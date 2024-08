La inteligencia artificial es tu mejor estilista: así te ayuda a elegir los colores que mejor te sientan y las tendencias

La IA está transformando la industria de la moda de maneras que antes no eran posibles. Getty Images

Tan revolucionaria como imparable, la inteligencia artificial no deja atrás ningún sector. Pese a las dificultades que está generando su uso, en ocasiones desmesurado, su aplicación permite solventar numerosos retos del día a día.

El mundo de la moda es el mejor ejemplo: "Desde la gestión de inventarios hasta el diseño y la producción, las tecnologías de IA están ayudando a las empresas de moda a optimizar cada aspecto de sus operaciones", destacan desde Datarmony, una consultora data-driven cuyo objetivo es potenciar la inteligencia artificial (IA).

"La IA está transformando la industria de la moda de maneras que antes no eran posibles", explica Enric Quintero, CEO de Datarmony. Y agrega: "Al analizar grandes volúmenes de datos, podemos predecir tendencias, gestionar inventarios con mayor precisión y optimizar la producción, reduciendo así el desperdicio y el impacto ambiental".

En efecto, detectar tendencias se presenta como un gran aliciente para firmas de moda, deseosas de ubicar las necesidades de sus posibles clientes: "Uno de los principales beneficios de la IA en la moda es su capacidad para predecir tendencias: utilizando algoritmos avanzados, las empresas de retail pueden analizar datos de ventas, comportamiento del consumidor y tendencias en redes sociales para anticipar qué productos serán populares. Esto no solo ayuda a las marcas a mantenerse a la vanguardia, sino que también reduce la producción excesiva y el desperdicio", destaca el experto.



A nivel logístico, su uso tampoco es secundario. Permite anticipar y ordenar de manera eficaz: "La IA está mejorando la gestión de inventarios. Las tecnologías de aprendizaje automático pueden prever la demanda con mayor precisión, permitiendo a las empresas mantener niveles óptimos de stock".

Pero su uso va más allá. Además de ser una herramienta de interés para las firmas, también pretende convertirse en un apoyo a nivel individual, en el terreno de la colorimetría.

¿IA para vestirse?

El diseñador Juan Avellaneda explica, en un vídeo subido a su cuenta de Instagram, cómo la inteligencia artificial puede orientarnos, de forma personalizada, a la hora de vestirnos y maquillarnos.

Basándose en su propio ejemplo, el experto destaca que si apuntamos con la cámara del móvil nuestra piel, tomamos la referencia del color detectado, la inteligencia artificial se encarga del resto.

"Hola, mi tono de piel es color # Mis ojos son # mi pelo es # y mis labios son # ¿Qué paleta de colores soy, en términos de verano, primavera, otoño o invierno? ¿Cuál es el metal que más me favorece? Plata o dorado". Esta descripción, enviada a ChatGPT, sustituyendo las almohadillas, sería suficiente para saber cuáles son los colores que mejor nos sientan y cómo combinarlos entre sí.

Varios usuarios no tardaron en cuestionar este método: "Soy experta en color y cuando el móvil lee cualquier color de piel, lo asocia como cálido. He hecho pruebas en famosas oficialmente frías y asume que sus subtonos son cálidos… el color de piel como tal en su pigmentación siempre lleva amarillo y no por ende es cálido, se analizan con un estudio de colorimetría que otros pigmentos predominan para así determinar si dentro del color de piel, es cálido o frío", explica la emprendedora Erin Valkyria.

La asesora de imagen, Magda Torres, contestó a su vez: "No va solo de determinar un 'tono de piel' y si debes usar 'accesorios dorados' o no, sino que se tienen en cuenta y se analizan temas tan personales como estilo, personalidad, gustos, preferencias, estilo de vida".

Añadió, cuestionando el método: "La IA es una herramienta muy valiosa, pero por favor, si vamos a usarla, o recomendamos usarla, hagámoslo con responsabilidad, porque ni es 100% fiable, ni mucho menos va a reemplazar el análisis hecho por un experto que ha estudiado y se ha preparado para hacerlo y que aparte va a tener en cuenta muchos otros aspectos claves para realizar una asesoría completamente personalizada y profesional".

[Levi's se asocia con una IA para expandir su modelaje de ropa y ser más inclusivos] Pese a ser cuestionado por los profesionales del sector, el uso de la IA para vestirse es creciente: la web IDM-VTON permite utilizar dos imágenes cualesquiera para simular que una persona lleva una prenda de ropa en concreto. En 2023, Google lanzó un probador virtual, para ayudar a los usuarios a elegir sus diseños, simulando su cuerpo: "La nueva función de prueba virtual utiliza una técnica de inteligencia artificial llamada difusión para crear una imagen fotorrealista de una persona que usa un atuendo en particular. Los usuarios solo tienen que tocar la insignia 'Probar' y luego elegir el modelo que crean que se parece más a su cuerpo". La belleza, también afectada