6 falsos mitos sobre el cabello desmontados (por un experto)

Falso . Las canas no solo se diferencian del resto del cabello por su color, sino que también tiene una textura diferente, ya que tienen un mayor grosor y tacto más áspero, al ser un pelo menos elástico. Las primeras canas suelen comenzar a salir a partir de los 30 años, pero a veces pueden empezar a aparecer en edades más jóvenes, aunque existen varias causas como el estrés, enfermedades autoinmunes, etc. Que pueden hacer que su aparición se adelante.

El pelo canoso no se cae

Cortarse a menudo el pelo hace que crezca más

Falso. “El pelo crece en la raíz del cuero cabelludo, por lo que cortar las puntas no tiene ningún impacto en su crecimiento en la raíz. Las veces que te cortas el cabello no incide directamente en que el pelo crezca más o menos", asegura el Dr. Portinha. Un cabello recién cortado, aunque se vea y se sienta más fuerte, no tiene ninguna relación con la alteración en el ritmo de crecimiento. El grosor, textura y largo del cabello son características que vienen determinadas por los genes, y un corte de pelo altera nuestro código genético.