Dolores Huerta en diez homenajes: la mujer más admirada de Estados Unidos fallece entre elogios

Hace cinco días, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama subía una foto a Instagram en una publicación compartida con su mujer Michelle, para sus —en suma— cerca de cien millones de seguidores.

En el texto, comenzaba escribiendo: "Dolores Huerta was a hero of mine [Dolores Huerta fue una heroína mía]".

No fue el único en hacerlo. Los medios estadounidenses se llenaron de fotografías y perfiles genéricos de una de las mujeres más admiradas del país, mientras cientos de celebridades y figuras de gran relevancia del ámbito demócrata y latino cubrieron las redes con homenajes personales a una fuerza de la naturaleza.

¿Quién fue Dolores Huerta? Quizás haya otra pregunta que debamos formular primero: ¿qué puede llegar a conseguir un ser humano por sus congéneres, si tiene la fortuna de vivir casi un siglo? Poniendo como punto de inicio la compleja década de los 30 en Estados Unidos.

Nacida en Dawson, Nuevo México, en el año 1930, de una familia migrante con dificultades económicas, no parecía que las circunstancias de partida de Dolores Huerta le aseguraran tener fácil una biografía con impacto, pero viendo las reacciones públicas de estos días, está claro que ella entendió que debía reclamar su poder.

Creció en California y pronto dejó la enseñanza para dedicarse a la labor social y el activismo. En relación a las mujeres que la inspiraron, mencionaba a su madre, Alicia, por ayudarla a crear una conciencia feminista y de defensa de los derechos en relación a los temas raciales y la diversidad.

A punto de iniciarse las elecciones midterm en Estados Unidos cuando murió, el destino ha querido que hayan pasado sólo siete semanas desde el fallecimiento de su amiga Gloria Steinem en la costa opuesta.

Con Steinem, Dolores mantuvo una amistad continuada de casi 60 años: ambas trabajaron en la lucha por las libertades, el feminismo y los derechos laborales.

En este reportaje, resumimos una parte de su legado en diez aspectos, incluyendo los homenajes de diferentes personalidades de su país, diez de las muchas razones por las cuales su impacto ha trascendido.

Su inteligencia comunicativa

Es Barack Obama mismo quien explica a continuación en su feed de Instagram que la brillantez de Dolores Huerta fue patente incluso cuando ella misma atravesó situaciones personales complicadas.

Dolores Huerta was a hero of mine. When she co-founded the National Farm Workers Association in 1962, people thought Dolores was crazy. “How are you going to organize farm workers,” she remembered being asked. "They are poor, powerless immigrants.” But that’s exactly what she did, helping thousands of migrant laborers working in brutal conditions make their voices heard, and demand something better. Dolores spent the rest of her life fighting for marginalized communities, even as she herself faced sexism and abuse — including, as she revealed earlier this year, from Cesar Chavez and others within her own movement. She also came up with a pretty good slogan, “Si, se puede” — Yes, we can — that I too often get credit for. But as usual, Dolores got there first. Michelle and I are thinking of Dolores’s family, the people whose lives she changed, and everyone who drew inspiration from her example. Photo credit: National Archives, Obama Presidential Library — Barack Obama (@BarackObama) October 28, 2026

"Cuando ella cofundó la National Farm Workers Association en 1962", añade, "la gente pensó que estaba loca. 'Cómo vas a organizar a trabajadores de una granja', recordó que le preguntaron. "Son pobres, sin poder e inmigrantes". Pero eso es exactamente lo que ella hizo, ayudar a miles de trabajadores migrantes que trabajan en condiciones brutales para hacer que se escucharan sus voces, y exigir algo mejor".

"Dolores pasó el resto de su vida luchando por comunidades marginalizadas, incluso cuando ella misma enfrentó el sexismo y el abuso, incluyendo, como reveló a principios de este año, de César Chávez y otros dentro de su propio movimiento. A ella se le ocurrió un eslogan muy bueno, "Sí, se puede (Yes, we can)", por el que demasiado a menudo me dan crédito. Pero, como siempre, Dolores llegó primero", escribe Obama que, en 2012 le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad.

"Michelle y yo estamos pensando en la familia de Dolores, las personas cuyas vidas cambió y todos los que se inspiraron en su ejemplo", concluye.

Sus habilidades negociadoras

La conocida actriz y activista Jane Fonda subió en su homenaje una fotografía junto a Dolores Huerta y también Gloria Steinem, todas vestidas con algo de color rojo.

"Tengo el corazón roto", escribe Fonda sobre su amiga. "En un año de grandes pérdidas, esta es una enorme. Pero sé esto: el espíritu poderoso y feroz de Dolores Huerta siempre estará con nosotros".

"Cada vez que decimos ‘Sí se puede’ [lo escribe en español], ella estará con nosotros".

Se refiere a Dolores en el mismo texto a ella como "esa mujer física y espiritualmente hermosa que a menudo era la única en las salas de negociación, y tenía verdadero poder. Ciertamente no se lo dieron a ella. Ella lo aprovechó en un mundo de machismo donde se esperaba que las mujeres sirvieran y permanecieran en silencio, se mantuvo en su poder y se convirtió en la negociadora clave del sindicato".

"Fue quien ganó contratos que iban mucho más allá de los salarios para incluir asistencia médica, beneficios de jubilación, condiciones de trabajo más seguras. Fue una de las primeras en levantar la bandera de la justicia ambiental. Y lo hizo todo mientras criaba a 14 niños […]", añade.

Su capacidad para inspirar

Salma Hayek no sólo escribe, sino que habla directamente a cámara en su post para rendir homenaje a una mujer muy cercana.

