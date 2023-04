Marilia Andrés estrena disco: “Soy mucho más vitalista y positiva que mi 'yo' de ayer”

Conectar, buscar la esencia, la libertad, volver al origen… Todos estos conceptos se reúnen en el nuevo disco que ha lanzado Marilia, la que fuera el 50% del grupo Ella Baila Sola. Éste es su tercero en solitario, y ya desde el título, Bailar conmigo, es toda una declaración de intenciones y un guiño a su vida pasada.

“Cuando reuní las canciones de este disco, me di cuenta que todas tienen como hilo conductor la búsqueda de libertad y compartir camino. Siento que es una vuelta al origen, a lo que me gusta e inspira, a lo esencial, a mí misma, por eso se llama Bailar Conmigo, y desde ahí comparto con los demás. Estoy en un momento de agradecimiento por todo lo vivido, de querer compartir, celebrar y bailar juntos el camino”, asegura la cantante.

Y continúa: “Es un disco muy conectado a la tierra, a nuestra raíz, por eso está lleno de sonidos folk y ritmos alegres, también hay una búsqueda de texturas más electrónicas y rock. Es una invitación a celebrar y cuidar lo que amamos, y para recordar el mérito que tiene seguir aquí cada día”.

El disco incluye once canciones compuestas por Marilia y co-producidas por la cantante y Nacho Mur. Junto a ella, los músicos Karlos Arancegui, Santi Comet, Pablo Fergus y Carlos Bueno.

La cantante junto a su inseparable guitarra. Pedro Walter

La gente aún te recuerda como integrante del grupo que triunfó en los 90, Ella Baila Sola, junto con Marta Botía… ¿Hiciste mucho ruido entonces y ahora te prodigas menos?

Lo que viví y construimos siempre será una parte importante de mi vida, gracias a todo el camino recorrido estoy aquí ahora. Me alegra muchísimo sentir el cariño de la gente, sentirme acompañada hoy y siempre, es un honor que canciones que escribí con menos de veinte años sigan siendo escuchadas y celebrarlas.

Todo esto es un regalo, incluido este disco, porque para mí componer es natural y necesario, como cualquier persona que disfruta con su profesión y crece con ella.

Estoy agradecida por todo y siento una conexión grande cuando toco canciones ya conocidas, pero también cuando toco canciones nuevas, tengo una historia compartida con el público, es un reencuentro con gente que ya conozco y quiero, y ellos lo saben. Tengo muchos conciertos ya anunciados y seguimos descubriendo nuevas fechas en mi web. Con muchísimas ganas de tocar y veros en directo.

¿Cómo es de diferente Marilia de 2023 con respecto a la Marilia de los 90?

Soy la misma y a la vez diferente, he crecido, he madurado, tengo nuevas experiencias, aprendizajes que comparto en estas nuevas canciones en Bailar conmigo.

Quizá soy más yo, mi mirada es más ancha, soy más vitalista y positiva que mi 'yo' de ayer, el tiempo nos deja conocernos mejor si queremos. La incertidumbre vivida estos años y las dificultades me han hecho valorar mucho estar aquí. Lo que importa, la salud, las personas que me rodean, el cariño y el aprecio a la vida, a mí misma, han hecho que escriba estas canciones que celebran la vida y el camino.

Las compuse antes de la Gira 25 aniversario, pospuse la grabación del disco para poder celebrar el merecido aniversario y me alegra haberlo hecho así. Siento que la música está conmigo siempre y mis puertas están abiertas a las personas que me necesitan y quieren.

Once canciones componen el nuevo disco de Marilia.

¿Cuál es tu sueño ahora?

Te diría que mirando atrás, mi sueño sigue siendo buscar canciones, expresarme con ellas, tocar en directo, compartir con músicos y personas maravillosas en equipo, y como regalo total y máximo: llegar al corazón de la gente con estas canciones.

Acompañaros con mi voz es el mayor regalo, más que las listas de ventas. Siento que los conciertos son cada vez más especiales, que el público es más generoso, sensible y abierto que nunca. Y yo estoy descubriendo en mí una fortaleza y alegría maravillosas, este camino es una aventura preciosa y más si es compartida.

Mi música ha viajado conmigo y hoy vuelvo al origen con este disco, con sonidos folk pero también es un disco con ambientes nuevos para mí, dicen que es ecléctico y luminoso. Las letras reflejan lo que quería compartir, son una serie de momentos que he vivido y he querido compartir, siempre lo he hecho así, mis canciones me reflejan y nos reflejan de alguna manera, son ese momento preciso, pero tienen mirada ancha de futuro también.

Eres bisnieta de una eminencia de la lengua como Julio Casares, también nieta de una artista abstracta… ¿el arte y la cultura corren por tus venas?

La música llamó mi atención desde pequeña, tuve la sensación de que era algo muy especial, me hacía viajar sin moverme, por eso fui muy feliz al componer mi primera canción con once años. Era en inglés y se titulaba Help. La canción hablaba de ayudarnos unos a otros, un día os la cantaré, jeje.

