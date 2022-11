Las expertas en moda de Instagram ya tienen un estampado favorito para esta temporada

La raya diplomática es tendencia, prueba de ello son las elecciones de vestimenta de las influencers, que la incluyen en muchos estilismos. Por eso, podemos decir que se trata del estampado por antonomasia de esta temporada.

Las pasarelas y el street style internacional demuestran que este estampado no pasa de moda, es un imprescindible clásico y atemporal que no puede faltar en tu armario. Ya sea en vestidos, pantalones, camisas o blazers, la raya diplomática no falla y está más en tendencia que nunca.

[Los 10 vestidos de Zara y Massimo Dutti que amarás para ir a la oficina]

Un estampado con historia

Los inicios

Los orígenes de la raya diplomática se remontan al Londres del siglo XIX. Durante este periodo de tiempo, los bancos de la capital británica comenzaron a establecer como uniforme distintos modelos de traje que tenían sutiles rayas.

Más tarde, el duque de Windsor popularizó este tipo de trajes, lo que implicó una importante evolución del diseño y su aparición en la escena internacional, dando el salto a Estados Unidos. Allí, Hollywood se hizo eco de este estampado y fueron muchas las productoras que lo incluyeron en las elecciones de vestuario de sus películas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luci (@luciamsoria) En las pasarelas La aparición de este estampado en la gran pantalla y su uso por personajes públicos importantes tuvo una gran influencia en la sociedad. Muchas personas comenzaron a vestir con trajes a rayas de forma habitual. Sin embargo, los responsables de erigir la raya diplomática como tendencia fueron los diseñadores de moda. Coco Chanel e Yves Saint Laurent lo incluyeron en sus colecciones durante los años cuarenta y lo introdujeron al armario femenino. Hasta el momento se había asociado el uso de este estampado en concreto a los trajes de hombre. Posteriormente, tuvo una gran influencia Jean Paul Gaultier, que también presentó colecciones innovadoras de trajes femeninos con raya diplomática. En la actualidad, son muchas las firmas que se han sumado a esta tendencia para reinventar el clásico traje de rayas y adaptarlo al tiempo presente. Versace, Maison Margiela, Vivienne Westwood e Isabel Marant son algunas de ellas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maison Margiela (@maisonmargiela) La raya diplomática hoy A pesar de que este estampado siempre ha estado presente sin pasar de moda, obtuvo un gran auge de popularidad en 2018, cuando muchas firmas de fast fashion como las pertenecientes al Grupo Inditex se sumaron a la tendencia, que continua temporada tras temporada. Hoy, marcas como Zara, Stradivarius y Bershka cuentan con multitud de opciones entre las que elegir para conseguir una prenda con raya diplomática, cuya presencia es imprescindible en cualquier fondo de armario. De izquierda a derecha, vestido de Zara, conjunto de Bershka y traje de Stradivarius. María Nieto Cortesía de ZARA, Bershka y Stradivarius Influencers, modelos y todo tipo de celebridades se han dejado ver con prendas que incluyen este estampado de líneas impecables y muy sutilmente definidas. Las camisas, los pantalones de pinzas, los chalecos cortos de sastre y las americanas oversize se han llevado el premio como prendas más elegidas. De izquierda a derecha, Irina Shayk, Emily Ratajkowsky y Kylie Jenner María Nieto Gtres La raya diplomática es una tendencia que ha aterrizado con fuerza y que se reinventa cada temporada. Es el must que las influencers no han podido dejar pasar. Si todavía no tienes todavía ninguna prenda con este estampado corre a hacerte con una.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Mengual (@carlaamenguaal)

Sigue los temas que te interesan