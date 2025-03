Colorimetría e imagen de marca: por qué las grandes firmas se asocian a estos icónicos elementos en la moda

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay colores que, al verlos, los asocias a una marca concreta? Déjame decirte que esto no es una coincidencia, es algo más que pensado, una estrategia, con la que las empresas consiguen diferenciarse y transmitir unos atributos concretos.

La ciencia que lo estudia se conoce como psicología del color, analiza el comportamiento de las personas frente a ciertas tonalidades. Y si bien las interpretaciones pueden variar según la cultura o la percepción personal, la mayoría de la población comparte reacciones.

Estos colores pueden llegar a influir en nuestro estado de ánimo y las emociones, por ello, a la hora de vestir también lanzan un mensaje sobre cómo nos sentimos o aquello que queremos transmitir.

Empleada en las estrategias de marketing de las grandes compañías, la psicología del color consigue hacernos creer que nuestras compras son racionales, cuando lo cierto es que tras ellas se esconden pulsiones e influencias estudiadas. Así consiguen diferenciarse de la competencia volviéndose atractivas para su público escogido.

Parte de esta influencia son los logotipos de las empresas, las formas escogidas así como la tipografía conforman el mensaje final de la marca en cuestión que acaba creando una conexión emocional con nosotras.

Formas y emociones

Los círculos son un símbolo de estabilidad, unidad e incluso feminidad. Al ser menos comunes, nos suelen llamar más la atención y las entidades son conscientes de ello.

El uso de formas cuadradas y rectangulares transmiten fortaleza y estabilidad. Algo similar a los triángulos, que imprimen poder y fuerza si se encuentran de manera horizontal; sin embargo, si están inclinados pueden transmitirnos todo lo contrario: tensión e inestabilidad.

Las líneas hablan también por sí mismas. Si son horizontales, transmiten calma, dinamismo o velocidad, se asocian al mundo femenino. Por el contrario, las verticales producen sensación de flexibilidad, comodidad e incluso un sentimiento familiar o una percepción de futurismo.

Emplear curvas o formas orgánicas genera una idea muy personal de marca, creando vínculos positivos, originalidad y atracción hacia la entidad.

Psicología del color

La psicología del color es la ciencia que estudia cómo las diferentes tonalidades influyen en las emociones, comportamientos y decisiones. Comprender los plurales significados de cada uno es revelador. Destacamos las principales gamas y los sentimientos asociados a las mismas:

Amarillo: alegría, juventud y optimismo.

Verde : bienestar, calma y naturaleza. Está vinculado con el cuidado personal y la sostenibilidad.

Rosa: feminidad, la delicadeza y la inocencia. Transmite tranquilidad

Rojo: pasión, fuerza e intensidad. Captura la atención y genera sentimiento de poder.

Negro: prestigio, poder, exclusividad y elegancia. Empleado por numerosas marcas de lujo.

Naranja: dinamismo, creatividad y entusiasmo.

Azul: confianza y profesionalidad. Popular en empresas y corporaciones.

Morado: creatividad y misterio. Crea una atmósfera espiritual.

Colores registrados

Si bien es cierto que no todos los países permiten registrar de manera oficial un color determinado, es una práctica común a las grandes firmas. Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Brasil, Alemania o Reino Unido sí permiten y reconocen dicho registro, y se rigen por la guía de colores PANTONE.

La empresa, fundada en 1962, creó el sistema de identificación de colores llamado Pantone Matching System y en él quedan recogidas las tonalidades más icónicas como el Azul Tiffany o Orange Hermès.

Hermès

hermes-logo-color

Fundada en 1837, la marca de lujo, se identifica con el naranja registrado como Orange Hermès, una tonalidad asociada a la creatividad y la exclusividad.

Aunque es así por un mero error. En sus inicios su icónica caja naranja era de un blanco crema y, posteriormente, amarilla, pero debido a la escasez durante la Segunda Guerra Mundial, junto con las controversias de la iglesia y la política, se vieron obligados a utilizarlo, algo que les ha acabado caracterizando y posicionando.

El nombre, al igual que el logotipo, es sencillo y busca la sofisticación del lujo y la exclusividad, lo que se refleja en su tipografía clara, transmitiendo sensación de tranquilidad.

Está inspirado en Hermes, el dios griego conocido como el mensajero de los dioses y protector de los viajeros y los hombres de negocios. Con este diseño pretenden transmitir el cambio y la evolución hacia el futuro.

Victoria's Secret

images (1)

Creada en 2002 por Roy Raymond, Victoria's Secret tiene el objetivo de representar la feminidad y la delicadeza.

A pesar de no tener un registro oficial de sus colores, estos se asocian con la sensualidad y la elegancia. La combinación del rosa intenso con uno más rebajado, contrastan con el protagonismo de las letras negras de su tipografía.

La fuente, sencilla pero curvilínea, transmite sofisticación y lujo atemporal para una mujer joven, atrevida y misteriosa.

Guess

Nació en 1981 en Los Ángeles, su nombre surgió mientras los hermanos Marciano, los fundadores, conducían cada día frente a un cartel de McDonald’s que decía: "Guess what’s in our new Big Mac?" (¿Adivina qué hay en nuestro nuevo Big Mac?). El interrogante abrió un debate entre ambos y acabaron por utilizar el enigma como nombre de su marca.

El logo se encuentra registrado como imagen, pero no sus colores. Se caracteriza por su triángulo, que transmite un sentido de enigma y desafío, y les proporciona diferencia frente a otras casas.

También incluye las siglas de los Estados Unidos, por su lugar de origen. La tipografía simple busca distinción en el tiempo, y su interrogante consigue dar un aire de misterio.

Sus colores predominantes son el rojo, que representa energía y pasión; el blanco, que busca refinamiento y simplicidad; y el negro, que simboliza poder y exclusividad. Todos combinados conforman una potente personalidad.

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. DR

Tiffany, fundada por Charles Lewis Tiffany en Nueva York en 1837, es una marca de joyería asociada al lujo, la abundancia y la alta sociedad. El origen de su nombre proviene del griego, significando 'epifanía', un acontecimiento religioso donde se interpretaban las revelaciones o apariciones.

La forma de su texto evoca sencillez y sofisticación, al mismo tiempo que autoridad. Pero si algo es representativo de la casa joyera, es su destacado color azul. Registrado como Tiffany Blue, corresponde al PANTONE 1837C, transmite exclusividad, confianza y compromiso. Se cree que el tono proviene de las piedras turquesas famosas en la época victoriana.

Gucci

Logo de Gucci sobre estampado DR

Fundada en 1921 en Florencia, Italia, Gucci comenzó con la fabricación de artículos de equipaje. Aunque no ha registrado sus colores, la combinación de rojo y verde junto a su tipografía es reconocible mundialmente.

Su doble G entrelazada evoca elegancia y lujo, pensada para influir a largo plazo. Negro, dorado, verde y rojo son los tonos predominantes en su identidad de marca. El dorado se utiliza para dar la sensación de riqueza, mientras que el rojo y verde hacen referencia a los orígenes de la marca, Italia.

Bottega Veneta

Michele Taddei y Renzo Zengiaro crearon Bottega Veneta en 1966, en la ciudad de Vicenza, Italia. Y si bien su imagen original estaba ligada al blanco y negro y una tipografía caracterizada por la sofisticación, con los años han apostado por una particular tonalidad verde bautizada como Verde Bottega.

Asociado a la naturaleza, así como al detalle y la exclusividad, en 2023 alcanzó su punto álgido, creando toda una tendencia alrededor de esta tonalidad.