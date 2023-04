Diez armas comunicativas de la Reina Letizia: las claves del liderazgo femenino español

En el entorno de su 50 cumpleaños, la Reina Letizia protagonizaba, según Google, más de cien reportajes en profundidad que analizaban su figura desde diferentes perspectivas y ángulos.

En EL ESPAÑOL, diferentes especiales desgranaron las claves de su figura y magasIN la reconoció con el premio Top 100 Mujeres en la categoría de función pública, institucional y política.

Se trata el suyo de un tránsito mediático sin precedentes en nuestro país e inaudito internacionalmente: del periodismo a la popularidad televisiva y de ahí a la realeza. Más incluso, del foco mediático real a una imagen mediática empoderada.

Sin embargo, ¿cuáles son sus armas? Algunos medios aseguraban estos días que la propia Kate Middleton podría haber contratado a una nueva asesora para que estudiara el efecto Letizia.

El escrutinio bajo el que están sus movimientos desde su nombramiento en el año 2014 lleva a una metáfora inevitable, el de una partida de ajedrez, en la que no sólo ningún movimiento equivocado está penalizado, sino que cualquier equivocación debe rearmarse con una nueva estrategia de contención rápidamente.

Y sin embargo, a pesar de que el tablero de juego es realmente complejo (la Constitución Española es muy estricta al definir los límites de su actividad, y su constelación familiar y marco sociopolítico han dificultado sustancialmente su función durante esta década), parece claro que la reina Letizia ha sabido controlar el juego, realizando una labor de representación, ejerciendo su libertad de expresión individual y manteniendo el pulso a las situaciones complicadas.

En diez puntos, magasIN analiza cuáles han sido esas claves del éxito:

La Reina pronunciando un discurso en un evento de Feder. Gtres

UNO. Frecuentes intervenciones públicas

Sobre su discursiva, lo que lama la atención en primer lugar es la velocidad de intervención de la Reina Letizia, cuatro veces superior a la de su predecesora en el cargo.

En un artículo científico sobre la dimensión mediática de la Reina española (2019) para la publicación científica Estudios sobre el Mensaje Periodístico, la experta Palma Peña, tras analizar todos los discursos reales desde 2005 hasta 2018 (justo hasta el comienzo de la pasada pandemia), elaboraba el cómputo exacto: un total de "151 alocuciones públicas” de la Reina Letizia durante trece años. Se trata, en opinión de la experta, de “un número ingente de mensajes”, si se comparan con los 139 de Doña Sofía en 43 años.

En la misma investigación, Peña subraya específicamente cómo a su creciente notoriedad personal contribuye sobre todo que, a pesar de que no puede disponer de “actos propios”, sin embargo la reina Letizia se ve favorecida por “el ingente número de discursos que pronuncia, que le granjean un papel protagonista e independiente del Rey. En relación con su antecesora, doña Letizia ha pronunciado más discursos que doña Sofía en cuatro décadas”. Una frecuencia, evidentemente, ajustada a una nueva época.

Doña Letizia con la deportista Alexia Putellas en la entrega de Premios Nacionales del Deporte. Gtres

DOS. Selección de las causas

Una simple comprobación sistemática de la página online de la Casa Real revela (usando la herramienta Word Frequency) que, en el conjunto de los últimos cincuenta discursos de la Reina desde el año 2018 existen ciertas líneas estratégicas: algunas de sus causas troncales son la salud (la pandemia, la salud mental y las enfermedades raras), las soluciones al cambio (el carácter emprendedor y las microfinanzas), así como un mensaje general de empoderamiento personal y del colectivo mujer.

En un análisis cuantitativo de las palabras clave utilizadas por la Reina, se comprueba que 'Mujer' o 'mujeres', así como 'Niñas', 'Igualdad/Equidad', 'Educación' y 'Ciencia' son de los conceptos más repetidos. Asimismo, la Reina muestra un interés por la comunicación y el periodismo de calidad debido a su formación y experiencia previa.

Sus 'Presidencias de honor', otra interesante herramienta de posicionamiento de la que dispone, espejo de estas causas: las más recientes son Solheim Cup 2023, una prestigiosa competición internacional femenina por equipos que enfrentará en suelo español por primera vez en la Historia del torneo a Europa y Estados Unidos, del 18 al 24 de septiembre de este año en la Costa del Sol; también ha aceptado presidir honoríficamente el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, dedicado a los corresponsables o enviados especiales de medios españoles, y colabora con la Fundación Mujeres por África o con la AECC para luchar contra el cáncer.

