'Talentosa y maliciosa': cómo Karen Horney desafió el imperio intelectual de Freud y reescribió la mente femenina

En los salones solemnes y masculinos del psicoanálisis de principios del siglo XX, cuestionar la palabra de Sigmund Freud se consideraba casi una apostasía. La psique femenina se interpretaba entonces no como un universo propio, complejo e independiente, sino como una mera versión defectuosa o 'incompleta' del varón, lastrada por supuestos complejos de inferioridad anatómica.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 1885 nació en Blankenese, cerca de Hamburgo, una niña destinada a romper el espejo en el que el psicoanálisis miraba a las mujeres: Karen Danielsen, universalmente conocida tras su matrimonio como Karen Horney.

Pese a las rigideces de su época, Horney no sólo conquistó los espacios académicos reservados a los hombres, sino que se atrevió a desafiar públicamente las teorías del propio patriarca vienés, ganándose por ello un célebre y contradictorio elogio de Freud, quien llegó a calificarla con un epíteto donde coexisten la admiración y la frustración: 'capaz pero maliciosa' (she is able but malicious).

'¡Querido diario!'

El 7 de junio de 1899, a sus trece años, dejó escrita la primera entrada de su diario secreto: 'La razón de empezar este diario es simple: me entusiasma todo lo nuevo y he decidido continuarlo para recordar mejor los días de mi juventud. Hoy me siento muy distinguida porque, por primera vez, me he recogido el pelo…'

Aquel diario fue su principal confidente durante los siguientes once años. Aquejada desde niña por un complejo sobre su aspecto físico, formuló temprano su credo vital: 'Ya que no puedo ser bonita, decido ser inteligente'.

La raíz de sus dudas residía en su entorno familiar. Su padre, Berndt Wackels Danielsen, era un capitán de la marina mercante: imponente, autoritario, profundamente religioso e inflexible. Bajo aquel yugo patriarcal, el padre favorecía abiertamente al hermano mayor, Berndt.

En sus escritos juveniles, Karen admitía sentir envidia hacia su hermano, pero no por motivos biológicos, sino por su libertad social –como el privilegio de vestir pantalones o estudiar—.

Por el contrario, su madre, Clotilde, era una mujer culta, emancipada y de pensamiento libre. Confesó a su hija que no se había casado por amor, sino para evitar la soltería, y se negó a ser una esposa sumisa.

Las disputas eran constantes. Karen reflejó esa atmósfera con elegancia: 'Somos tan inmensamente felices cuando no estás [padre]. Mamá es nuestra mayor felicidad'.

Contra el dogma

Su padre sostenía que la educación superior 'destruía la naturaleza femenina y hacía desdichadas a las mujeres'. Sin embargo, la determinación de Karen resultó insuperable.

En 1906, cuando la Universidad de Friburgo abrió sus puertas al alumnado femenino, figuró entre las pioneras. Se convirtió así en una de las primeras médicas de Alemania, al especializarse en neuropsiquiatría.

Durante su etapa universitaria conoció al abogado Oskar Horney, su futuro marido y padre de sus tres hijas. No obstante, la rutina burguesa y el rol tradicional de ama de casa jamás eclipsaron su vocación científica.

La gran ruptura

En la década de 1920, mientras ejercía y enseñaba en el prestigioso Instituto Psicoanalítico de Berlín, Horney comenzó a distanciarse de la ortodoxia freudiana.

Freud defendía que el eje del desarrollo psíquico femenino era la 'envidia de pene' (penis envy): la idea de que la niña, al descubrir las diferencias anatómicas, se siente incompletamente amputada o castrada, arrastrando ese sentimiento inconsciente de inferioridad de por vida.

Horney, desde una mirada clínica libre de prejuicios masculinos, comprendió que esta hipótesis no era una verdad universal, sino el reflejo de una cultura patriarcal:

'Siento un profundo respeto por la tradición psicoanalítica, pero no debemos convertir las ideas de Freud en un dogma inamovible. La psique humana la moldean la cultura y la sociedad, no solo la anatomía'.

Su respuesta convulsionó a la academia vienesa al introducir el concepto de 'envidia de útero' (womb envy). Sostuvo que son los hombres quienes experimentan una envidia inconsciente ante la capacidad biológica femenina de gestar y dar vida.

Para Horney, la obsesión masculina por dominar la esfera pública, restringir el acceso de las mujeres al conocimiento y levantar estructuras jerárquicas no era más que un mecanismo compensatorio ante su incapacidad biológica de crear vida.

Asimismo, deslindó el amor genuino de la dependencia afectiva neurótica, demostrando que lo que la sociedad de su época catalogaba como 'debilidad natural femenina' era el resultado directo del aislamiento económico, la falta de autonomía y la presión social.

El nacimiento del neofreudismo

La valentía de Horney desató una abierta hostilidad en los círculos freudianos ortodoxos. El ambiente enrarecido de la academia alemana y la creciente amenaza del nazismo la llevaron a tomar una decisión crucial: en 1932 hizo las maletas y emigró a Estados Unidos.

América fue el escenario de su consagración internacional. Afincada entre Chicago y Nueva York, publicó obras fundamentales como La personalidad neurótica de nuestro tiempo (1937) y Nuevos caminos en psicoanálisis (1939).

En estos libros redefinió la naturaleza de las neurosis: sustituyó las pulsiones biológicas de Freud por el concepto de ansiedad básica (basic anxiety), descrita como el sentimiento de soledad, desamparo e inseguridad que experimenta un niño al crecer en un entorno hostil o falto de afecto.

Su firmeza provocó que el Instituto Psicoanalítico de Nueva York la despojara de sus credenciales docentes. Sin amedrentarse, fundó en 1941 la Asociación para el Avance del Psicoanálisis y el Instituto Americano de Psicoanálisis, institución que dirigió hasta el final de sus días.

Legado

Karen Horney falleció en Nueva York el 4 de diciembre de 1952, dejando una huella indeleble en la ciencia moderna. Pionera en visibilizar los conflictos internos de la mujer, cimentó las bases de la psicología humanista y de las corrientes psicoterapéuticas contemporáneas.

Hoy, cuando la salud mental, los estereotipos de género y las dinámicas de poder ocupan el centro del debate público, la figura de Karen Horney emerge con el brillo de una auténtica visionaria. Una mujer combativa que demostró una verdad inapelable: la mente humana no tiene género y los dogmas solo existen para ser cuestionados.