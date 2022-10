Descubre la 'teoría de la bayeta', el truco que puede mejorar la eficacia de tu rutina de belleza

Incrementar la efectividad de tu rutina de belleza es tan sencillo como aportar humedad a la piel antes de aplicar cualquier producto. Esto ocurre porque el primer paso de todas las rutinas pasa por los limpiadores, “cosméticos que tienden a resecar la piel del rostro, una humedad que es necesaria para que los sueros y las cremas penetren mejor, sobre todo aquellos de base acuosa, como son los principios como la vitamina C o el ácido hialurónico”, comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.

“Cuando una bayeta está seca, no suele absorber bien lo que queramos recoger con ella, aunque sea algo húmedo. Para que absorba bien, normalmente tiene que estar humedecida previamente. Con nuestro rostro ocurre lo mismo. Si la piel está demasiado seca, no es tan receptiva a los productos que vayamos a aplicar, algo que solucionaremos mediante la inclusión de un tónico en nuestra rutina. El tónico no solo equilibra la piel tras la limpieza, también aporta la humedad que favorece la penetración de todo lo que apliquemos después”, aclara Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

La teoría de la bayeta reivindica los tónicos, productos que para muchos eran totalmente prescindibles en la rutina de skincare. “Tengamos en cuenta que el agua atrae el agua. Por ejemplo, si añadimos un suero hidratante a partir de ácido hialurónico sobre una piel aún húmeda por el tónico, conseguiremos que el producto se potencie considerablemente al penetrar muchísimo mejor gracias a una sustancia afín, húmeda, que le hace de conductor”, concluye Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

[Tónico facial: estos son los cinco beneficios que aporta a tu piel]

¿Con el maquillaje ocurre lo mismo? ¿Debemos tener la piel húmeda para que se funda con la piel? Sí, el maquillaje se asienta mucho mejor sobre una piel húmeda e hidratada.

“Es por ello que los maquilladores damos tanta importancia a la fase previa, a la de tratamiento. Esto nos sirve de cojín para que cualquier maquillaje se asiente mejor. Esto no significa que la piel deba estar húmeda al aplicar, sino que tiene que estar humectada, hidratada y bien tratada”, apunta David Deibis, maquillador de Perricone MD.

¿Qué ingredientes debe contener un buen tónico? “Dependerá muchísimo de las necesidades de cada piel. Lo importante es que lleve ingredientes equilibrantes, como el CBD, e hidratantes, como la pectina de manzana o la glicerina. Pero dependerá muchísimo de lo que busque cada piel. Mientras que una piel irritada puede buscar algo más calmante, una piel con tendencia a las imperfecciones buscará principios más exfoliantes”, asegura Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Cuándo y cómo hay que aplicarlo? “Siempre se debe aplicar sobre el rostro una vez lavado y seco. Se puede aplicar o bien con disco de algodón o, incluso, con las propias manos, como aplicaríamos un suero. Esto servirá de humectación para que todo lo que apliquemos a posteriori penetre mejor”, añade Elisabeth San Gregorio, directora de formación de Medik8.

¿Y para el cuerpo? ¿También es importante tener la piel húmeda? En este caso no aplica la bayeta. “Las lociones corporales funcionan mejor sobre la piel seca, ya que si está humedecida pueden aclararse y perder la composición de la fórmula. No obstante, no sería mala idea en pieles sensibles aplicar antes de la loción, un tónico calmante, sobre todo el cuerpo”, explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Estos son algunos tónicos que pueden aportar la humedad que la teoría de la bayeta reivindica. Recuerda que es importante no usar los que contienen alcohol, pues resecan e inflaman las pieles más sensibles.

Sigue los temas que te interesan