¿Japonesa o coreana? Las claves para elegir la rutina de belleza asiática que te corresponde

Crema solar: ese punto de disfrute y relajación que comparten ambas rutinas de belleza no es el único punto en común. En cuanto a productos, hay un imprescindible que destaca por igual en ambas rutinas y ese es el protector solar.

Da igual la época del año que sea o si se trata de un día más o menos soleado, las mujeres japonesas y coreanas no dudan en cuidar su piel diariamente echando crema solar, sobre todo para que el sol no cause un envejecimiento prematuro en su piel.