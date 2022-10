'Skin cycling': en qué consiste la tendencia de belleza 'exprés' del momento

El mundo de las redes nunca "descansa". Casi a diario, surgen nuevas técnicas de belleza (más o menos comprobadas) que suponen una pequeña revolución. Algunas de ellas se impusieron, por su eficacia y riesgo muy limitado, otras resultaron muy polémicas. Pensemos por ejemplo en el Face Taping, una técnica para combatir las arrugas sumamente cuestionable.

[Piel grasa: cómo y por qué es importante hidratarla diariamente para controlar el exceso de sebo]

Una de ellas está especialmente dando que hablar, se trata de la llamada skin cycling. Esta técnica es obra de una dermatóloga, la doctora Whitney Bowe. Con el enfoque puesto "en alternar potentes activos cosméticos con días de descanso para lucir un rostro más fortalecido, firme y luminoso", ya es objeto de discusión. Te desvelamos las claves de esta tendencia de belleza que promete triunfar.

¿En qué consiste el skin cycling?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clean Skin Club (@cleanskinclub)

"Esta técnica se basa en un régimen de cuatro noches en el que se intercalan principios activos potentes para que, después, se deje descansar la piel y se vuelva a empezar el ciclo" explican desde Darphin.

Así se dividiría de forma exacta, según los expertos consultados por Masstige Comunicación:

Noche 1: exfoliante

"La primera noche de esta ritual abarca la exfoliación, con ella se busca librar la piel de impurezas y eliminar de ella las células muertas. De este modo, la piel queda limpia y libre de los excesos que no permiten que la piel absorba de manera correcta los activos que le aportemos los siguientes días.

Aunque la dermatóloga aconseja los exfoliantes químicos, en especial el ácido glicólico, este puede resultar un poco agresivo".

Noche 2: bakuchiol

"Tal y como cuenta la Doctora Bowe, el retinol es el protagonista de la segunda fase del skin cycling. ¿Por qué? Por su acción renovadora y capacidad para producir colágeno.

Sin embargo, el retinol necesita un tiempo de asimilación por parte de la piel, tiempo que no todas (sobre todo las sensibles) consiguen alcanzar.

¿La alternativa? El conocido Bakuchiol, un ingrediente de origen botánico y clínicamente probado que ofrece resultados antiaging como los del retinol, pero sin los efectos secundarios que este puede provocar".

Noche 3: hidratación intensa

"Tras los primeros pasos, llega el descanso. La tercera y cuarta noche son el momento en el que la piel debe recibir tratamientos nutritivos e hidratantes. Para ello, según palabras de la Doctora Bowe en Tik Tok: "Un limpiador suave, un sérum de ácido hialurónico que incremente la hidratación y la crema hidratante habitual son suficientes".

"La doctora explica que el tiempo de recuperación de las células es de 28 días, pero al exponernos a agentes externos, como el sol o la contaminación, este proceso tiende a ralentizarse, dando lugar a los primeros signos de la edad y a una falta de firmeza o luminosidad a largo plazo. Por ello, su tratamiento tiene como factor clave respetar días de descanso para nuestra piel, mediante una rutina cíclica de cuatro fases cada noche" recuerdan los expertos de Darphin.

¿Sí o no a su aplicación?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beautyjunkies (@beautyjunkies)

“El principal beneficio está en que es una rutina de fácil aprendizaje que no requiere de un ritual diario demasiado sofisticado -sobre todo para quienes disponen de poco tiempo- y que permite no abusar de principios activos que puedan causar irritación, algo que puede suceder si, por ejemplo, exfoliásemos la piel a diario, produciendo una sobre exfoliación de la piel y causando una posible irritación en el tejido”, comenta Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza.

Es beneficiosa por su aspecto muy sencillo y su limitado riesgo de efectos secundarios. Sin embargo, es un proceso lento, ya que los cosméticos suelen estar diseñados para utilizarse a diario, de manera que traten la piel de forma continuada y así se consiga evolucionar de manera más acelerada con cualquier rutina de cuidado facial. “Es cierto que el retinol o sus variantes pueden ser irritativas, pero solo al inicio de su uso.

Sí que solemos recomendar un período de adaptación al retinol que dura un mes y que precisamente defiende el no aplicarlo en determinados días, pero esto solo ocurre en este período de retinización y, tras él, siempre defendemos el uso diario. Si no avanzamos de esta forma, nunca retinizaremos la piel y no podremos aportarle los beneficios que la vitamina A puede ofrecer con un uso diario. De hecho, el principio siempre será irritativo si solo lo usamos dos veces a la semana, porque la piel nunca llegará a acostumbrarse a él”, afirma la farmacéutica Rocío Escalante.



“Hay que tener en cuenta que, cuando formulamos un producto, lo hacemos pensando en que trabaje en la piel de forma continuada. La propia piel trabaja con rutinas diarias y, de igual forma que se renueva con los ritmos circadianos cada noche, debemos aplicarle cosméticos que apoyen esa renovación cíclica y natural.

Si lo hacemos desordenadamente, aunque en nuestra mente pueda parecer coherente, puede que a la piel le ocasionemos un estrés y, por tanto, se alteren sus variables, concluyendo incluso en patologías vinculadas a la alteración de su barrera hidrolipídica”, añade Bella Hurtado, responsable de educación de la firma Boutijour.

Sigue los temas que te interesan