"Hace seis años le pedí a Dios", explica la actriz sobre Dolores Huerta en Instagram, "que nos permitiera seguir disfrutando del regalo de tenerte con nosotros por otro siglo. Tuvimos 96 años de ti luchando por nosotros, por la justicia, la igualdad y la dignidad. Nuestra legendaria líder de los derechos civiles, un ángel para los trabajadores indocumentados y latinoamericanos en Estados Unidos".

"Nunca olvidaré el día en que te conocí", añade la conocida actriz y empresaria. "La mejor manera que conozco de honrarte es seguir haciendo lo que nos enseñaste: luchar por quienes no siempre tienen voz y usar mi influencia para hacer el bien. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Descansa en paz".

Una mujer asiste a una vigilia en honor a la vida de la activista por los derechos civiles Dolores Huerta , quien falleció ese mismo día, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 28 de octubre de 2026. Evelyn Hockstein Reuters

Su persistencia

Si Dolores fundó en 1962 la National Farm Workers Association en California, no cesaría durante décadas, hasta el final de su vida, en su empeño por extender esa ola por todo el país y más allá: es clave su apoyo a la huelga de la uva en Delano, que menciona Kamala Harris, donde se cerraron históricos convenios colectivos.

Para ella, Huerta fue, sobre todo, como explica en su publicación, "una líder laboral pionera y legendaria activista de los derechos civiles. En medio de la lucha del movimiento, su grito de manifestación 'Sí, se puede' [lo escribe en español], fue una llamada a permanecer en la lucha".

"El trabajo de Dolores y los United Farm Workers fue una fuerza motriz para el cambio en California y nuestro país. Su brillante organización y feroz negociación llegaron a la luz nacional durante la huelga de Delano Grape, e incontables personas se beneficiaron de su carrera que duró décadas".

"Gracias a ella, los inmigrantes y trabajadores ganaron mejores salarios, condiciones de trabajo, protección del medioambiente y el derecho a voto […]", añade.

Su sentido del humor

La hollywoodiense Jessica Alba abre su homenaje con un corazón y escribe en su perfil "[…] Me siento tan afortunada de haber pasado tiempo contigo, de escuchar tus historias, aprender de ti y reír juntas. Esos son momentos que atesoraré por siempre".

"Gracias", añade, "por dar tanto de ti misma, para que generaciones después pudieran tener más. Todavía hay trabajo por hacer, y tu ejemplo seguirá inspirándonos a mostrarnos el uno por el otro. Le envío todo mi amor a tu familia. ¡Sí, se puede!".

Su visión sistémica

Para el conocido chef español José Andrés, "el mundo ha perdido a una de los mayores campeonas por la justicia y los derechos civiles de los campesinos… de toda la gente trabajadora".

Y añade su perspectiva personal desde el impacto en el ámbito de la alimentación. "Siempre he creído que la comida puede cambiar el mundo. Dolores Huerta nos mostró que el cambio comienza con la gente que cultiva y cosecha nuestros alimentos".

"Honraré su legado siguiendo en la lucha por un mundo donde la gente que alimenta a América… y al mundo… también puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias, con dignidad […]", añade con su compromiso personal. .

Su coraje al defender a otros

Es la conocida Eva Longoria quien comienza diciendo que "no puedo imaginar un mundo sin Dolores Huerta en él".

Para la protagonista de Mujeres Desesperadas, "era mucho más que un icono. Ella fue mi mentora, mi maestra de vida, y uno de los mejores ejemplos de lo que significa ser un ser humano. Ella me enseñó que una vida de propósito es una vida de servicio. Ese coraje significa defender a los demás, incluso cuando es difícil".

"Una persona, armada con convicción, compasión y una creencia inquebrantable en la justicia, puede cambiar el mundo", continúa.

"Dolores dedicó toda su vida a luchar por la gente", añade, "levantando voces que habían sido silenciadas, y recordándonos que todos tenemos la responsabilidad de hacer este mundo mejor de lo que encontramos. Habrá un vacío enorme sin ella, pero lo extraordinario de ella es que el trabajo de su vida vive en cada persona a la que inspiró, en cada barrera que rompió, y en cada generación a la que enseñó a levantarse y luchar por lo que es correcto […]", añade.

Su defensa del voto

Para Dolores, este era más que sólo un derecho; era en sí mismo la forma más básica de activismo. En 2002 creó su propia fundación para promover el liderazgo en comunidad.

Desde hace cuatro días, la página de Instagram de esta fundación destaca una frase suya: "Si la gente no vota, todo sigue igual. Puedes protestar hasta que el cielo se vuelva amarillo o la luna se ponga azul, pero nada va a cambiar si no votas".

Su reivindicación doble

"Héroe inigualable de la cultura latina en América", la denomina en su descripción en un post de Instagram el actor y comediante John Leguizamo.

"Líder de la Unión sin igual y activista de la libertad. ¡Ella es mi héroe!", escribe junto a su hashtag #doloreshuerta el conocido showman en su post.

Dolores Huerta en la sede de la Fundación Dolores Huerta, el 19 de septiembre de 2024. Mike Blake Reuters

Su invitación a despertar

Espiritual y creyente, en julio de este año Dolores se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano.

En la cuenta de su fundación se destaca que su frase más conocida tiene más aplicación que nunca, estando en esta época "llamados a actuar con la esperanza en la creencia de que lo que parece inalcanzable se puede lograr. ‘Sí se puede’ no es sólo un eslogan, sino un despertar interno del poder individual y colectivo".