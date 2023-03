Has elegido una canción de Bryan Adams para que suene en el baile nupcial.

Sí, el cover de Have you ever really loved a woman? es una canción muy especial para nosotros por el mensaje, y sobre todo, también por el sonido. La producción de las guitarras es de Paco de Lucía y tiene que ver mucho con mi marido y con Andalucía. Cada vez que escucho guitarras andaluzas me recuerdan a él y para ese día hemos elegido una canción romántica, pero con un español a la guitarra.

Has formado una familia junto a tu pareja y tus dos niñas, ¿dirías que estás en tu mejor momento?

Para mí, no hay un mejor momento constante. Ahora mismo te puedo decir que sí, pero mañana quizás no. Estoy viviendo lo que yo he querido vivir. He conseguido lo que pretendía, que era ser madre y encontrar a un hombre maravilloso que me acompañe en este proyecto de vida tan complicado. Hemos hecho como tú bien dices, un buen equipo. Y yo creo que cuando tienes un buen equipo no importa lo que pase, porque al final yo se que que estando bien acompañada, luego las penas saben de otra manera.

Y la música también me facilita mucho, porque la hago para mí también. A mí me cura y me acompaña, y estoy muy contenta con lo que estoy viviendo, a pesar de esta astenia que estoy viviendo ahora, porque me afectan mucho los cambios de la primavera y el otoño.

Pero en estos días me apoyo en el deporte, en mi marido que es muy divertido, y en mis hijas. Trato de salir y recibir la vitamina D del sol.