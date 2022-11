Abrigo de borreguito: vuelve el clásico del invierno

El invierno trae consigo la bajada de temperaturas y, con ello, se abre la temporada en la que las prendas de abrigo se convierten en las grandes protagonistas. El armario invernal incluye chaquetas de todo tipo, desde blazers hasta la clásica gabardina, pero si hay un tejido que nunca falla es el borrego.

Los abrigos de borreguito son tendencia cada invierno por la calidez que aportan en la época más gélida del año. Además, su suavidad y funcionalidad los convierte en la prenda estrella del armario cada invierno.

No es de extrañar que las propuestas de prendas de abrigo de las colecciones de distintas firmas, incluyendo las marcas de fast fashion, incluyan este tejido de manera casi sistemática cada temporada en la que reina el frío. Zara, Mango, Massimo Dutti y H&M son algunas de las muchas tiendas en las que podrás encontrar tu abrigo ideal.

Un material dispuesto a conquistarnos y que se presenta de formas muy diversas, aunque no podemos olvidar que la intención original de los diseñadores a la hora de emplear borrego en sus colecciones era incluirlo como forro para añadir practicidad a la prenda.

Lo encontramos constituyendo el elemento principal del abrigo, tanto en el interior como en el exterior, y también como elemento decorativo en cazadoras de aviador.

Este clásico de invierno ha conquistado a los influencers del momento. Así, les vemos lucir abrigos con grandes solapas de borrego, forros o chaquetas al más puro estilo teddy bear, una tendencia que no deja a nadie indiferente.

Encontramos abrigos de borrego clásicos y elegantes, pero también innovadores y juveniles. Para elegir la opción correcta solo tendrás que tener en cuenta cual se acomoda más a tu estilo personal. También es importante el valor que le des a la practicidad y a lo mucho o poco que abriguen para tomar la decisión.

Este material candente ha estado también presente en las pasarelas durante la última celebración de las fashion weeks en las capitales de moda: París, Nueva York, Milan y Madrid. Coach e Isabel Marant son algunas de las firmas que han incluido chaquetas con borrego en sus propuestas para las colecciones de otoño/invierno 2023.

Como no podía ser de otra forma, de los desfiles ha pasado al street style, pero los grandes diseñadores no han sido los únicos en anunciar esta tendencia. El borrego está muy presente en la moda escandinava que se ve en ciudades como Estocolmo y Copenhague, un estilo muy particular que se está haciendo eco en el resto de Europa.

Este estilo se caracteriza por el auge de prendas de sastrería, el empleo de paletas de color neutro, las camisas de gran tamaño y, en general, por un minimalismo chic que invade los armarios. Los abrigos de borrego en colores nude son una opción ideal para seguir esta tendencia.

Combinados con una blusa romántica o un jersey de punto este tipo de abrigo completarán tus looks de invierno de la mejor manera posible.

Los modelos más buscados

Los abrigos estilo blazer oversize

A veces más es más. Esta es una opción ideal para lucir chic, pero ir bien abrigada en temporadas de frío.

Las chaquetas estilo aviador

La chaqueta bomber de aviador y de estilo motorista está en tendencia. Lo hemos visto en las pasarelas y, cada vez más, en el street style.

Los abrigos con personalidad

Hay modelos con detalles que te harán marcar la diferencia. Entre miles de diseños parecidos, esta es la opción más original.

El estilo teddy bear

Una opción muy abrigada y en tendencia que te salvará de cualquier apuro cuando quieras ir abrigada a la vez que elegante.

