La nueva colaboración de Zara con la firma de moda Kolor, con sede en Tokio. Kolor x Zara

Zara ficha a Kolor, la firma de culto japonesa que reinventa los uniformes del día a día en clave vanguardista

La estrategia de Zara de tender puentes entre la moda de autor y el gran público suma un nuevo capítulo con acento japonés.

El gigante de Inditex ha anunciado su esperada colaboración junto con Kolor, una de las firmas independientes más respetadas e influyentes de la escena creativa de Tokio.

Bajo el nombre KOLOR REMIX WORLD UNIFORM, esta cápsula representa un hito en la democratización de la vanguardia nipona: una colección que traslada la completa arquitectura textil de la marca a un público global sin renunciar a su esencia experimental.

Fundada por el diseñador Junichi Abe, la casa se ganó un lugar privilegiado en el calendario oficial de la Semana de la Moda Masculina de París gracias a sus propuestas llamativas, su patronaje poco convencional y una maestría excepcional para mezclar tejidos aparentemente incompatibles.

Desde enero de 2025, este legado recae en manos de Taro Horiuchi, quien asumió la dirección creativa tras debutar con la colección mixta primavera-verano 2026.

Nacido en Tokio, es un creador ampliamente reconocido en la industria debido a su enfoque minimalista conceptual y una precisión técnica obsesiva en el tratamiento de los materiales.

Su llegada a Kolor supuso el enlace de dos conceptos: la exuberancia estructural de la firma y el rigor técnico del diseñador. Esta alianza con Zara supone también una de sus primeras grandes apariciones fuera de las pasarelas de París.

"Este proyecto explora qué ocurre cuando nuestro ADN se incorpora a un sistema de producción completamente distinto: qué elementos pueden eliminarse y cuáles deben permanecer para que una prenda siga siendo, en esencia, Kolor", explica Taro Horiuchi sobre el reto creativo que ha supuesto este proyecto.

"Mi papel no consiste simplemente en reproducir los diseños del fundador, sino en partir de la filosofía de la marca para explorar qué podemos crear hoy. Preguntarme '¿qué es Kolor?' en este contexto completamente nuevo es, para mí, el propio proceso de heredar y hacer evolucionar la firma", añade.

World Uniform

El hilo conductor de la colección es el concepto World Uniform, una reflexión estética en torno a aquellas prendas universales que forman parte del imaginario colectivo en cualquier rincón del planeta, trascendiendo culturas y generaciones.

Los uniformes escolares, la ropa de trabajo, las propuestas deportivas, la sastrería clásica y las prendas exteriores sirven como punto de partida.

Prendas de la colección 'kolos x Zara'. kolor x Zara

Estos arquetipos reconocibles abandonan su rigidez original para transformarse en piezas híbridas donde el pasado y el futuro dialogan con naturalidad.

A lo largo de la apuesta, los rasgos distintivos del archivo de Kolor se hacen visibles en cada costura. Destacan los abrigos híbridos que combinan materiales en contraste, las camisas bajo un juego de superposiciones, los pantalones chinos deconstruidos y las prendas de punto asimétricas.

Los códigos estéticos del uniforme escolar tradicional se mantienen presentes, pero su simetría y escala se alteran para provocar equilibrios inesperados y un fuerte impacto visual.

Asimismo, las líneas de mujer y hombre comparten una narrativa estética cohesiva donde los límites entre géneros se difuminan con sutileza.

Kolor para toda la familia

Más allá de la parte estética, esta colaboración encierra una primicia absoluta en la trayectoria de la casa japonesa: el debut de la primera propuesta infantil de kolor.

Lejos de caer en el recurso habitual de replicar en tallas reducidas los diseños de adulto, la colección para niños concentra la misma exigencia creativa que el resto de la cápsula.

Este concepto va ligado a la filosofía de vestir a distintas generaciones bajo un mismo lenguaje creativo.

Fecha y espacios efímeros

Para acompañar este desembarco internacional, Zara y Kolor trascenderán el formato comercial convencional mediante la apertura de espacios conceptuales exclusivos en Milán y Nueva York.

Estos dos enclaves estratégicos otorgarán a los visitantes la posibilidad de sumergirse de lleno en la atmósfera arquitectónica y visual de la colección.

Para el público general, la espera tiene fecha marcada en el calendario: Kolor x Zara estará disponible a partir del próximo 3 de diciembre tanto en Zara.com como en una cuidada selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

Una oportunidad única para incorporar al armario diario la precisión técnica y la vanguardia japonesa a precios democráticos.