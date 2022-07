Patricia Pérez, directora general corporativa de A3media: “Que ‘la tele ha muerto’ es mentira”

Patricia Pérez (Santander, 1972) lleva unas gafas sin montura, metáfora inevitable de un liderazgo nítido, pero nada egotista: es directora desde hace 10 años, pero se trata de su primera entrevista para un medio generalista. Sonríe y gesticula constantemente, habla rapidísimo y lleva puesto un colgante alargado con cristalitos que parece un edificio con ventanas.

Las instalaciones de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes ocupan 100.000 metros cuadrados entre platós y backstages: oficinas, almacenes y espacios dedicados a la transmisión y conectividad, en los que trabajan más de 2.500 personas. ¿Los best sellers del grupo? Lo que llaman internamente “el tridente: Informativos, Pasapalabra y El Hormiguero”, pero no sólo. Un pasillo vinilado une las dos zonas corporativas a las que se accede por un espacioso lobby-cafetería de color blanco y así llegamos a su despacho, entre saludos a Susanna Griso y Sandra Golpe.

Patricia Pérez llegó a Antena 3 en 2002. Antes, había trabajado para Terra y Páginas Amarillas. “Ya no es así”, bromea, “pero si echas la vista atrás, en realidad las Páginas Amarillas eran como el Google actual, auténticos buscadores en los que tenías la negrita y el recuadro y en función de lo que pagabas estabas mejor o peor posicionado para que te encontrasen”.

“Ayer justamente”, comienza la charla, “tuvimos la cena de los 25 años de cuando terminamos la carrera, y es gracioso porque habíamos cambiado todos físicamente pero, de algún modo, seguíamos todos igual: el chistoso seguía siendo el chistoso, el 'coco matemático' seguía siendo el empollón y los que teníamos otras habilidades más sociales las habíamos desarrollado, cada uno a nuestra manera”.

Nacida en Santander, hija de emprendedores, “yo diría que mi primer referente femenino fue mi abuela Julia, una mujer que había nacido en 1911, pero que se puso a trabajar para una gran empresa, Nestlé. Además, recuerdo que ella tuvo una jefa suiza que le abrió mucho la mente. Y me decía: ‘Tú tienes que trabajar en algo por ti misma, recuérdalo, tienes que ser independiente’”.

Patricia Pérez mostrando a Rubén Fernández-Costa las inmediaciones de Atresmedia.

Vino a Madrid “a estudiar Empresariales, porque tenía claro que quería ir a Deusto o a ICADE. Como no me admitieron en la primera, nunca sabemos dónde está la suerte realmente, pues me vine a un Colegio Mayor aquí porque conocía a más gente mayor [sonríe] que había estado”.

“Para mí”, continúa, “fue un cambio brutal. Imagínate, una chica de provincias que se viene a la capital. Pero también fue muy fácil, de repente, conoces a gente en el Colegio Mayor y pasas de aprobar todo a que te quede alguna en el primer trimestre... Esa etapa fue muy divertida”, explica risueña.

En Páginas Amarillas “comencé a trabajar en desarrollo de mercados, porque Telefónica estaba en aquella época con una expansión brutal en Latinoamérica. Entré entonces en un programa que se llamaba JAP, Jóvenes de Alto Potencial, y es estando ahí cuando uno de mis jefes me propuso ir a una nueva unidad de negocio, que en aquel entonces se llamaba Telefónica Interactiva, con Olé, uno de los primeros buscadores online y el germen de lo que sería Terra”.

De esta época recuerda cómo “crecimos muy rápido, comprando compañías en cada uno de los países: México, Brasil, Chile… De cero a cien, para crear el buscador más importante, el Yahoo! español. No digo que no hubiera dificultades, pero fue todo rapidísimo y teníamos crecimiento en las dos líneas: por una parte estaba el mall, un shopping center al que fuimos agregando distintos comercios, y luego estaban los verticales, negocios más de nicho”.

Rubén Fernández-Costa y Patricia Pérez en el plató de 'La Voz'.

Gracias a su trabajo se crearon “Rumbo, Uno-e,... Hubo otros que no salieron adelante, ahora veo Glovo y recuerdo cuando lanzamos un proyecto que fracasó porque la sociedad española quizá no estaba preparada. Aprendimos mucho sobre la relevancia de lo local, que cada país tenía su cultura, y eso sigue siendo una clave hoy”.