La Reina Letizia en un discurso como presidenta de Honor de la AECC. Gtres

TRES. Contenido de sus discursos

En sus discursos, la Reina no se limita a unas meras palabras de cortesía, como hacen otras royals. “Doña Letizia pronuncia discursos perfectamente estructurados, informados y nutridos de contenido, tomando en ocasiones posición ante debates de actualidad”, señala Peña.

En este sentido, se identifica una intención no sólo 'ilocutiva' (discursiva) sino 'perlocutiva' (de alcanzar un objetivo) en sus intervenciones, es decir, de generar un cambio. Un ejemplo de este vector sería su contundente expresión en contra del tabaquismo en una reciente intervención pública, a propósito de la relación entre este hábito y el cáncer.

En este sentido, la Reina habría abandonado, en términos de comunicación, un papel tradicional “de acompañante silente del jefe del Estado, a favor de un estatus participativo, protagonista y, en ocasiones, comprometido. Su actitud de auto-empoderamiento personal, que además practica desde una posición de poder, resulta a todas luces evidente. Al tiempo, incluye con frecuencia asuntos relacionados con el colectivo 'mujer', contribuyendo a su visibilidad, pertenezcan o no al eje discursivo central”.

La Reina en un evento nacional. Gtres

CUATRO. Pionera en el affordable royal style

La Reina Letizia aparece en muchos medios destacada por lo adecuado de su vestimenta, como sabemos, otro de los factores de libre expresión individual que puede ejercer y, de hecho, utiliza. ¿Cuál es el análisis de su estilo que hace la prensa internacional?

Como explicabamos en un artículo reciente en magasIN, la publicación más importante del mundo de la moda, Vogue América, destaca cómo “Queen Letizia continues her affordable Style Streak”, es decir, llama la atención a su continuado uso de prendas al alcance de cualquiera, sin marcar diferencia de estatus, pero manteniendo su interés por la elegancia. Vogue América publica también un artículo titulado Queen Letizia of Spain Puts a New Spin on Royal Style, señalando un auténtico 'giro' en el estilo real europeo, y el especialista Christian Allaire llega a escribir que, respecto a ese affordable royal style “una de las pioneras del movimiento ha sido la reina Letizia de España”.

Los días pasados se escribía en diversos medios sobre un detalle estético más: el hecho de que no oculta tampoco sus canas, que cada vez son más visibles. Claramente la Reina Letizia, en términos de moda e imagen está marcando un posicionamiento mayor que otras similares europeas, (Vogue señala como punto de inflexión un vestido de cuero de la marca &Other Stories que utilizó en la inauguración de la Feria Arco en el año 2019) como Kate Middleton o Mary Donaldson, aunque puede que sus gestos no estén siendo tan apreciados en su país como desde fuera. EnInstagram el hastag #reinaletizia tiene menos alcance que el #queenletizia.

La Reina en un evento en Cáceres mostrando sus brazos torneados. Gtres

CINCO. Disciplina: la evidencia del estilo de vida deportivo

No sólo se habla de cómo viste la Reina Letizia en la prensa lifestyle de todo el planeta, también se destacan sus hábitos deportivos. En 2017, por primera vez internacionalmente The New York Observer lo destacó en un artículo titulado Ojo, Madonna: todo el mundo está hablando de los bíceps de la Reina Letizia. En él, la periodista Dena Silver escribía sobre la Reina de España que “parece que prefiere envolver sus extremidades tonificadas con blusas ondulantes o capas de encaje, en lugar de mostrarlas”.

Google Trends señala en su ranking de búsquedas cómo la actividad física y los brazos de la Reina son una tendencia de interés. ¿El mensaje que transmitirían este tipo de informaciones? El mismo que la realización de cualquier práctica deportiva con efectos visibles: capacidad de esfuerzo, constancia, disciplina, salud,… empoderamiento personal, autocontrol y fuerza, no sólo física.

