrojar un poco de luz a todos los movimientos turbios que han rodeado el cierre de BPA y que, en la actualidad, se pueden relacionar directamente con la ‘operación Cataluña’, diseñada por la misma cúpula de M. Rajoy y su ‘policía patriótica’ para acabar con el secesionismo. Y se pueden relacionar porque hay pruebas documentales y sonoras (los famosos audios de Villarejo) que así lo avalan.

Como ven, un tema muy valiente y muy delicado; pues, a pesar de que se ha reconocido la existencia de una trama parapolicial y política para frenar el movimiento independentista, la historia no interesa ni a jueces, ni políticos. Poderes que llevan años mirando hacia otro lado. Además, seamos realistas, si todo ello lo explica y lo remueve del ‘cajón de sastre’ “una niña” de 28 años, interesa mucho menos.

Me da la sensación de que muchos parecen haber olvidado todas las secuelas de esta guerra fría y sucia entre España y Catalunya. Pero, sin embargo, en Andorra, 24 extrabajadores de la BPA siguen sufriendo las consecuencias de todo ello; inmersos en un eterno proceso judicial que se inició en 2015 y que sigue en la actualidad como consecuencia de la intervención del banco.

Además, y para más inri, aunque la mayoría de las causas criminales que citó el Tesoro Norteamericano para hacer caer BPA han resultado ser polvo, la justicia andorrana sigue señalando a los trabajadores como piezas necesarias para dicho presunto blanqueo.

Finalmente, las piezas del puzle encajaron

Y así nació mi interés por relatar esta historia. Una investigación espesa y poliédrica que parecía un reto lleno de pozos sin fondo, especialmente a la hora de conseguir información procedente de los Estados Unidos.

Sin embargo, las piezas de este puzle fueron encajando y, tras varios episodios de desesperación (pues la actualidad iba más rápida que mi pulso a la hora de escribir), “di a luz” a ‘Los Trileros del Tío Sam’.

Un reto lleno de aprendizajes, pues eso es precisamente lo que me movió a escribir: las ganas de aprender, conocer y entender qué se escondía tras la intervención taxativa y precipitada de BPA. Por ello, querida lectora, si tiene interés en el periodismo de investigación, en las ‘cloacas del Estado’ y en esta trama parapolicial que, presuntamente, se diseñó desde la cúpula del Ministerio del Interior, en la era de Rajoy, este es su libro.

Un libro que sigue vivo

Un libro, no obstante, que sigue vivo, pues el juicio contra los 24 extrabajadores sigue en marcha, encarando, por fin, su recta final. Asimismo, y de forma paralela, existe una investigación desde Andorra para averiguar si, como se sospecha, tras el cierre de BPA se esconden los tentáculos de la ‘operación Cataluña’.

De este modo, tan solo me queda hacer una última reflexión… y es que los trileros no son honestos. La bolita nunca aparece. Se las ingenian para manipular el juego y hacer perder a la víctima, que nunca tendrá opciones de ganar.

En este caso, la víctima es la Banca Privada de Andorra y los trileros, las bien bautizadas ‘cloacas del Estado’. El Tío Sam tan solo fue el medio.

