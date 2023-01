Blanca Li, coreógrafa: "El hip hop le da una luz y una energía increíble al ballet 'El Cascanueces'"

A Blanca Li bien se la podría definir como la da Vinci de la danza y la escena. Ha hecho de casi todo: coreógrafa, bailarina, directora de escena para ballets, musicales y óperas, realizadora de cine, actriz, artista multimedia… La polifacética artista dirige actualmente los Teatros del Canal en Madrid, donde estrena del 21 al 30 de diciembre, como coreógrafa, una versión moderna en clave hip hop de El Cascanueces.

Tras más de 30 años sobre los escenarios, hablamos con Blanca de sus inicios y de ese primer impulso que le llevó a forjar una carrera internacional.

“Empecé muy joven a crear, era una necesidad natural para mí. El primer espectáculo lo cree a los 18 años, y desde entonces nunca he parado. Me dediqué a la danza porque era una pasión que tenía realmente. Fui yo misma empujando desde muy pequeña, primero para entrar en el Equipo Nacional de Gimnasia, y luego para irme a estudiar danza a Nueva York”.

Y continúa: “Tuve la suerte de tener una familia que me apoyó y entendió en todo momento. Luego he tenido personas a mi alrededor que me han acompañado en mi carrera y me han ayudado para que yo pueda evolucionar en mi trabajo como creadora.”

Pero usted comenzó en la gimnasia rítmica…

Cuando empecé como gimnasta tenía 12 años, y en España se estaba haciendo el primer equipo nacional. Hubo unas audiciones en las escuelas a las que me presenté, y a partir de ese momento, estuve dentro del equipo nacional hasta los 15 años.

Después, decidí pasarme a la danza porque me parecía que a la gimnasia le faltaba una parte de creación y una parte artística, que necesitaba y encontré en ella.

Estudié durante mucho tiempo flamenco, pues estaba en mi familia y me gustaba mucho desde pequeña. Lo hacía de manera amateur, pero cuando dejé la gimnasia empecé a estudiarlo en la escuela Amor de Dios, donde pasé algunos años con los mejores maestros.

Luego, me di cuenta de que realmente no era el flamenco lo que me entusiasmaba, me seguía faltando algo, una parte creativa, otra forma de bailar, que no sabía muy bien lo que era.

Fue ahí, donde descubrí la danza contemporánea y decidí irme a estudiar a Nueva York. Acudí a la escuela de Marta Graham, y tuve la suerte de conocerla y aprender durante 5 años su técnica, a la vez que descubrí otras formas de bailar como la danza africana, el hip hop... Realmente fue una escuela de la diversidad y la riqueza de la danza.

Momento de los ensayos de El Cascanueces en clave hip hop.

¿Fueron duros esos cinco años en Nueva York? Usted era una chiquilla de 17 años…

Irme a Nueva York creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. A pesar de que era muy joven tenía muy claro lo que quería hacer. Tenía una pasión increíble por la danza y llegar a esa ciudad maravillosa, llena de energía, donde la danza lo llenaba todo y había tantas formas de bailar... Abrió también mi manera de verla y entenderla. Fueron cinco años maravillosos, donde crecí, maduré, fui adolescente. Realmente, creo que esa ciudad me enseñó muchas cosas de la vida y de la profesión.

Fue allí donde fue testigo del nacimiento de un movimiento que le ha acompañado toda la vida, el hip hop.

Tuve la suerte, en el año 81, de ver un poco el nacimiento de todo el movimiento hip hop. Se empezaron a ver los primeros bailarines por la calle, que bailaban encima de cartones, los primeros movimientos de break, etc. y desde el momento que descubrí esa danza, me inspiró.

Es una danza que me ha acompañado en toda mi carrera y que ha entrado en muchos de mis espectáculos, que no tengo ningún problema en incorporar, adaptar y transformar. De hecho, mi último espectáculo, El Cascanueces, que presentamos ahora en Madrid, es un espectáculo donde este ballet clásico que todos tenemos en la memoria y que es tan conocido dentro de este lenguaje, se transforma en el lenguaje del hip hop, que además encuentro que le da una luz, un color y una energía increíble a este ballet.

Bailarina en el ensayo de 'El Cascanueces'.

Actualmente, dirige los Teatros del Canal en Madrid y al mismo tiempo forma parte de la Academia de Bellas Artes de Francia, ¿no es mucho trabajo?

Soy una gran trabajadora y ambos cargos son una gran responsabilidad, además tengo mi compañía de danza que gira alrededor del mundo. También tengo una familia... hay muchas cosas en mi vida.

Son todas cosas que me llenan, me dan energía. A mí el trabajo me gusta, me da energía, y dicha energía me da trabajo (risas). Vengo de una familia muy grande; mi madre trabajaba mucho y todo el mundo era muy activo, muy dinámico. Desde muy pequeña entendí la capacidad y la necesidad de lo que era trabajar y desarrollé la fuerza de voluntad para ello.

Para mí, el trabajo es un placer. Tengo la suerte de hacer algo que me gusta, que me apasiona. Además, en estos últimos años, dirigir los Teatros del Canal está siendo una experiencia maravillosa porque no solo vivo mi creación, sino que vivo y acompaño las creaciones de muchos otros artistas.

