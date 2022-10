4 de 20

Imagen de Diana de Gales en 1997. Cuando el divorcio entre el príncipe Carlos y Diana era ya una realidad, Lady Di decidió que no podría llevar una de las señas de identidad de la firma francesa: la doble C que decora muchos de sus accesorios y prendas. La anécdota la contaba el diseñador Jayson Brundson en la edición australiana de Harper’s Bazaar. En un momento dado, Brudson le propuso ponerse a la princesa un par de zapatos de Chanel sugiriéndole que le irían de maravilla con su vestido, pero Diana le dijo: “no puedo llevar una doble C”. Al preguntarle por qué la princesa respondió: “por Camilla y Charles”. Una anécdota que no consiguió romper la alianza de estilo entre Diana de Gales y la maison Chanel, ya que la princesa siguió vistiendo sus piezas ininterrumpidamente.