¿Y si podemos hacer desaparecer las canas?

Las canas son cabellos sin pigmento ni melanina. Esa se forma antes del nacimiento del pelo y el color del cabello depende de su cantidad y tipo. Es la que marcará el tono natural del cabello, según sea oscura (eumelanina) o clara (feomelanina).

La melanina es la sustancia que segregan los melanocitos, estos se encuentran en la raíz del cabello justamente en el folículo. Esos, al nacer el cabello, son lo que aportarán el color.

Un nuevo estudio afirma que las canas pueden volver a pigmentarse sobre todo cuando son debidas al estrés, entre otros motivos. Lo analizamos.

Factores de aparición

Es cierto que por un shock, un disgusto importante, una situación emocional muy fuerte o incluso una situación de estrés continuada, puede volverse el cabello blanco.

Según se dice que a María Antonieta se le volvió el cabello blanco la noche antes que la fueran a decapitar, realmente parece que no es posible que si el cabello ya ha salido del folículo que pierda el color de golpe. Es un cabello que ya tiene su melanina.

Está claro y evidente que la edad es el principal factor en la aparición de las canas. De hecho, al ir haciéndonos mayores los melanocitos producen menos melanina o incluso pueden llegar a desaparecer. El cabello nacerá gris.

Hasta ahora, se indicaba que estaba ya en los genes y programada la aparición de las primeras canas, como si el factor hereditario fuera la principal causa.

Según los diferentes y más actuales estudios, el estrés está directamente relacionado con la aceleración de la aparición de las canas y la cantidad. Está vinculado al envejecimiento prematuro. En un primer estudio elaborado por investigadores de la Universidad de medicina Vagelos College en Columbia, se ha podido relacionar cuantitativamente este estrés con la aparición de las canas.

Sin embargo, la gran sorpresa y, con ello, el éxito del estudio es que se observó que cuando desaparecía ese estrés las canas igualmente desaparecían y el color en el cabello se restablecía, muy al contrario de lo que se creía hasta ahora.

Según este estudio, concretamente el doctor Martin Picard, fechado el 22 de junio, ve la reversibilidad de esa recuperación del color y la relaciona directamente con el envejecimiento.

Además del estrés y las causas genéticas se conoce que otros factores extrínsecos, como las toxinas, la polución o incluso la exposición a ciertas sustancias químicas pueden provocar un avance en la aparición de las canas.

En el estrés oxidativo, aparece el radical oxígeno reactive, acumulo de peróxido de hidrógeno y una disminución de la enzima metil sulfoxido reductasa. Se inhibe con ello la formación de la enzima tirosinasa, que es la responsable de la formación de la melanina. Así se produce menor contenido y aparecen las canas.

El aumento del contenido de peróxido de hidrógeno en el organismo viene directamente relacionado con la menor formación de catalasa, el mayor contenido de peróxido de hidrógeno está vinculado el envejecimiento.

Una carencia importante de vitaminas del grupo B y, concretamente, del ácido fólico va directamente relacionado con la aparición de las canas.

Si las canas están relacionadas directamente con el envejecimiento, del mismo modo, al relacionar la aparición de canas con el estrés y la posibilidad de revertir estos procesos también podría extrapolarse a la posibilidad de revertir el envejecimiento por causas como el estrés.

Su relación con la edad

Según indica el investigador, cuando el cabello esta todavía en la influencia de los folículos en el periodo de crecimiento, está directamente influenciado por si sufre o no estrés, a los niveles hormonales o incluso a otros procesos biológicos que pueda sufrir el organismo, aunque una vez ha crecido el cabello, ya resulta más difícil este cambio en las canas.

Sabemos que las canas van directamente relacionadas al estrés, sin embargo, el estudio se ha propuesto determinar qué cantidad de estrés y tiempo de exposición al estrés pueden provocar la aparición de canas.

La investigación se diferencia de otros posibles estudios que se han relacionado en la que se ha analizado el cabello detenidamente por trozos, concretamente, en minúsculos trozos de 1/20 mm de ancho en cada hora de crecimiento del cabello, con un escáner de alta resolución. Se vieron las pequeñas variaciones que son imperceptibles para el ojo.

Se han analizado 14 voluntarios y cada uno midiendo los niveles de estrés que sufren a diario, los investigadores han notado que algunos cabellos van a volver del mismo modo al color original cuando remite el periodo de estrés. Así indican que, por ejemplo, cuando uno de los voluntarios regresa de vacaciones, vuelve a tener algunos cabellos oscuros.

¿Por qué podemos relacionar el estrés con las canas?