Fue el directivo Luis Velo –que trajo la Teletienda a Antena 3, entre otros negocios– el que la descubrió y llevó a la televisión. “Yo era joven, con ganas de aprender y muy entusiasta. Había estado en papel, en digital, pero no conocía el sector audiovisual. Llego en el 2002 a Antena 3. Fue una época alucinante”.

Al comenzar esta nueva etapa, recuerda cómo “todo te sorprende, desde el presentador (llamaba a casa y decía, 'pues me estoy tomando un café con Matías Prats') a las dimensiones del negocio”. En su labor, trabajó con Velo y, después, con Sáenz de Buruaga, encargándose de diferentes responsabilidades.

En el año 2003 sucedió algo clave para la historia de los medios. “Telefónica tiene que decidir si continúa como accionista en abierto por Antena 3 o en la televisión de pago, y ahí es cuando ese porcentaje de Antena 3 lo adquiere Planeta de Agostini”.

Susanna Griso, Patricia Pérez y Rubén Fernández-Costa en el plató de 'Espejo Público'.

Relata entonces una nueva época de trabajo intenso con los nuevos responsables, Maurizio Carlotti y Silvio González, “en distintos proyectos transversales, como responsable de desarrollo de negocio, acompañando eventos como la salida a bolsa, la integración de Onda Cero, el lanzamiento de los canales de TDT…”.

Un trabajo que, relatado, resulta excitante. “Ten en cuenta que al tratarse de televisión, aquí no podemos parar: estamos 24 horas activos. Por ejemplo, cuando se produjo la integración con los informativos de La Sexta, éstos no podían parar. Traerte a todos, con un timming fue muy intenso… Yo ejerzo a menudo una función de facilitadora, mis reuniones parecen la ONU porque esto es un equipo muy diverso”.

Es el CEO de Atresmedia, durante 14 años y hasta hace unos días, Silvio González (sucedido por Javier Bardají estas semanas), quien le propone a Patricia ser la nueva directora general corporativa. “De mí dependen ahora la dirección de Recursos Humanos, Sistemas, Infraestructuras, los Servicios Generales, Archivos y Documentación, Sostenibilidad y, desde hace, un año la Fundación”, relata animadamente.

Con un gesto rápido, describe cómo “mi responsabilidad es todo aquello que apoya a nuestros negocios, que son la televisión, la radio y la publicidad, incluyendo nuevas líneas de negocio”. Confirma cómo su vocación es justo esa: unir el negocio con su realizabilidad y conseguir que las personas necesarias se sumen a los proyectos y quieran aportar el máximo.

Patricia Pérez, directora general corporativa de Atresmedia.

“En 2014 teníamos por un lado la tele y por otro lo digital. A partir de 2017, más o menos, todo está integrado en Atresplayer Premium, nuestra plataforma de pago, que no para de crecer. Hay un contenido que puedes ver dónde y cuándo quieras, eso es un cambio de cultura en sí mismo. Ya no decimos televisión, sino negocio audiovisual”, sentencia. Y se refiere a algunos de los nuevos negocios en lo que la compañía adquiere equity -patrimonio de los accionistas- como “Wallapop o Glovo, negocios cuya publicidad ha hecho que se asienten y adquieran volumen”.

“Muchas veces se dice ‘la tele ha muerto’, eso es mentira”, continúa. “Porque cuando tú apareces en prime time estás teniendo un tipo de cobertura y llegando a una masa crítica con una visibilidad tal que sólo da la televisión. Eso es así, seguimos marcando agenda”, subraya.

Pregunta: Entonces, si tuviera que resumirlo en pocas palabras, ¿cuál es su modelo de negocio?

Respuesta: El modelo de negocio lo marcan los accionistas y el CEO, en este caso Javier Bardají, que es quien ha construido este modelo de televisión; y en última instancia, el usuario, que es quien decide. Pero nuestro negocio core sigue siendo la publicidad en abierto, eso es lo que nos da de comer. Ayer en la cena, una de mis hijas me dijo "mamá, ya estamos con publicidad" y les respondí: "Es que esto es lo que nos da de comer".

¿Algún ejemplo de desarrollo de negocio que sea innovador?

Desde Recursos Humanos estamos desarrollando una línea de formación, no sólo para Atresmedia, sino para otras empresas, ya sean sus máximos responsables, consejeros delegados y portavoces, pero también para sus equipos. La capacidad de comunicación es una herramienta cada vez más necesaria en la sociedad.

Las aulas de Atresmedia Formación.

¿Cuál es la clave de su gestión de recursos humanos?