Creo que en todas las familias cada uno busca su camino a su manera. De mi abuela recuerdo su gran energía, su poderío y su arte, en una época en la que las mujeres no pintaban casi nada. Mi tío Cristian Casares construyó el 'Carro de los Cómicos de la Lengua' y representaba obras clásicas por los pueblos de España, me encantó verlo de pequeña. Mi bisabuelo amaba el lenguaje y comparto esa diversión con él, fue un hombre con muchas cualidades, mucho tesón, mucha humildad, además de secretario vitalicio de la RAE, fue músico y carpintero.

Me ha inspirado mucha gente fuera de mi familia también, porque siempre fui algo rebelde, me gustó hacer mi propio camino, que en este caso es y ha sido componer y cantar canciones populares. Es un placer y un honor hacerlo.

En el 2021 se celebraron los 25 años de 'Ella Baila Sola' con una gira. Pedro Walter

El año 2021 celebrásteis juntas, Marta y tú, los 25 años de Ella Baila Sola con una gira, ¿qué significó para tí esta celebración y cuál era el objetivo?

Fue para mí una oportunidad bonita celebrar el 25 aniversario, con una gira de 10 conciertos en 2021, año en que se celebraba la salida del primer disco de Ella Baila Sola. Fue lindo mirar a la gente a la cara, agradecerle a la vida lo vivido, a todos los que formamos parte, y al público tan generoso, que nos ha escuchado y sobre todo el cariño que he recibido todos estos años.

Lo hice desde la gratitud, tras una época tan desconcertante como la que acababamos de vivir y seguimos viviendo. El objetivo fue celebrar esa fecha tan señalada, las bodas de plata de aquel primer disco, reconectar con la gente, volver al escenario, agradecer, cantar, disfrutar, sin más.

¿Por qué disolvisteis el dúo en 2001?, ¿qué pasó?

Fue una decisión conjunta y natural, el ciclo creativo necesitaba cambios, toda banda y toda relación pasa por momentos de reajuste, puedes tomar una decisión u otra, quién sabe si más acertada o menos, pero con veinte años, tomamos la que nos pareció más adecuada en aquel momento, lo mejor que supimos.

¿A qué te dedicaste durante estos años en los que no te veíamos en el escenario, hasta que en 2013 lanzaste Subir una montaña en solitario?

La música siguió formando parte de mi vida, estudié otras cosas, colaboré, incluso grabé canciones que no han visto la luz. Cuando llegó Casi me rindo supe que tenía que volver a grabar un disco, y hasta hoy. Por esta elección existe también Bailar conmigo. Si no compongo canciones no me siento bien, así que mientras estudiaba, vivía y avanzaba, seguía imaginando canciones.

¿Cuántos temas tienes en el cajón que aún no han visto la luz?

Jajaja, no lo sé, algunas canciones son necesarias para que lleguen otras, tengo muchas grabadas y sin grabar, pero no las he contado nunca, gracias por preguntar.

¿Cómo es tu proceso de composición?, ¿todos los días te sientas con la guitarra o todo sucede a partir de un texto?

Puedo comenzar por una melodía, una frase, un acorde o varios a la guitarra, una sensación, una emoción, una idea. A veces tardo unos minutos en dar con la canción, otras varios días, semanas o meses en darla por terminada.

Todos los días me encanta y es mi situación ideal. Pero el tiempo que dedico depende también de la fase en la que esté del disco. Por ejemplo, ahora, recién estrenado, con promoción y viajes, el tiempo y espacio cambia mucho.

Hay algo mágico en escribir canciones, esa magia que tienen a veces ocurre y a veces no. Cuando noto esa magia, sé que tengo que grabar esa canción, me llevo una alegría, pero confieso que disfruto el proceso de búsqueda, no tiene que salir a la primera para que me divierta, ni ser perfecta, me gusta mucho este oficio.

MagasIn es un espacio para empoderar a la mujer, para poner en valor su talento, en este sentido, ¿has notado como han mejorado las cosas a lo largo de estos años en el mundo de la música o aún tenemos mucho camino por recorrer?

Creo que hemos caminado mucho, que nos vamos dando cuenta de las cosas, y que queda mucho camino por recorrer también. Estamos aquí gracias a todas las mujeres que estuvieron aquí antes, a nuestras abuelas, madres, y a los hombres que han sabido reconocerlo y cambiar sin miedo también.

Siento que a veces cuesta un poco darnos cuenta, pero confío en que vamos despertando. Me parece agotador en lo profesional y en lo personal que se siga cuestionando a la mujer por su físico, su ropa o su edad. Ojalá podamos algún día vivir algo más acordes con nuestra naturaleza y capacidades, nos perdemos mucho si no valoramos y apreciamos toda esta existencia y talento.

¿Te has sentido alguna vez a lo largo de tu carrera ninguneada?

Lo más bonito, aunque no sea siempre fácil, es aprender a quererse de manera incondicional, no sólo cuando nos va muy bien o nos tratan muy bien. Ese trato mejor o peor puede venir de cualquiera, a veces es gente muy cercana, pero lo que hacemos con lo que nos ocurre es lo que realmente está en nuestra mano cuidar y aprender a hacer mejor. Envío un abrazo enorme y mucho ánimo para conseguir esto, a mí también me lo envío. [Risas]

¿Qué les dirías a las jóvenes que se quieren dedicar hoy al mundo de la música, cómo les animarías?

No me atrevería a decirles nada, seguro que sabrán hacerlo... Les diría que tienen todo lo que necesitan dentro, que lo demás es tesón, camino y aprendizaje.

