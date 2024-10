La estilista de 'Sexo en Nueva York' abre su nueva tienda en la Gran Manzana (y esto es lo que ya sabemos)

"Patricia Field está de vuelta y ¡estamos oficialmente abiertos! ¡Visite nuestra nueva boutique en 211 E Broadway! ¡El anuncio oficial de la gran inauguración llegará más tarde hoy!". Con estas palabras anunció la estilista Patricia Field su gran regreso. Conocida por su trabajo como diseñadora de vestuario de la serie Sexo en Nueva York, Patricia Field se convirtió en una referencia para los adictos al mundo de la moda.

Pero la historia de Field no arranca con la serie, lanzada en la década de los 90. Nacida en Nueva York en 1942, la estilista abrió su primera tienda a finales de los años 60 en el Village. Su espíritu neoyorquino y ojo de lince le permitieron no solo vestir a las protagonistas de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, sino también firmar los mejores estilismos de Emily in Paris o El diablo viste de Prada.

También brilló su trabajo en series como Hope & Faith, Seis grados, Cashmere MafiayBetty. Junto a Darren Star, creador de Sexo en Nueva York, supervisó el vestuario de la sitcom Younger, estrenada el 31 de marzo de 2019 en TV Land. Una carrera sin fallos que corrobora que la estilista sigue en el ruedo de la pequeña y gran pantalla.

Con esta nueva apertura en el Lower East Side, uno de los barrios más emblemáticos de la Gran Manzana, Patricia Field pretende dar visibilidad a diseñadores, no tan conocidos, y recordar la amplitud y el poder del mercado vintage.

Osada, excéntrica y definitivamente vanguardista, nunca sintió pudor al confesar que uno de los looks más míticos de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York apenas le había costado unos dólares. Concretamente, el tutú blanco de la protagonista, que aparece en la introducción de todos los capítulos, fue una hazaña de 5 dólares.

Su tienda quedará formalmente inaugurada el 19 de octubre, con una fiesta a la que prometen acudir numerosas personalidades clave del mundo de la moda. Todo apunta a que esta boutique se convertirá en un nuevo templo de estilo neoyorquino, a la altura de su dueña. A sus 82 años, Patricia Field sigue arrasando, recordando que la moda, definitivamente, no tiene edad.