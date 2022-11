Yibina revoluciona la Fashion Week Latam presentando en Madrid las joyas únicas de Bibi Marini

Ana Pérez Santamaría nombró Yibina a su empresa porque suena como la unión de dos palabaras 'yo' y 'divina': "Quiero que todo el mundo se sienta tan guapa como yo me siento cuando me pongo las joyas artesanales y únicas de la diseñadora colombiana Bibi Marini".

Primer plano de esta emprendedora, la mejor modelo para los pendientes que vende en España. Sara Fernández

Los primeros pendientes que tuvo de esta marca se los regaló una amiga, que se los trajo de Colombia antes de la pandemia: "Me gustaron tanto que le encargué otros para que me los trajera la próxima vez que viniera a España".

Le quedaban tan bien "y son tan ligeros y maravillosos, que me los ponía sin parar. Y me di cuenta de que a todas mis amigas de aquí e incluso a mis hijas, tambien les encantaban".

El 'hechizo' por los pendientes de artesanía de la diseñadora colombiana Bibi Marini salió incluso fuera de su círculo de amigos y conocidos: "La gente me paraba por la calle cuando lleva puestas sus joyas, y me preguntaban que dónde se vendían. Como ella no vendía en España, me decidí a traerlas yo en exclusiva a España".

Un rincón del 'corner' de la diseñadora en la Fashion Week Latam. Sara Fernández

Y así nació Yibina, que trae no solo los pendientes, sino mantones, diademas e incluso servilleteros hechos a mano, tejidos uno a uno y realizados con perlas, cristales Swarovski, seda, lana... inspirados en la rica cultura colombiana, que gustan a mujeres de todo el mundo y de todas las edades.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español, asistió al evento. Sara Fernández

"Este verano, estaba en Venecia, cenando en un restaurante, cuenta Ana, y llevaba puestos los pendientes. Cuando ya llevábamos un rato, se levantó una señora estaodunidense que estaba en otra mesa y me dijo: 'Por favor, tiene que decirme ahora mismo dónde te has comprado esos maravillosos pendientes que llevas'. Se puso tan insistente que tuve que venderle los que llevaba puestos", añade riendo.

Una de las asistentes a la Fashion Week Latam, probándose los pendientes de Yibina by Bibi Marini. Sara Fernández

Estas joyas fuera de lo común, que realizan bajo pedido artesanos locales en Colombia y que son piezas únicas, revolucionaron la Fashion Week Latam que se celebró esta semana en Madrid. Creadores venidos de Argentina, Panamá, Colombia y España mostraban sus diseños en el Hotel Santo Mauro.

Sol Aguirre, escritora y coach, y Cruz Sánchez de Lara, escritora y vicepresidenta de El Español. Sara Fernández

Decenas de amigas y fans se dieron cita en el hotel madrileño para conocer las últimas piezas de la colección de Yibina by Bibi Marini, probándoselas y comprobando en primera persona su efecto favorecedor instántaneo. Si quieres descubrir más modelos de la colección de Yibina by Bibi Marini, puedes verlos en esta galería de imágenes.

Después de pasar por Casa de América y Fundación Casa de México, entre otros lugares, la Fashion Week Latam, el proyecto concebido por Alejandro Medrano "para tender un puente entre Latinoamérica y España, fomentando nuestra moda y nuestra cultura", ponía el broche de oro a sus actividades

Allí estaba por ejemplo, Julieta Cardozo, diseñadora argentina de 32 años que crea desde hace cinco años para la marca Romeo de Julieta unos vestidos largos, ideales para las alfombras rojas: "Combinamos materiales austeros con materiales de lujo para hacer piezas únicas".

Julieta Cardozo, creadora de la marca Romeo de Julieta, con dos de sus diseños. Sara Fernández

Los confecciona con tejidos y gasas transparentes y pedrería bordada, y su estilo no desentonaban nada en el espectacular marco del Hotel Santo Mauro. "Mis prendas representan mis raíces argentinas porque las hago a medida en colaboración con artesanos de país".

Pudimos ver la novísima colección de bolsos de Maison Mesa, la firma de Juan Carlos Mesa que después de demostrar de lo que es capaz con sus colecciones que mostró recientemente en la Semana de la Moda de Madrid, se adentra ahora también en el mundo de los accesorios.

Bolsos de Maison Mesa, con sus tarjeteros a juego. Sara Fernández

La pareja de creadores de The White Hat, recién llegados de Ibiza, llamaban la atención con sus sombreros estilo cowboy/cowgirl (diseñados por él) y sus cazadoras de piel vegana, creadas y customizadas (confeccionadas por ella).

Genis Whylan y Blond, creadores de The White Hat. Sara Fernández

Blanca Segovia Moreno Briones, de Managua (Nicaragua), presentaba los diseños de su nueva marca, BSMB, en materiales sostenibles (fundamentalmente bambú, cáñamo y algodón) y tejido vaquero reciclado.

Blanca Segovia Moreno Briones, con dos diseños de su nueva marca, BSMB, Sara Fernández

Y la diseñadora panameña Annie Chajin "que, escrito con tilde, según el Diccionario de la RAE, significa persona vestida con elegancia", explica esta antigua bailarina de danza folclórica, que bailaba "desde los ocho años representando a Panamá" y al retirarse se volcó en la moda, "con una marca que sea una fusión de nuestra cultura pero en prendas para usar en el día a día".

La diseñadora Annie Chajín con dos modelos posaban que llevan sus diseños para hombre y mujer.

Sus colecciones de prendas y accesorios ("confeccionados con nuestros pompones folclóricos panameños") fusionan "artesanos panameños y nicaragüenses, orfebres colombianos y algunas piezas de México".

Sin embargo, el mayor número de visitantes se agolpaba frente al stand de Yibina, y era increíble contemplar cómo, cuando se probaban los pendientes de Bibi Marini, inmediatamente se sentían y veían muy favorecidas: "Por eso yo no traigo modelos profesionales sino que quiero que nosotras mismas, y especialmente mis clientas, porque te dan tanta luz, te sientes tan divina...", afirma Ana Pérez.

"Yo voy por la calle y la gente mira los pendientes y me paran para preguntar que dónde me los he comprado". Se decidió a traerlos porque Ana solo importa "marcas que no se venden y a veces que ni se conocen en España. Bibi Marini ni siquiera vende en Europa".

La elegancia innata de Ana y su don de gentes lograron convencer a la exquisita diseñadora colombiana que no vende más porque "su producción es muy pequeña y todo es muy exclusivo; por ejemplo, en los pendientes, no repetimos color porque ella no quiere repetir color, quiere crear para cada persona en exclusiva.

Así que Ana escoge los colores y formas que cree que más van a gustar aquí, que son más del gusto europeo y español, enfatizando su exclusividad: "Cada vez que traiga pendientes, tres veces al año, todos van a ser distintos".

La diseñadora colombiana y Ana van a presentar una colección que es una exclusiva para la próxima Feria de Abril: "Es una colección exclusiva en el mundo porque los va a crear solo para mí, y para la que ya están escogiendo colores.

Y Ana Pérez Santamaría nos adelanta en primicia un proyecto "que me hace muchísima ilusión: Bibi Marini también va a crear una pieza súper exclusiva para magasIN y las TOP100, que no va a estará la venta y será solo para las top".

