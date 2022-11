5 ingredientes de belleza de lo que oirás mucho hablar.

Los tratamientos de belleza, en todos los ámbitos, son cada vez más punteros. El retinol, el bakuchiol y otras fórmulas irrumpieron en el escenario de belleza cambiando para siempre las rutinas conocidas hasta la fecha.

Algunos ingredientes, por sus múltiples propiedades, ya tienen una presencia masiva en numerosos productos. Es el caso del ácido hialurónico que, como explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, "posee una capacidad excelente para aportar y retener humedad a la piel. De hecho, aporta más de 1.000 veces su propio peso en agua al atraer la humedad de la atmósfera hacia el interior de la piel".

Es también el caso de la Vitamina C: "es el ingrediente estrella para combatir las pieles apagadas y sin vitalidad. Esto se debe a la oxidación de la piel, sin embargo, la Vitamina C es un maravilloso antioxidante que actúa reparando y regenerando las células para darle a la piel ese aspecto joven y saludable" nos recuerdan desde You Are The Princess.

Los expertos de Twelve Beauty nos recuerdan cinco más qye ya están dando mucho que hablar y lo seguirán haciendo en los próximos meses:

Vitamina B, la aliada de las pieles alteradas

Hay vida más allá de las vitaminas A y C y la B se está ganando el favor del público gracias a sus maravillosas propiedades: se absorbe a la perfección y la toleran muy bien todo tipo de pieles, aunque las más beneficiadas son aquellas propensas a la sequedad o con eccemas, por su acción humectante.

La cosmética se vale fundamentalmente de dos de sus derivados, la Niacinamida o B3 y el Pantenol o B5. Precisamente la Niacinamida se está convirtiendo en la joya de la corona porque es una gran aliada para mantener intacta la función barrera, desbloquea los poros y reduce la irritación y la pigmentación post-inflamatoria. También beneficia a pieles extremadamente secas o escamadas porque aumenta el nivel natural de ceramidas, despertando la función hidratante y nutritiva.

La B5, Pantenol o Ácido Pantoténico es otra importante vitamina B que calma, suaviza y mantiene flexible la piel. Sus mejores bazas son que no solo mejora la hidratación a nivel superficial, también reduce la pérdida de agua transepidérmica y es un eficaz calmante, lo que la hace perfecta para pieles irritadas. Epilobio, el alimento preferido del microbioma

Como explica Pedro Catalá, doctor en Farmacia, cosmetólogo y creador de Twelve Beauty, "no es solo un remedio eficaz para disminuir de manera natural la excesiva producción de sebo, sino que va muy unido al concepto ‘efecto buena cara’. Además, recientes estudios han demostrado su impacto positivo en la salud de la microbioma, favoreciendo la proliferación de bacterias buenas y eliminando las cepas nocivas".

La cosmética con elevada concentración de Epilobio se convierte en el mejor remedio para evitar brotes de acné porque no solo reduce la cantidad de sebo, sino que además impide el crecimiento de los microorganismos. Polisacáridos, los virtuosos de la lista de ingredientes Los compuestos de azúcares son los responsables de la capacidad natural de la piel para mantener la hidratación y retener el agua. Son fundamentales para la reparación y renovación epidérmica. Se han utilizado en el cuidado de la piel durante décadas, pero sus múltiples virtudes resuenan ahora. Su propiedad más importante es que restauran la barrera cutánea, generando un "film" protector sobre la piel que mantiene una hidratación equilibrada y retardada (crono-liberación). De acción protectora e inhibidora de las reacciones alérgicas, aportan suavidad y bienestar. Jojoba, el maestro de orquesta

Es rico en antioxidantes y ácidos grasos. Tiene propiedades antibacterianas, sella la humedad, calma y refuerza la barrera cutánea. Equilibra las pieles mixtas y grasas y la piel lo absorbe al instante sin dejar residuos grasos, por su enorme afinidad. Bayas de Schizandra, el secreto de Oriente pro-longevidad Sus beneficios cosméticos son viejos conocidos por la cultura oriental y fue secreto de belleza de las antiguas mujeres chinas, ya que mejora la piel y sus funciones. Gracias a su capacidad astringente, ayuda a que la piel retenga su humedad adquiriendo un aspecto "repulpado" y lleno de vitalidad. La piel recobra su luminosidad, el tono se iguala y mejora su textura hasta varios meses después de su uso.

Desarrollado a partir de una mezcla de compuestos activos obtenidos por hidrólisis enzimática de las Bayas de Schizandra y con una composición única de péptidos, azúcares e hidroxiácidos, mejora la función de barrera y suaviza.

