Con el fin de la temporada alta de fiesta (Ibiza acaba de despedirse formalmente del verano), ya no parece imprescindible la búsqueda de estilismos nocturnos. Sin embargo, el entretiempo resulta ser un buen momento para salir por todo lo alto. Entre reapertura de establecimientos e inauguraciones, son numerosas las ocasiones para lucir un conjunto sugerente y llamativo.

Las pasarelas otoño-invierno 2022-2023 nos dieron algunas pistas. Entre las tendencias "de fiesta" que cabe tener en cuenta, se ubican:

• las plumas. Su esencia naturalmente glamurosa las convierten en las mejores aliadas de looks de fiesta. Visten vestidos, trajes e incluso complementos con ligereza y movimiento. Las vimos, en un tono fucsia potente, en el desfile de Elie Saab.

• las transparencias. Sensuales por naturaleza, su éxito reside en desvelar, sin enseñar de manera evidente. Fendi nos invitó a lucirlas, con un vestido de diferentes colores y capas, jugando con luces y sombras.

• el dorado. Los metalizados son clásicos que nunca falla. Roberto Cavalli apostó concretamente por el dorado para esta temporada, con vestidos de tirantes y crop tops.

• las perlas. Ya nos lo adelantaba la plataforma Pinterest, "en 2022, el perlado es el nuevo blanco. Los espacios brillan con acentos tornasol y las manos visten uñas de nácar. La perla sale de su ostracismo y conquista los hogares, los vestidos y hasta la decoración para bodas. Un brillo de redonda perfección". La magia de las perlas inundó casi todas las pasarelas y como nos lo recuerda Deni Todorovič: "Créeme: las perlas no tienen por qué ser un accesorio ostentoso. Yo las veo como una forma sencilla de mejorar cualquier cosa, desde una chamarra vaquera hasta una invitación a una boda. La perl-fección te da estilo, textura y un espléndido brillo iridiscente".

• el strass. Estrella de la década de los 2000, despliega su brillo en todo tipo de complementos esta temporada.

Todas estas tendencias se pueden lucir con un complemento clave: el bolso. Para salir de fiesta, tiene que ser pequeño, versátil y práctico.

¿Cómo combinarlo? La firma Kurt Geiger nos recuerda que algunos dúos son sencillamente imparables: "El color esta cada vez más presente en nuestros armarios y como hemos podido comprobar con las nuevas colecciones de invierno, esta tendencia se va a quedar con nosotras para alegrarnos en los meses de frio. Nos encanta combinar un bolso arcoiris con unas zapatillas básicas blancas para no sobrecargar el look y que se convierta en una opción todoterreno".

Otro dúo de éxito: "Un must have de la temporada son los zapatos joya en todas sus versiones y colores. Carrie Bradshaw los puso de moda en la conocida serie Sexo en Nueva York, y desde entonces no hemos parado de verlos en todas parte". Recomiendan combinarlos "con un bolso acolchado con cadena del mismo tono".

Desde MagasIN, te invitamos a invertir en modelos que reúnen estas tendencias, firmados por la marca insigna del buque Inditex, Zara. Descubre los 10 bolsos de fiesta más bonitos de su colección otoño-invierno.

