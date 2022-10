Esta es la rutina de belleza para cuidar la piel que recomienda la experta Marta Masi

Seguir una buena rutina de belleza es fundamental para lucir una piel bonita y, sobre todo, cuidada. Y utilizar productos de calidad apropiados para nuestra tez es básico.

Hablamos con Marta Masi (@martamasi5), farmacéutica y propietaria de una de las boticas más innovadoras en consejo dermocosmético en el distrito de Salamanca de Madrid, sobre el cuidado de la piel.

Comenzamos pidiéndole los pasos básicos que deberíamos seguir en una rutina de belleza adecuada para mimar y proteger la piel. "En cualquier rutina de cuidado domiciliario hay pasos imprescindibles que debemos realizar sí o sí. Hay otros que serán más complementarios y nos ayudarán a potenciar los efectos de los pasos esenciales".

[Cómo maximizar tu rutina de belleza: los 9 'tips' de expertas para ahorrar tiempo y dinero]

Masi continúa explicándonos cómo hacer cada una de las dos rutinas que debemos llevar a cabo en un día.

"En la de día debemos realizar siempre una buena limpieza, no nos vale solo con humedecer la cara con agua. Esta limpieza debe ser respetuosa sin alterar nuestro manto hidrolipídico. Seguidamente, trataremos la zona del contorno con su producto específico, atendiendo las necesidades del mismo", comienza contando.

El siguiente paso que debemos ejecutar, según explica Masi, es poner un cosmético con capacidad antioxidante, ya sea en formato sérum o crema. "De esta forma aseguramos que nuestra piel esté protegida frente a los radicales libres producidos por el exposoma (contaminación, humo de tabaco, radiación, estrés…). Por último, y no menos importante, debemos poner el mejor cosmético antiedad, que es el protector solar".

Subraya que lo debemos aplicar siempre, sin excusas, "y lo podremos tratar como si de nuestra crema diurna se tratase. La cosmeticidad de los SPF ya es maravillosa y podemos encontrar productos efecto segunda piel para tener buena adherencia a él".

Respecto a la rutina nocturna, la experta señala que siempre debemos realizar una doble limpieza. "Primero usaremos un limpiador de base oleosa para retirar adecuadamente contaminación, SPF, maquillaje, y seguidamente nuestro paso acuoso para perfeccionar", comenta.

Y continúa: "Después es muy importante aplicar un transformador, de esta forma potenciamos la regeneración celular y conseguimos frenar el envejecimiento prematuro de la piel. Dentro de este grupo de transformadores encontramos la familia de los retinoides, hidroxiácidos, despigmentantes…"

Finalmente, Masi explica que debemos restablecer la hidratación y la capacidad de función barrera de la piel con un producto que nos aporte capacidad hídrica y lípidos cementarios.

Además, lo ideal es adaptar la rutina a la estación del año en la que nos encontremos. "Igual que cambiamos nuestro armario con ropa diferenciada en invierno y verano, la rutina debe ser igual. En verano nos gustarán texturas más ligeras, poco pesadas para evitar la aparición de brillos. Sin embargo, en invierno debemos cuidar más nuestro manto hidrolipídico que se ve alterado por las bajas temperaturas y el viento".

Con estas ideas en mente, preguntamos a Masi por los principales errores que cometemos y explica que "solemos encontrar falta de limpieza antes de comenzar la rutina, acostarnos sin haber desmaquillado el rostro y la poca concienciación de tener que usar protección solar a diario".

"Es imprescindible usarla siempre, independientemente de la estación del año", destaca.

Los productos básicos

Teniendo clara la rutina que debemos seguir y errores a evitar, consultamos a la experta los productos que no pueden faltar en una rutina completa y adecuada para el correcto cuidado de la piel.

"Como ya he comentado anteriormente, hay pasos básicos en la rutina que no podemos saltarnos". Para ella, esto implica utilizar un limpiador suave de mañana, un antioxidante después, como puede ser la vitamina C, y por último un protector solar que aporte capacidad protectora e hidratante, pero sin ser pesado. "Por eso me tiene enamorada MMSun, ya que cumple esos requisitos indispensables que busco en este producto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA MASI (@martamasi5)

Por la noche, tras la doble limpieza, recomienda aplica un sérum a base de retinoides para estimular la síntesis de colágeno y seguidamente un optimizador a base de péptidos para aportar firmeza. "Las diferentes variantes dentro de una rutina de cuidado vendrán marcadas por los diferentes tipos de piel y necesidades de la misma".

Para Marta Masi, su producto favorito" siempre va a ser el protector solar, en mi caso MMSun SPF 50, capacidad hidratante, antioxidante y efecto segunda piel".

De hecho, cuando le preguntamos por un producto que debe estar presente en todas las rutinas de cuidado de la piel, insiste que el protector solar "todos los días del año".

Nos explica que uno de los principales causantes del fotoenvejecimineto de la piel es la radiación solar. "Disponemos de múltiples productos para protegernos de estas radiaciones. Es fácil encontrar uno que se adapte a las necesidades de nuestra piel y a nuestros gustos".

La recomendación que nos da es elegir uno de amplio espectro que proteja contra UVA, UVB, luz visible e infrarrojos. MMSun cumple con estos requisitos y además tiene beneficios añadidos como son su capacidad antioxidante e hidratante efecto segunda piel.

Por otra parte, aprovechamos la ocasión para preguntar a la experta si es posible cuidar la piel solo con productos naturales.

"Optar por productos naturales es una elección que debe elegir el consumidor, por su filosofía, gustos… No por usar productos naturales son productos “más limpios” ni “menos tóxicos”, como en muchas ocasiones se reclama. Ya disponemos en el mercado de un gran abanico de posibilidades para que cada persona pueda encontrar el más adecuado, ya sea de ingredientes naturales o no", responde.

Tipos de piel

Es importante recordar que no todos los productos valen para todo tipo de pieles.

"Para saber qué piel tenemos lo ideal es acudir a un profesional, para que valore nuestro tipo de piel y las necesidades que presenta", apunta Masi.

Y continúa: "Una rutina adecuada para nuestro tipo de piel y necesidades nos aporta grandes beneficios, pero una rutina con productos mal elegidos o no específicos para nuestra piel puede desencadenar en resultados desastrosos".

Sigue los temas que te interesan