Rosa, transparencias y actitud: así ha sido la primera jornada de la 080 Barcelona Fashion.

Este mes de octubre firma el regreso de uno de los eventos de moda más esperados del año: la 080 Barcelona Fashion.

La Semana de la Moda barcelonesa, celebrada concretamente del 25 al 28 de octubre en el emblemático Recinte Modernista de Sant Pau, vuelve a acoger las propuestas que serán tendencia la próxima temporada. Un acontecimiento no solo importante por el alcance de sus tres décadas, sino también por el regreso al formato físico de las pasarelas y el gran debut de Gala González.

Pese a una gran variedad de diseños y estilismos, esta primera jornada ya ha subrayado algunas tendencias claves y comunes. El rosa, que ya triunfó en las pasarelas internacionales como la de Valentino, se asienta como el color de este final de 2022 y 2023. No es el único, el naranja y el verde también son algunos de los tonos ganadores de estas primeras propuestas.

La nostalgia se sigue apoderando de nosotros: la estética de los 90 y, por extensión de los 2000, sigue vibrando y marcando tendencia con diseños de cortes minimalistas, relajados y/o de corte bajo que se ciñen al cuerpo de manera natural. El croché, las rayas y las lentejuelas también se presentan como valores seguros.

Repasamos en detalle las propuestas de las cinco casas que abrieron el camino de una Semana repleta de sorpresas y de tendencias.

Escorpion

La firma catalana, habitual en la 080 Barcelona Fashion, no puede concebirse sin el punto, su tejido de predilección. De cara al próximo verano, adquiere un matiz especial: la explosión cromática.

Bajo la palabra de origen griego “Euphoria”, Escorpion ha presentado una colección de piezas que llenarán de optimismo y color el verano 2023. Plural y sorprendente, consigue reunir jacquards con hilaturas brillantes, intarsias de algodón y lino, tártaros, luciérnagas, plumas... en colores tan potentes como llamativos.

Las rayas, finas o XXL, cobran protagonismo en trajes y vestidos de corte midi. La tendencia cut-out destaca en tops, que dejan piel a la vista, gracias a un armonioso juego geométrico.

El rosa es el color esencial de la colección, combinado con otros tonos como el verde o el naranja, o solo, se impone de por sí. El crop top imaginado por la casa deja a la vista el ombligo, al combinarse con pantalones de talle bajo.

Los complementos son claves. De la mochila acordeón al tocado arcoíris, completan sin opacar el conjunto del look, brindando el justo toque de diversión y optimismo. El resultado es una colección llena de vida y muy propicia, no solo al verano, sino a estos tiempos en los que la alegría resulta especialmente necesaria.

All That She Loves

La propuesta de la firma se inspira en el territorio donde ha crecido Clara Esteve, la diseñadora, las calas de la Costa Brava. Plasman un espíritu marítimo y casual chic, que suele ser patente en todas las colecciones de All That She Loves.

Nombrada “La Maison”, su colección estival aúna piezas llenas de color, con toques metalizados, tinturas increíbles y suaves con texturas en clave effortless: siluetas fluidas, elegancia relajada y un estilo elegante sin esfuerzo.

El centro de esta colección es la década de los setenta, un periodo revolucionario y eternamente joven. En este sentido, cabe destacar la presencia del estampado tie-dye, símbolo de este espíritu cool sin renunciar a la sofisticación, las transparencias, sutiles y eficaces, las asimetrías en tops y vestidos.

El blanco, también característico de la moda de costa, es sin duda la gran apuesta cromática de la diseñadora: se vislumbra en todo lujo de prendas y tejidos. Viste el croché, protagonista de tops a juego con shorts y bolsos de inspiración bowling, pero también jerséis. Es también el color elegido para el traje de sastre tradicional presentado, con camisa a juego, y de prendas más bohemias como la falda XXL.

El gris sorprende y fascina en esta colección. En su versión más clásica, aparece en looks de efecto acolchado pero también en su versión más llamativa, plateada, en chaquetas. El negro completa este mosaico cromático. Aparece esencialmente en vestidos de punto ceñidos.

Tíscar Espadas

Con una introducción de espectáculo, que implicó el uso de incienso, la propuesta de Tíscar Espadas no deja indiferente."CAPÍTULO 4, ACT I" es una colección que nace con la voluntad de ser un nexo de unión entre elementos hasta ahora distantes. "Propone la posibilidad de que cada uno pueda crear su propio personaje con una colección atemporal que no está en ningún sitio alieno del mercado, que no es ni de invierno ni de verano, ni femenina ni masculina, es una colección humana, con reminiscencias al pasada pero abriendo formas al futuro" explica la propia firma.

Una propuesta conceptual que lanza preguntas más que respuestas e invita a pensar en el sentido de la moda y la propia existencia. ¿Quiénes somos y qué deseamos transmitir a través de nuestras elecciones? Una manera de ahondar en nuestras voluntades, fantasías y sueños de evasión.

La colección es una auténtica oda a la libertad. En este sentido, las piezas, complejas y minuciosas, insisten en la importancia de las técnicas artesanales. Todas son únicas y elaboradas por fabricantes locales que incorporan el detalle y la sutileza del mimo de la material.

Destacan por ejemplo trajes aparentemente destructurados, combinados con zapatos de tacón imaginados en colaboración con Matthias Winkler, abrigos y gabardinas que consiguen combinar su aspecto utilitario con una propuesta estética vanguardista, prendas de punto cómodas que aportan modernidad, tejidos técnicos, con cordones aparentes que también hacen referencia al concepto de viaje, detalles como el gorro marinero o el bolsos de tela XXL, que hacen eco a esta moda unisex. Todos van más allá de las barreras de lo preestablecido.

