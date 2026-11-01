Hipatia de Alejandría: la mente brillante que reinó en las matemáticas y conquistó las estrellas del firmamento

En Alejandría durante el siglo IV, una mujer caminaba por sus calles con el manto de los filósofos, ganándose el respeto de las élites y la admiración de sus alumnos.

Hipatia de Alejandría no fue solo una científica; fue una institución en sí misma, una referente en la antigüedad cuya voz se escuchó por encima del ruido de las facciones políticas y religiosas que terminaron por desmoronar su mundo.

Hija del matemático y astrónomo Teón de Alejandría, Hipatia creció en un ambiente donde el conocimiento era el aire que se respiraba. Su padre, último director del Museo de Alejandría, no solo la instruyó en las ciencias puras, sino que la impulsó a superar los límites impuestos a las mujeres de su época.

Juntos trabajaron en comentarios sobre las obras de grandes pensadores como Tolomeo y Euclides, pero Hipatia pronto tomó su propio rumbo, convirtiéndose en una representante de la época por mérito propio.

Entre dos mundos

Se formó en las corrientes del neoplatonismo, una filosofía que buscaba la unidad y la verdad a través del intelecto, por lo que su capacidad para explicar los complejos conceptos de las matemáticas y la astronomía la llevó a dictar filosofía en la Escuela de Alejandría.

Allí, jóvenes llegados de todos los lugares del Imperio —cristianos, paganos y judíos— se sentaban a sus pies para escuchar las lecciones sobre la naturaleza del cosmos.

Su enseñanza no se limitaba a las aulas. Se conoce de la historia de la científica que, con una confianza inusual para su tiempo, se dirigía al centro de la ciudad para impartir lecciones públicas a quienes quisieran escucharla.

Su vida era un ejemplo de austeridad y dedicación, y su influencia llegaba hasta los estratos más altos del poder político. Entre sus seguidores más destacados se encontraba Sinesio de Cirene, quien más tarde se convertía en obispo y cuyas cartas son hoy uno de los testimonios más valiosos sobre la personalidad y los inventos de su tutora.

Su gran pasión

Aunque una gran parte de sus escritos originales se perdieron en las múltiples destrucciones de la biblioteca y el Museo de Alejandría, las fuentes históricas y los legados de sus aprendices permiten reconstruir sus aportes a la ciencia.

Hipatia fue una experta en Álgebra, redactando comentarios sobre la Aritmética de Diofanto, y en Geometría, profundizando en las secciones cónicas de Apolonio de Pérgamo.

Pero fue su pasión por el cielo lo que más fascinó a sus contemporáneos. Perfeccionó el astrolabio, un instrumento esencial para medir la posición de las estrellas y los planetas, y diseñó un hidroscopio para medir la densidad de los líquidos.

Su enfoque era el de una científica experimental: observar, medir y concluir. Ella no buscaba la magia, sino la ley natural que rige el universo, ya que su premisa era que los números eran el lenguaje de la verdad, y las estrellas, el mapa del pensamiento divino.

La crisis

El ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio trajo consigo una fuerte lucha contra el paganismo y cualquier forma de pensamiento que no se alineara con la doctrina.

En este escenario, Hipatia se encontraba en una posición vulnerable: era pagana, influyente y, sobre todo, era una mujer que ostentaba un poder intelectual que muchos consideraban una amenaza.

Su estrecha amistad con el prefecto imperial de Egipto, Orestes, la situó en medio de una disputa política letal. Orestes mantenía un duro enfrentamiento con Cirilo, el patriarca de Alejandría.

En medio de ese escenario hostil, comenzaron a circular rumores malintencionados que acusaban a Hipatia de utilizar la magia y la astronomía para "embrujar" a Orestes e impedir la reconciliación entre los dos líderes.

Su martirio

El final de Hipatia es uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia. En la cuaresma del año 415, una multitud de exaltados, incitados por los pensamientos más radicales del patriarcado, la interceptó cuando regresaba a su casa. La arrastraron hasta la iglesia del Cesareo, donde fue asesinada.

Desmembraron su cuerpo y después la quemaron, en un intento de borrar no solo a la mujer, sino todo lo que ella representaba.

Su muerte no fue solo una pérdida personal; fue el símbolo de la caída de la ciencia clásica frente al oscurantismo. Con su desaparición, la luz de la gran biblioteca de Alejandría terminó de apagarse.

Sin embargo, el efecto fue el contrario al deseado por sus enemigos. Al intentar silenciarla, la convirtieron en una mártir de la filosofía y en una leyenda que ha inspirado a generaciones de científicas.

