Los esenciales de Cortefiel para primavera: tejidos vaporosos, colores vibrantes y estilo 'effortless chic'

Cuando los días comienzan a alargarse y los rayos de sol a proyectarse con mayor calidez, el armario sufre las consecuencias. Empiezan a sobrar capas, apetece dejar el abrigo en casa y recuperar prendas más ligeras para el día a día: tejidos fluidos, colores vivos, estampados divertidos…

En ese punto entre el frío que se va y el buen tiempo que se asoma, es necesario sustituir materiales, adaptar diseños y redefinir formas para crear looks en sintonía con la estación que se acerca.

Así lo ha hecho Cortefiel en su nueva colección primavera-verano 2026, una propuesta que pone el foco en la luz, el carácter y la versatilidad para mujeres y hombres.

La firma presenta una línea que combina atemporalidad con estilo relajado en piezas pensadas que integran el icónico sello effortless chic de la marca.

Prendas de la cápsula de mujer. Cedida

El muestrario femenino se construye en torno a cuatro pilares: siluetas modernas, tejidos con caída, combinaciones innovadoras y clásicos reinterpretados.

Sobresale el traje de chaqueta con chaleco, uno de los conjuntos clave de esta entrega, que juega con los códigos masculinos desde una mirada contemporánea y elegante.

Conjunto de sastrería. Cedida

El trench, disponible en varias versiones y materiales, también se consolida como el gran aliado para el entretiempo por su gran capacidad de adaptación y funcionalidad.

Piezas de la nueva colección. Cedida

Además, la selección textil de la propuesta incluye antelina, denim lavado y popelín bordado.

Según avanza la temporada y el clima se vuelve más cálido, va ganando protagonismo la inspiración safari dentro de la colección con estampados étnicos y florales.

La paleta cromática parte de colores neutros como el blanco o el negro, continúa con verdes empolvados, arenas y diferentes azules, y culmina con terracotas.

Conjunto en tonos marrones. Cedida

Por otro lado, el armario masculino apuesta por una evolución del estilo tradicional hacia fórmulas más relajadas. Esta renovación se plasma en prendas con texturas suaves como el algodón lavado, cortes cómodos como sobrecamisas amplias y materiales ligeros, perfectos para el cambio de estación.

En esta parte, el denim adquiere protagonismo combinado con blusas de cuadros y rayas, jerséis y cazadoras técnicas.

Combinación de piezas de mezclilla. Cedida

Además, la línea smart casual, una de las más icónicas de la marca, se refuerza con tejidos ligeros como el lino, así como de polos de punto o pantalones con pinzas que ofrecen estructura sin rigidez.

Conjunto del armario masculino. Cedida

Aquí, la gama de color se apoya en caquis, beis y gris piedra, con acentos de rosa frambuesa, naranja, verde esmeralda y azul cielo.

Con esta colección, Cortefiel consolida su propuesta de moda versátil y funcional, diseñada para responder a las necesidades de cada temporada. Toda una oferta de prendas con carácter y duraderas diseñadas para adaptarse a ti, y no al revés.