En este aspecto nos tenemos que acordar del proceso de formación de estas canas y la manera en que se relaciona con la célula y la mitocondria de la célula. Para ello, los investigadores han medido los niveles de miles de proteínas en el cabello y cómo estos niveles cambian con el crecimiento del cabello.

Han observado que hay más de 300 proteínas que varían al variar el color del cabello. Lo han derivado a una fórmula matemática en la que se relaciona este cambio proteico, el estrés y la aparición de canas.

La mitocondria celular es el piloto que relaciona el proceso de aparición de nuevas canas inducidas por el estrés u otras causas. También se ha relacionado la manera en la que se pierden gran cantidad de células madre en el folículo piloso del cabello gris.

Los autores de dicho estudio, liderado por Ralf Paus, profesor de dermatología de la universidad Miller School de medicina en Miami, indican que si está demostrado que es posible revertir esa aparición de canas. De hecho, en los estudios en ratones han sido claros y se traslada a humanos.

Sin embargo, esta repigmentación no es posible en todas las personas ya que muy frecuentemente no solo es el estrés el causante de la aparición de canas. Hay otros factores que también influyen en la aparición. Así, por ejemplo, en una persona de mediana edad, es posible que las canas reviertan cuando ha sufrido un estrés muy excepcional.

Sin embargo, es muy difícil esta reversión en una persona más mayor, por ejemplo a los 70 años, en el que el cabello blanco ya lleva presente desde hace años.

¿Cómo podemos actuar a parte de la reducción del estrés en las personas para la reducción de la aparición de las canas?

Hay algunos factores inamovibles y de los que no podemos actuar, por ejemplo, los factores genéticos.

Sin embargo, cuando las personas sufren mucho estrés oxidativo, podemos intentar actuar sobre ese efecto. Algunas situaciones (problemas, preocupaciones, toxinas y situaciones de estrés extraordinarias, cambios hormonales) van a estar directamente vinculadas con los cambios de estados de ánimo y estrés.

Para ello, aconsejo productos naturales que van a ayudar a mejorar la relajación y evitar la ansiedad como L-teanina, Rhodiola o Ashwagandha.

Necesitamos también estimular los folículos pilosos, con un aporte de vitaminas del grupo B, entre las que destacan específicamente el ácido fólico, la biotina y el pantotenato cálcico. Estos nutricionales están en muchos complejos multivitamínicos. Asegurándonos también de que nuestra dieta es rica en frutas y verduras frescas.

La levadura de cerveza es otra de las opciones que puede irnos bien para reforzar el folículo piloso.

Aconsejo también hacer un tratamiento detox al menos una vez al año, con productos como el cardo mariano (milk thistle) con el que eliminaremos los excesos que pueden saturar el sistema hepático.

Los precursores de la hormona del crecimiento, como los complejos peptídicos, van a ayudar al mantenimiento de los niveles adecuados de estas hormonas. La HGH es una de las causas más importantes de la aparición de las canas.

¿Qué es la catalasa?

Actualmente ante estas noticias, existe mucha demanda de personas que quieren comprar la enzima catalasa. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto?

Es la enzima que tenemos en el organismo que se ocupa de la degradación del peróxido de hidrógeno H2O2 (radical libre) en agua y oxigeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula que se deriva de algunos procesos metabólicos.

Esta molécula resulta tóxica para el organismo ya que provoca la muerte celular y al descomponerse pierde su toxicidad. Se encuentra dentro de las células, no solo de las humanas, sino también de las vegetales.

Según los estudios en los que se relaciona el envejecimiento prematuro con la aparición de canas, y relacionado con los bajos niveles de la enzima catalasa en el organismo, es lo que hace aumentar el contenido de radicales libres e interacciona en la producción de melanina. Al destruir esta producción de melanina el cabello se va volviendo blanco.

Algunas marcas comerciales indican que es efectivo usar productos como lociones o champús que contienen este enzima. La realidad, sin embargo, es que no ha habido suficiente certeza o suficiente información para poder afirmar que el cabello vuelva a oscurecer con estos productos. Sin embargo, tampoco son perjudiciales.

Los estudios y la demostración indican que sobre las edades de 45 a 65 años los hombres tienen muchas más canas que las mujeres. Aparecen a partir de esa edad en un 74% de la población.

Lo que sí es real es que el estrés y la calidad de vida y los suplementos nutricionales que puedan ayudar a mejorar la disminución del contenido de radicales libres en el organismo, incluidos el peróxido, sí tienen relación directa con la aparición de canas.