La paleta cromática de la colección se mueve entre los neutros, con el azul marino como indudable protagonista, enfatizando en los cortes y los acabados.

Lola Casademunt by Maite

La mujer Lola Casademunt vuelve a ser sexy en esencia, en manos de Maite, hija de su fundadora. Al programa de la colección “Dreaming Africa”, un auténtico viaje por el continente africano, los iconos estéticos de la firma: colores, con el naranja y el rosa en cabeza, en su versión más llamativa, saturada, y estampados animales. Al leopardo, clásico de la firma, se suma el de cebra. Este huye sin embargo de su coloremetría clásica, adoptando tonos más cálidos y mimetizándose con una colección que aboga por la sensualidad.

Las transparencias son omnipresentes: el cuerpo se percibe debajo de un vestido de rejilla, ornamentado de lentejuelas, un crop top asociado a una chaqueta de traje o un modelo de aperturas, que reafirma el poder de la tendencia cut-out esta temporada. Se perciben las curvas de forma clara con vestidos de punto ceñidos.

Otros modelos dejan más lugar a la imaginación con un corte vaporoso, sin renunciar al punto sexy, el escote en la parte de la espalda. Los brillos también se distinguen en capas, que parecen infinitas, con capucha creando una suerte de Caperucita 2.0: fuerte, valiente y consciente de su feminidad.

Las prendas, tradicionalmente clásicas, adoptan otro matiz. El traje de chaqueta pierde centímetros y se asocia a la falda de vuelo, de corte midi. Podrían ser clásicos, Maite los viste de un estampado poderoso. El punto, también destacable en verano, también se viste de luces, olvidando el minimalismo: se viste de borlitas doradas y del imponente "M" de Maite. Numerosos looks confirman el éxito seguro de las superposiciones. Los sujetadores se intuyen debajo de vestidos y camisas.

Los flecos, mejor símbolo de vida, movimiento y sensualidad, llegan a todo tipo de prendas: del top a la falda de tubo pasando por el minivestido... aparecen esencialmente el negro, sorprendiendo por su aparente sencillez. El dorado, color clave de la opulencia y de la suntuosidad, arrasa y nos recuerda su poder, incluso en diseños tan inesperados como un vestido asimétrico ultra corto.

Los complementos oscilan entre los extremos: del maxi bolso estampado, llevado debajo del brazo, pasamos al mini bolso de fiesta, voluntariamente llamativo, con luz propia. Los detalles dejan de serlo cuando marcan por completo un estilo: es el caso de los lazos, discretos pero contundentes, que adornan la espalda.

Amlul

La encargada de cerrar la primera jornada ha sido Gala González, creadora y directora creativa de Amlul. El desfile ha generado una expectación muy especial al ser el primero de la firma en la 080 Barcelona Fashion.

Centrada en sus valores en la atemporalidad, el Made in Spain y en una producción ética edición limitada, con piezas pensadas para aquellos que priorizan la calidad y el consumo responsable, “Sunrise to sunset” representa de forma exacta este espíritu con algunos de sus iconos, atemporales, que pretenden acompañar del comienzo del día al final de la noche.

Introducido por un sublime look de novia corto blanco, lucido por Lucía López, el desfile dio paso a looks con nexos comunes: encontramos el punto, en conjuntos de dos piezas, pero también vestidos ultra ceñidos de tirantes, con estampados de logo o florales, tejidos como la seda o el terciopelo, que también retan la temporalidad de las colecciones, algunos motivos de inspiración oriental.

Sus ya míticos vestidos con aperturas laterales, hasta la cintura, ocupan un lugar de predilección en una colección rotundamente sexy: las faldas de colores se transparentan, los cárdigan se lucen abiertos o tan solo cuentan con un botón, los vestidos son ultra mini.

Algunos conjuntos llaman especialmente la atención por su factor sorpresa: el conjunto formado por una cazadora y pantalones de cebra, el traje con chaleco rosa o el minivestido rosa combinado con botas negras XXL no pueden pasarse por alto. En esta ocasión, redescubrimos algunos diseños que ya conforman la fama de Amlul y que justifican el por qué Gala González sigue levantando pasiones. Cabe destacar que la producción de la colección es sostenible y al 100% hecha en España.

Otra novedad

Además de estos cinco desfiles, la primera jornada ha marcado la inauguración del LR3 Experience de LR3 Louis Rubi, que ha presentado su nueva colección en un recorrido que una tecnología, arte y moda. Se podrá descubrir durante todas las jornadas de 080 Barcelona Fashion de 11 h a 21 h.

¿La clave de este formato? Un característico juego de color, de volumen, de proporciones y de movimiento, con contraposiciones de tejidos como las sedas, el denim, en terciopelo, el algodón o el guiput, y estampados con motivos florales que se cruzan con cuadros en una paleta de colores que va degradando del rojo al amarillo.

Una apuesta de belleza

En estos desfiles, la apuesta de belleza ha sido tan exitosa como llamativa. Se ha podido ver de la mano de Kevin Murphy peinados inspirados en los 80’s, colas de caballo en los show de Escorpión y Lola Casademunt, pasando por el volumen de los 70 y la vibra femenina.

Thuya Professional Line confiesa que una de las tendencias de uñas es el efecto milky (degradado), obteniendo unas uñas fuertes para lucir manicuras naturales y sencillas.

La marca MAC Cosmetic, ha manifestado la vuelta al concepto de los 90, del grunge pero con aspectos glamurizantes porque conserva unas pestañas bien negras y devuelve la imagen esta pose casi arrogante de la imaginería de Helmut Newton, de chicas glamour renovado.

