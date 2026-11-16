El 'matching set' perfecto para esperar a Papá Noel y los Reyes Magos. Cedida

Women'secret presenta 'Family', su colección de pijamas navideños para vestir a juego con toda la familia

Montar el árbol, poner el belén o escuchar los primeros villancicos son pistas de que ya ha llegado la Navidad. A esta lista hay que sumar la colección Family de Women'secret para que todos los miembros de la casa vistan pijamas a juego.

La firma diseña esta cápsula como la propuesta perfecta para disfrutar de las fiestas en el hogar, abrir regalos y compartir momentos, sin descuidar la clásica foto navideña que tan bien queda en el feed de Instagram.

En esta nueva entrega, la marca española apuesta por una serie de pijamas que harán lucir a toda la familia igual. Desde diseños de rayas atemporales hasta personajes tan icónicos como Mickey Mouse o Snoopy.

Los clásicos cuadros

Este estampado encierra la pura esencia de la Navidad. No hay otro diseño que evoque tanto de una manera tan sencilla.

Toma su inspiración directamente de las casas de la montaña y los momentos alrededor de la lumbre de la chimenea.

Una camiseta lisa roja con botones en el cuello y unos pantalones a cuadros en verde oscuro, azul marino, crema y rojo, así luce la propuesta más tradicional de Family.

El infalible: si regalas esto, aciertas seguro. Cedida

También hay que sumar la que para muchos es la joya de la corona: la bata a cuadros con efecto de borreguillo. Es la opción perfecta para reconfortarse en su calor mientras te esperan el sofá y una buena película.

Pero ahí no se queda el patrón. En esta cápsula, la ambientación navideña va más allá de las piezas del pijama y aparece en pantuflas de andar por casa, tazas e, incluso, una bolsa para salir.

La elegancia de las rayas

¿Quién dijo que uno de estos sets no puede ser elegante y sofisticado? En Women'secret también han pensado en aquellos que hasta en el hogar quieren verse distinguidos.

Han diseñado un conjunto basado en una camisa abotonada y unos pantalones, ambos de rayas burdeos y azul sobre fondo claro. Una reinterpretación de los modelos más tradicionales e inspiración clásica. Un traje de noche sobrio en el que estética y confort van de la mano para irse bien cómodo a la cama.

El pijama de rayas burdeos. El ejemplo de que encaja con toda la familia. Cedida

Un toque divertido

Aunque las Navidades invitan a buscar el calor, el descanso y recuperar el sueño perdido, la firma española quiere llevar el concepto un paso más allá, optando por una propuesta más entretenida.

Por eso han replicado la estética navideña en pijamas con las ilustraciones de un gato y el mensaje 'Eat. Sleep. Repeat', que en español significa 'Comer. Dormir. Repetir'.

Hay tres versiones diferentes del modelo y en todas ellas varía el felino, su vestimenta y su comida. Desde un gato con bata y una taza de leche humeante en la mano hasta otro con gorro de Papá Noel y comiendo un pretzel.

Conjunto de pijama con ilustración de gato. Cedida

Sin duda, la alternativa perfecta para quienes buscan un toque más desenfadado para estas fiestas o están en la misma sintonía que el felino naranja.

Además, no vienen sólo los pijamas. La cápsula incluye tanto bolsas y tazas como unas pantuflas y una manta a juego que conforman el kit perfecto para una tarde con la calefacción puesta frente al televisor.

Personajes emblemáticos

Las propuestas más especiales de la colección Family son, sin lugar a dudas, los pijamas protagonizados por Snoopy y Mickey Mouse.

Por un lado, la ropa de dormir Peanuts recupera el encanto de uno de los universos más queridos de estas fechas.

En la camiseta gris aparecen el icónico perrito, Carlitos, Lucy, Sally y Linus en un verde oscuro, y se conjuga con un pantalón a cuadros azules, verdes y negros.

Mickey Mouse, por otro lado, hace acto de presencia en una clara reinterpretación de los jerséis de invierno tradicionales: cómodos, cálidos y con detalles decorativos.

En este caso, copos de nieve y árboles de Navidad escoltan las siluetas del ratón de Disney sobre una base azul marino, que comparten tanto la camiseta como el pantalón.