Somos la empresa más atractiva para trabajar en medios de comunicación según Randstad, un sitio en el que apetece trabajar. Los negocios podemos tener los mejores procesos, las mejores máquinas, evidentemente si no tenemos contenidos no tenemos nada, el contenido es el rey, pero a las personas hay que cuidarlas, antes que a nada. Las personas son lo más importante. Cuidar la conciliación, la igualdad, la formación y oportunidades de emprender e innovar, incluso dentro de la compañía.

Como directora de muchas mujeres, ¿cree que existe el liderazgo femenino como tal?

No sé bien si es liderazgo femenino o no… lo que sí sé bien es que el liderazgo de muchas mujeres tiene matices. Una parte más emocional, de ponerte en los zapatos del otro. Y defiendo que cuanto más diversa es una plantilla, más creativa y más talento tiene la compañía. La diversidad, no sólo de género, sino como concepto amplio.

Ustedes tienen mujeres increíbles como Sandra Golpe o Susanna Griso…

Son como de otro planeta, ¿verdad? Un 53% de nuestra plantilla son mujeres, en el Consejo tenemos un 40% de mujeres, hay más mujeres en la mayoría de los departamentos… Hay que seguir apostando por el talento femenino, no sé si se nota o no que somos más mujeres, pero es así.

Ahora mismo están en su mejor momento…

Ahora mismo, en efecto, es nuestro récord histórico, nunca hemos estado en estos números. Antena 3 es la cadena más vista de la televisión en España, Atresmedia ha consolidado su liderazgo, La Sexta se impone a su rival directo por novena temporada…

¿Y por qué, en su opinión?

Por su modelo de negocio, un modelo audiovisual responsable, en el que no todo vale, en el que la calidad prima.

¿Podría elaborarlo más?

No vale todo por conseguir una décima. Hay límites, una diversidad de los pensamientos y un compromiso con la sociedad. El modelo de televisión es clave: aunque existan distintas marcas, tienen atributos en común, un ADN.

¿Cuál fue la clave de la integración entre Antena 3 y La Sexta?

Buscar qué tienen en común. Aparte de los temas accionariales, económicos y demás. A veces lo decimos aquí, somos la misma familia, aunque podamos tener opiniones distintas. Como familia tenemos unos principios, unos atributos y unos valores que son comunes.

¿Cuál es la visión de la empresa?

Fue un proceso muy bonito porque hicimos distintos focus groups para llegar a ella entre todos y fue surgiendo, “creemos en el poder de la reflexión y la emoción”. Un poder que tienen en realidad los espectadores. Información, reflexión y pensamiento crítico y distintas opiniones para que puedas elegir qué piensas. Y con esa emoción de acompañarte y entretenerte.

La televisión de un gran país ha estado más cerca que nunca de las personas en unos momentos muy difíciles en los que estaba informando pero también entreteniendo. Eso está en los valores que hemos construido.

Patricia Pérez durante la entrevista con MagasIN.

¿Su liderazgo es más racional o intuitivo?

Tenemos que hacer una buena gestión, eso implica mirar qué hacen otros países, qué hacen los demás, qué quieren las personas que nos ven… pero, sobre todo, tenemos que pensar en cómo podemos innovar, y eso requiere intuición. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando Televisión Conectada, que nos permitirá segmentar, por ejemplo, que tú y yo estemos viendo El Hormiguero en abierto y cada uno reciba una publicidad diferente.

¿Usted es la nueva directora de la Fundación?

Yo creo que ha estado muy bien durante 15 años trabajar en asistencia hospitalaria, pero ahora es el momento de reenfocarnos con el entorno actual y como medio de comunicación, en un contexto en el que hay mucha polarización y mucha desinformación, tenemos que aportar más para tener sociedades más críticas, más diversas, formadas y creativas…

¿Y cuál será ahora?

La alfabetización mediática, la educación en medios: este momento es en el que más acceso a la información tenemos, pero tenemos unos riesgos muy grandes, muchos sesgos, mucha desinformación, muchas fake news. ¿Sabías algo? Nuestros más jóvenes, según un informe reciente, el 50% no son capaces de distinguir entre un hecho y una opinión.

Esto nos preocupa y como medio de comunicación tenemos una responsabilidad, que los niños y jóvenes entiendan, a través de tres pilares: el pensamiento crítico, la creatividad y los valores, que como sociedad tenemos que ser capaces de controlar y dirigir nuestros destinos.

