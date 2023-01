La tendencia que las 'celebrities' imponen para 2023: ¿última moda o locura?

Las pasarelas para esta primavera-verano 2023 ya nos lo anunciaron. Así que no podemos decir que nos haya pillado por sorpresa. Y la moda ya nos tiene acostumbradas a todo, pero la tendencia que promete hacer recordar este 2023 es, sin duda, la de no pants o trouserless, es decir, sin pantalones o, como diría alguien que habla muy claro, directamente en bragas.

Pero, ¿hay alguien que se atreva a salir así a la calle?, preguntan tu madre, tu abuela o esa amiga tuya más conservadora. Pues sí, Bella Hadid y Kylie Jenner fueron las primeras en apuntarse, pero ha sido la hermana de esta última, Kendall Jenner, quien la ha vuelto, según los expertos, "ponible".

De izda. a dcha., modelo de Emilia Wickstead, Tom Ford, Loewe y Bottega Veneta. Y Kendall Jenner con este último.

La modelo e influencer calcó el look presentado en el desfile de Bottega Veneta por el director creativo Matthieu Blazy, y no solo se fotografió en un interior para publicar la imagen en su cuenta de Instagram, sino que salió a ser inmortalizada por los paparazzi.

Para un ojo entrenado en moda, esta tendencia no es nueva: la silueta de Jenner tiene según los expertos, un toque elegante, que recuerda al de una bailarina cuando va camino del ensayo de ballet, y que toma mucho prestado de la estética de la danza clásica y también de All That Jazz, dirigida por Bob Fosse en 1979.

Según Leah Dolan, especialista en moda de CNN, este estilo "lo vimos en las coristas de Bob Fosse o en una bailarina fuera de servicio. Esto último está de moda, —si el ascenso meteórico del balletcore, una tendencia de moda centrada en TikTok con más de 142,6 millones de visitas—, es algo por lo que pasar".

Para los historiadores de la moda perspicaces, el atuendo de Jenner es un claro homenaje a Edie Sedgwick, la actriz, modelo e it-girl que fue musa de Andy Warhol y quien puso de moda la tendencia de llevar camisetas, mallas, media y ropa interior visible en los 60.

A los lados, Sienna Miller en Factory Girl (2006), dando vida a Edie Sedgwick, que aparece en el centro con Andy Warhol.

Como recuerda Leah Dolan, la revista Life publicó en 1965 un artículo sobre su estilo titulado La chica de las medias negras. Y cuando, en 2006, Sienna Miller se puso en la piel de Sedgwick para darle vida en la película Factory Girl, rescató esta estética, que fue "reciclada" en los 80 con los leggins y las mallas de cuero.

Todo eso vuelve ahora, "reciclado" de nuevo por la influencia de dos tendencias de los 90 y los inicios de la década de 2000: el athleisure, el estilo comfy que impuso la pandemia y, más recientemente, la moda aesthetic.

Bella Hadid, una de las más fans del 'athleisure', como su hermana Gigi, Hailey Bieber y Kendall Jenner.

Y una de las 'biblias' de la moda, WWW (Who What Wear), ha levantado acta: "Trousers Are Out, and Underwear Is In" ("los pantalones están fuera, la ropa interior, dentro"), comentando todos los diseñadores que han presentado esta tendencia para vestirla la próxima primavera-verano.

De izquierda a derecha, modelos de Coperni, Del Core y Victoria Beckham. GTres

Entre ellos, la firma italiana Del Core, que presentó un body negro de cuello alto combinado con medias y una gabardina maxi. Y Victoria Beckham lo hizo en encaje negro bajo chaqueta larga azul, dándole un toque más formal (si es que esto puede decirse de enseñar la ropa interior).

La actriz Renée Zellweger en la imagen promocional de la película 'Bridget Jones baby' (2016).

La marca francesa Coperni, que ya nos sorprendió pintando un vestido en directo sobre el cuerpo de Bella Hadid, apostó por las bragas de cintura alta (al más puro estilo Bridget Jones en la película de 2016) combinadas con camisas y blazers.

De izda. a dcha. modelos de Dolce&Gabbana (fotos 1, 3 y 5), Versace y Prada.

Otras firmas, como Dolce&Gabbana, Versace y Prada, se decantaron por un término medio que ya hemos vito en muchas firmas y diseñadores: las transparencias que dejan ver la ropa interior, pero la tendencia "sin pantalones" es mucho más rompedora.

Y podría llamarse también "la vuelta de las medias y del body" porque, después de unos años desterradas de nuestros armarios y proscritas por los gurús de la moda, las medias han vuelto para quedarse, lo que sin duda vamos a agradecer las frioleras.

Y también las auténticas fashionistas pues cualquier look, sin necesidad de llegar hasta el extremo de enseñar la ropa interior, lucirá completamente distinto solo con combinarlo con medias de diferentes estilos y colores. ¡Anímate!