El momento de cada día cuando el teatro se llena, cuando el público se encuentra con esas obras maravillosas, y vivimos juntos esos momentos únicos que nunca se olvidan, es algo mágico y emocionante. Dirigir un teatro como los Teatros del Canal es algo precioso, sobre todo, dar vida cada día a esas salas.

Para el año que viene, mi deseo es abrir estos teatros para todo tipo de creaciones escénicas: danza, teatro, concierto, circo, zarzuela, ópera, performance y/o cualquier otro arte vivo...

Lo que quiero es que sean un lugar de encuentro, intercambio, de aprendizaje, de placer y cultura. Que el público diga voy al Canal porque me apetece descubrir algo, encontrarme con algo que no conozco.

Quiero que el público sea curioso y se atreva a venir a ver cosas que no conoce, que descubra a nuevos artistas. También quiero que sea un sitio para que cualquier ciudadano encuentre espectáculos a su gusto, y que tenga como denominador común la excelencia artista y la calidad.

Por último, me gustaría ayudar a que el teatro se internacionalice cada vez más y sea una referencia de la cultura escénica española en todo el mundo. Tenemos que aprovechar que Madrid es una ciudad internacional donde acuden personas del mundo entero. Este teatro ahora mismo es muy importante y es también un punto de referencia cultural para las personas que vienen a la capital.

Bailarines en el escenario en los últimos ensayos.

Estrena coreografía en los Teatros del Canal precisamente, El Cascanueces, en clave hip hop ¿qué tiene de especial esta nueva versión?

Este espectáculo que acabo de crear en clave hip hop, es un Cascanueces muy especial. Es una versión distinta, pero bella y divertida de este clásico inmortal. Lo que he hecho es guardar realmente la esencia de esta obra, porque es importante que el público cuando la vea se sienta identificado, y más cuando es una obra que conocen en general.

Entonces, he recogido los momentos importantes de ella; se sigue contando la historia, tenemos el ambiente navideño y el mundo mágico, tenemos la música maravillosa de Tchaikovski, grabada con la orquesta de la Comunidad de Madrid (no está la versión íntegra del ballet, yo he seleccionado las partes de música que correspondían mejor a la narración).

Lo que es muy interesante es que incluso habiendo recuperado todo su espíritu, los bailarines no están contando la historia de otra época, es la historia de hoy. Es un grupo de jóvenes que se juntan para celebrar la Navidad y poco a poco van a adentrarse en este mundo de sueños, donde van a aparecer todos los personajes y los momentos importantes de la obra. En definitiva, sigue siendo El Cascanueces, lo único que en vez de estar bailando en puntas, están bailando hip hop.

El hip hop tiene una energía preciosa, es una danza universal que permite contar lo que queramos, muy fresca y actual.

¿Estamos en un buen momento para la danza en España?

Creo que la danza vive uno de sus mejores momentos en la historia. Estamos ganando público y en esto ha tenido que ver la pandemia, porque durante ésta muchos bailarines y coreógrafos se dedicaron a mostrar mediante vídeos lo que hacían, desde casa por las redes, se hacían clases online, se subieron muchos espectáculos para que el público lo pudiera ver desde casa...

Esto ha creado un gran interés y ha renovado a un público que ahora es distinto, que se está acercando a la danza, gracias todo este descubrimiento durante la pandemia.

La danza es un lenguaje universal maravilloso, muy accesible. De todas formas, creo que éste es un arte que necesita un apoyo constante de las instituciones públicas y del privado. Hay que apoyar mucho más a la danza.

¿Hemos vuelto a tener el mismo porcentaje de público que en la prepandemia?

En estos años, a pesar de la pandemia, hemos tenido más de medio millón de espectadores que han venido y siguen viniendo. Realmente, estoy orgullosa de este público madrileño tan fiel y maravilloso y, sobre todo, muy orgullosa de los artistas que han seguido creando su sueño a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido.

¿Cuál es la clave para impulsar la danza entre las jóvenes? ¿Han contribuido de algún modo en los últimos tiempos los programas televisivos en los que se promociona y fomenta la danza?

Creo que a los jóvenes les gusta mucho bailar y ver danza. Cualquier cosa funciona si aporta visibilidad para la danza y crea público. Lo que quiero es que a pesar de que el público joven vea estos espectáculos, estos programas de tv, no piensen que la danza es algo fácil, que es una cosa que se aprende en un día.

La danza es una profesión, son hasta 10 años de trabajo antes de ser un buen bailarín. Hay que tener mucha pasión y saber que si quieres ser bailarín hay mucho trabajo detrás, no es algo que se aprenda en cinco minutos. Para ser un buen bailarín tienes que tener un gran respeto por tu trabajo y mucha, mucha pasión.

Creo que todos los teatros tenemos que hacer un trabajo especial para acompañar a nuestros jóvenes y hacerles descubrir lo que es la creación. Intentamos hacer bastante campaña escolar.

Por ejemplo, el año pasado más de mil jóvenes vinieron de institutos cuando hicimos Canal Connect, donde hubo una exposición que hablaba de ciencia, arte y tecnología, y también un montón de espectáculos donde los artistas utilizaban la tecnología a la hora de crear. Creo que hay que enseñarles todos los campos de las artes a los jóvenes y acercarles a ellos; es algo muy importante que, cuando lo descubren, no lo dejan y siguen acudiendo al teatro.