SEIS. El impacto mediático sostenido

En relación a su impacto meditático, está claro que la estrategia de la Reina Letizia no ha sido cortoplacista, sino gradual y de crecimiento sostenido. Google Trends muestra una gráfica creciente desde 2004 en tendencia de búsqueda (Letizia Ortiz: Reina consorte de España), marca un interés mediático que aumenta, con hitos comunicativos de su enlace y nombramiento pero con nuevas perchas informativas regularmente.

Como explicábamos en un reportaje reciente sobre Cómo la Reina Letizia ha cambiado la forma de llevar la corona, resulta interesante el interés repetido que tienen sus apariciones. Sobre este tema, Rosa Villacastín explicaba en una entrevista, frente al caso de Lady Di, que son "estas reinas jóvenes y modernas las que sostienen el concepto actual de monarquía". En cierto modo, resulta lógico que, en una época de hipercomunicación, cada día se convierta en una nueva oportunidad para trasladar mensajes a través de las redes y medios digitales.

La Reina cuida todos y cada uno de los detalles de cada evento. Gtres

SIETE. El estudio pormenorizado de los detalles

En un artículo sobre la Reina Letizia, el periodista Peio H. Riaño utilizaba en una ocasión el término “minucias” para describir las críticas que se hicieron en la prensa española a la Reina Letizia en sus primeros años de exposición pública, frente a todo lo ocurrido a su alrededor durante los últimos años.

Lo que parece claro, es que su equipo de comunicación, encabezado por ella misma, estudia pormenorizadamente todos los detalles de sus intervenciones y participaciones.

Esa atención al detalle, le ha permitido a la Reina controlar, por ejemplo, mensajes indirectos. ¿Se trata de un evento de moda española? ¿Existe alguna narrativa asociada a un color o forma? ¿Es el momento -o no, más importante aún- de hacer algún guiño a una causa?

Esa constante revisión, acompañada de una selección de las relaciones sociales a su alrededor (EL ESPAÑOL analizó en este reportaje cuáles eran las personas que están alrededor de la Reina Letizia), ha permitido que sus errores de ejecución hayan sido mínimos.

OCHO. Excelente gestión de crisis

La inteligencia comunicativa no implica no cometer errores: más bien, el quid de la cuestión probablemente se encuentra en ser capaz de girar lentamente hacia una nueva dirección y superar las inevitables crisis que llegarán.

Como ejemplo, valga el interés mediático que se generó en abril de 2018 a partir de una supuesta discusión familiar. Muchos recordaremos otros momentos en los que su proyección sufrió, pero lo cierto es que el efecto Letizia ha atravesado hasta ahora todas sus crisis de imagen, el constante cuestionamiento de la institución y su función en diferentes ocasiones.

La Reina dándose un baño de masas en un evento. Gtres

NUEVE. La responsabilidad: capacidad de representación en momentos clave

La clave de su representación puede entenderse también como una capacidad performativa especialmente relevante en momentos sensibles. Por pasiva, por un posicionamiento no partidista.

Por activa, ejecutando el papel más activo que se le permita. Por ejemplo, muchos medios han destacado su rol como anfitriona durante la cumbre de la OTAN madrileña como la última de sus reafirmaciones.

Para algunos autores, el caso de la Reina Letizia sería de hecho el opuesto al de la primera mujer de Carlos de Inglaterra, Lady Di: un tránsito de la popularidad mediática a la realeza, y no al revés, de la realeza a la popularidad y los medios, y a la pérdida del control de los mismos.

DIEZ. Un nuevo rol femenino: ¿distante o resiliente?

Acusada en ocasiones de distante, sin embargo, con el paso del tiempo, muchos medios comienzan a encontrar en el efecto Letizia cualidades de ejecución fundamentales para un cargo de extremada dificultad, valorando esto más que características como la simpatía, la cercanía y otros adjetivos similares.

¿Es la espontaneidad la clave de una buena función representativa? ¿No ha resultado la Reina Letizia más adecuada en ocasiones que otras personas supuestamente más cercanas?

Para Peña, como experta, está claro que “con su ejercicio, y desde una posición de poder, doña Letizia altera el modelo de poder. El hecho de estar involucrada en diferentes causas y de pronunciar tan frecuentes discursos 'propios', con una acusada personalidad, denota una praxis sin precedentes, una inflexión histórica que, al margen de otras consideraciones, contribuye al empoderamiento femenino y procura un cambio relevante a una institución secularmente masculina”, sentencia la doctora.

