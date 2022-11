Cómo lucir labios suaves y sin grietas este otoño.

Algunos factores ambientales, esencialmente el viento y el frío, fragilizan la piel, el pelo pero también los labios. Las temidas grietas, que confieren un aspecto rugoso y pueden incluso llegar a sangrar, son el resultado de estas agresiones externas, que se producen especialmente en otoño-invierno. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué rutina aplicar?

¿Qué rutina seguir?

Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch, quinta generación de estos laboratorios, y creadores del bálsamo centenario Dermo-Suavina, afirma que “es clave llevar un cuidado específico de los labios los 365 días del año pero, durante los meses fríos, hay que prestar especial atención a su cuidado y contar con un buen bálsamo labial que los proteja y los mantenga sanos y nutridos".

Pero "antes de hidratar, es importante realizar una suave exfoliación para eliminar las impurezas y las células muertas.

El segundo paso consiste en realizar la exfoliación junto con este limpiador de silicona que ayuda a realizar el masaje en círculos para eliminar a su vez los restos de maquillaje, las pieles muertas y activar la circulación. Una vez lo tengas, basta con aclarar con agua y pasar a la hidratación. Se recomienda realizarlo unas 3 o 4 veces por semana, antes de irte a dormir.

Y por último, la mascarilla que hidrata y protege los labios gracias a ingredientes como el colágeno, el ácido hialurónico o el musgo de Irlanda. Tan solo necesitas retirar la película de aluminio y colocar la mascarilla por el lado liso encima de los labios. Tras esperar unos 20 minutos, retira la mascarilla y masajea bien el producto restante sobre los labios para que termine de absorberse" destacan desde You Are The Princess.

Alimentos claves

Ciertos alimentos destacan por sus propiedades hidratantes. Usados solos o combinados con otros, pueden ser la base de una mascarilla casera de éxito:

La miel : cuenta con propiedades antimicrobianas y antisépticas

: cuenta con propiedades antimicrobianas y antisépticas El yogur : su contenido en zinc y su pH ácido lo convierten en una excelente opción

: su contenido en zinc y su pH ácido lo convierten en una excelente opción El aloe vera : "su gran poder hidratante, calmante y anti-inflamatorio nos ayuda a regenerar la piel y ofrecer un confort ante las bajas temperaturas" recuerda Belif

: "su gran poder hidratante, calmante y anti-inflamatorio nos ayuda a regenerar la piel y ofrecer un confort ante las bajas temperaturas" recuerda Belif Los aceites de sésamo, ricino, oliva y de almendras dulces : "cuentan con propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y antibacterianas"

: "cuentan con propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y antibacterianas" La manteca de karité: g racias a que es rica en ácidos grasos, la manteca de karité es un producto de hidratación clave

Algunos imprescindibles

El bálsamo labial Dermo-SuavinaOriginal, de Laboratorios Calduch, fórmula que data del año 1880, está compuesto por una base grasa y un perfume elaborado con aceites esenciales de plantas y frutas mediterráneas 100% de origen natural, como son la naranja, el limón o la mandarina, junto al mentol.



Este bálsamo hidratante único ayuda a reparar, hidratar y proteger los labios y mucosas dañados por un exceso de sequedad provocado por procesos gripales, catarrales, rinitis (y el consiguiente uso continuado de pañuelos). Está libre de conservantes y emulsionantes.

Insta Gorgeous Lips de Sepai voluminiza los labios al instante, pero además los nutre, los protege, refuerza su estructura y repara las grietas. Cuenta con ceramidas, que regeneran y protegen la piel de los labios y aceite de escualo natural, derivado de la olida, que nutre en profundidad pero también bakuchiol, el sustituto vegetal del retinol y potencia la regeneración celular de forma natural rellenando los surcos más profundos.

Miel

Honey Trap se ha convertido en uno de los productos estelares de Lush. ¿Su secreto? "La miel y la avena calman los labios, mientras que el aceite de germen de trigo, el aceite de oliva y el aceite de almendra los hidratan. La cera de abejas y la cera de carnauba forman una barrera protectora".

