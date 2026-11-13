'Slowlove' amplía su universo creativo adentrándose en el mundo de la bisutería de la mano de sus fundadoras

Sara Carbonero e Isabel Jiménez fundaron Slowlove hace ya 11 años y, desde entonces, conciben su firma como una filosofía de vida. Con este proyecto defienden la calma, la autenticidad y los pequeños detalles frente al caos y la inmediatez.

Ahora, las directoras creativas dan un paso más en la evolución de la marca de moda femenina incorporando su primera cápsula de bisutería, con el objetivo de convertir los accesorios en una extensión natural de la personalidad de cada mujer.

"Esta colección tiene muchísimo de nosotras, de nuestra forma de vestir y de esas piezas que siempre nos gusta llevar. Me encanta mezclar collares finitos, superponerlos, combinar pequeños pendientes y darles mi propio toque. Son accesorios que puedes llevar todos los días, que tienen algo especial y que, de alguna manera, cuentan una historia", explica Sara Carbonero.

Por su parte, Isabel Jiménez destaca la versatilidad de los diseños: "Queríamos que esta colección reflejara nuestra esencia y que fueran piezas que de verdad nos apeteciera llevar. Nos gustan los accesorios que no necesitan una ocasión especial".

Inspiración folk

Estas influencias, trasladadas al mundo de las joyas, rescatan la tradición, el folclore popular y la artesanía ancestral para transformarlas en piezas con gran carga simbólica y narrativa.

Las piezas de Slowlove, con su referencia al mundo vintage y al romanticismo actual, buscan recrear esos estilismos, creando combinaciones llenas de personalidad.

Propuestas de la colección de Slowlove. Web de Slowlove

El gusto de las fundadoras por jugar con los detalles se plasma en una línea dominada por los tonos plata, los collares largos y las cadenas finas pensadas para superponerse a diferentes alturas. Son piezas ligeras y versátiles que invitan a crear un estilo propio, sin reglas.

Entre los diseños más especiales destaca una original pieza a medio camino entre el fular de tela y la joya, adornada con detalles de pedrería. Este accesorio aporta un aire sofisticado y bohemio a cualquier conjunto, erigiéndose como el elemento más singular y diferenciador de la cápsula.

Los anillos tipo sello, pendientes pequeños pensados para llevar varios a la vez y collares delicados terminan por completar una propuesta que aboga por piezas con amuletos y símbolos que conectan con el ADN de Slowlove: la libertad de ser una misma.

La nueva colección de bisutería, junto con el resto de prendas de la firma, ya está disponible en las tiendas online de Slowlove y Cortefiel, en 168 tiendas físicas de Cortefiel repartidas entre España, Portugal y México, y en las nueve tiendas exclusivas con las que cuenta la marca en territorio nacional.