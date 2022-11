Verónica Díaz, @modajustcoco: "Quiérete a ti misma siempre, por encima de todo"

Para nada. Hoy tienes X y mañana Instagram te quita 20K por cualquier motivo, como nos pasó hace poco a todos y luego nos los devolvió. Lo que más me interesa es mi comunidad, la interacción con ellos, que sientan que estoy ahí de verdad y que haya ese feedback.

Fue poco a poco. Comencé a hacer lo que me gustaba como hobby y con el paso del tiempo ha acabado siendo mi trabajo.

Viene de Coco Chanel. Su forma de ver la vida y luchar por sus sueños siempre me ha inspirado mucho.

¡Enhorabuena por tu embarazo! ¿Cómo consigues compaginar tu trabajo y tu vida de madre?

No he conseguido encontrar aún la fórmula perfecta, creo que voy sobreviviendo haciendo malabares (ríe). Pero algo que me ayuda mucho es que selecciono mucho los eventos a los que voy, las colaboraciones que realizo…

¿Crees que la conciliación es un tema que sigue afectando más a las mujeres?

Por supuesto.

¿Cómo es tu día a día?

Intento aprovechar muchísimo la jornada escolar de los peques para trabajar y luego exprimirles a ellos al máximo. Son lo más importante que tengo en la vida. Adoro mi trabajo, pero para mí lo primero es mi familia.

¿Cómo definirías tu firma CRVSH?

Una marca de calidad, diseño exclusivos y con un mensaje muy claro: quiérete a ti misma siempre, por encima de todo.

¿A qué mujeres se dirige?

Se dirige a todas las mujeres, adolescentes, adultas que quieran tener un producto duradero, de calidad, con un diseño exclusivo que va a aportar ese toque especial a sus looks.

¿Qué línea de ropa o complemento te gustaría implementar?

Nos gustaría con el tiempo meter prendas para toda la familia. Defiende el amor hacia uno mismo.

¿Parte de tu experiencia personal?

¡Por supuesto! Mi alma está en CRVSH y en todo lo que significa.

¿Crees que el bodypositive ya está plenamente asentado?

Sigo a compañeras que están haciendo mucho por ayudar en ese sentido, como a mi amiga Marina Llorca y me consta por ella que se está avanzando, pero aún queda mucho por hacer.

Abandera también el trabajo artesanal. ¿Cómo se concibe y desarrolla cada producto de la marca?

En equipo definimos y diseñamos los productos. Luego hablamos con nuestros proveedores para ver el tema de materiales, que sea factible, que cumpla los requisitos de calidad que exigimos… y luego nos mandan prototipo de los mismos. Ahí vamos haciendo cambios, si es necesario, y testándolo para garantizar nuestra máxima calidad en cada mínimo detalle. Has colaborado con Clinique y Nestlé…

¿Tienes otras colaboraciones en mente?

¡¡Por supuesto que sí!! Aún queda mucho CRVSH y lo que viene creo que os va a sorprender mucho.