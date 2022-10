9 mensajes que han dejado las políticas españolas a través de la ropa

La moda envía mensajes muy potentes y en política han sabido sacar provecho. Como dice la frase popular, "toda estética exhibe una ética" y a nadie le pasa desapercibido el estilo que tienen los políticos de un partido y de otro a la hora de vestir.

De hecho, hay prendas que se han llegado a ideologizar como el 'fachaleco' (un chaleco impermeable y acolchado que se asocia a personas de derechas) o los pantalones de 'perroflauta' (pantalones hippies muy anchos que solo se ajustan en la cintura y los tobillos y se asocian a personas de izquierdas).

Los políticos españoles ya han terminado sus vacaciones y han vuelto a los despachos. Además, en solo unos meses se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales en gran parte del territorio nacional, y por ello van cuidando más su imagen y lo que quieren decir con ella.

Pero, en los últimos años, ha habido ciertas ocasiones en las que las políticas españolas han querido ir más allá y, además de mantener una estética afín a la que se asocia con su ideología, han lanzado mensajes clave con su ropa.

¿A quién le pasaron desapercibidos los calcetines de Esperanza Aguirre tras el atentado de Bombay? ¿Y el pantalón de Carme Chacón en la primera Pascua Militar?

Repasamos nueve ocasiones en las que las políticas españolas han utilizado la moda para transmitir un mensaje:

Los calcetines de Esperanza Aguirre.

Los calcetines de Esperanza Aguirre. Reuters

Sin haber comido, con la misma ropa y sin apenas tiempo para reencontrarse con su familia en Barajas, Esperanza Aguirre comparecía el 27 de noviembre de 2008 ante la prensa tras haber sobrevivido a un brutal atentado en Bombay (India), que costó la vida a más de cien personas.

Por aquel entonces, Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y a nadie le pasaron inadvertidos sus calcetines. "Perdón por la toilette", ironizó entonces. Meses después, comentó en Onda Cero que en el momento del atentado ella perdió unas alpargatas y llegó descalza hasta el aeropuerto. "Recordé que tenía unos zapatos de vestir en una bolsa y entonces me los puse. Pero al llegar a la escala que hicimos en pista, donde hacía tres grados bajo cero, quitarme los calcetines del avión me parecía un atentado. Entonces, así llegué a Barajas".

Así aterrizó y así dio la rueda de prensa. ¿Realmente no tuvo la presidenta tiempo para quitárselos? En las facultades de Comunicación y Ciencias Políticas se estudia esta imagen en la que la presidenta lanza un mensaje: está tan comprometida con la Comunidad de Madrid que, tras la dramática situación, antes de cambiarse o hacer cualquier otra cosa acude a la sede y ofrece una rueda de prensa.

Los pantalones de traje de Carme Chacón.

Carme Chacón en la Pascua Militar de 2009. Archivo

Carme Chacón tomó posesión en abril de 2008 del cargo de ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicha cartera. Pero Chacón no solo llegó para revolucionar la política, también la moda.

Durante su primera Pascua Militar como ministra, en enero de 2009, lució un traje de chaqueta negro de Purificación García con blusa blanca. Por primera vez, alguien rompía el estricto protocolo de dicha ceremonia, que exigía falda larga.

La decisión, alabada por grandes modistos, como Giorgio Armani, y a la vez criticada, no cambió en los siguientes años en los que ocupó el cargo. Siempre se vistió con traje de pantalón para acudir a la Pascua Militar. El mensaje: la ropa también es un vehículo de igualdad.

El jersey amarillo de Cayetana Álvarez de Toledo.

Fueron dos las ocasiones en las que Cayetana Álvarez de Toledo (PP) se puso su jersey amarillo durante la campaña electoral catalana de 2019. Una de ellas, en la entrevista con Cristina Pardo (La Sexta) y, la otra, en el debate electoral en TV3.

📺 @cayetanaAT: ''Existe una Cataluña abierta, tolerante y democrática que necesita amparo. A partir del #28A esta Cataluña tendrá el amparo del Gobierno de España liderado por @pablocasado_''



Minuto de oro de @cayetanaAT en el #DebatTV3 👇👇👇 pic.twitter.com/fZ4jhCXtkC — ppcatalunya (@PPCatalunya) April 24, 2019

No solo las redes se llenaron de comentarios sobre su vestimenta, la periodista Pardo le dijo directamente: "Vaya, viene usted vestida de amarillo, entiendo que no es casual". A lo que Álvarez de Toledo respondió: "No, no es casual. Esta gente se ha apropiado de todo lo que es común".

El mensaje era claro, ella misma lo dijo: el amarillo no es de los independentistas, los colores no son de nadie. Toda una declaración de intenciones en plena campaña electoral.

El vestido blanco premamá de Begoña Villacís.

Cartel electoral de Ciudadanos.

Nunca antes en España la imagen de una mujer embarazada había pedido el voto desde la marquesina de la parada de autobús. Begoña Villacís aparecía en el cartel electoral de Ciudadanos para las elecciones de Madrid de 2019 luciendo un vestido blanco, que denotaba su embarazo y una blazer azul paste.

Podía haber elegido una fotografía u otras prendas que disimulasen su embarazo. Sin embargo, decidió mostrarlo al mundo, lanzando no uno, varios mensajes muy potentes.

El primero, la importancia que da el partido a las políticas de conciliación. El color blanco, además, simboliza la transparencia, otra de las principales señas de identidad de la formación. Y, por último, la preocupación de la candidata por el futuro.

La chaqueta de Ayuso y Cifuentes.

La chaqueta que lucieron Ayuso y Cifuentes Archivo

El pasado 17 de febrero, en plena guerra en el corazón del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecía para dar explicaciones sobre las acusaciones de espionaje, corrupción... que había recibido.

[Isabel Díaz Ayuso y Cristina Cifuentes, unidas por la misma chaqueta en el peor momento de su vida política]

"Nunca imagine que mi partido fuera tan cruel e injusto", decía entonces Díaz Ayuso luciendo una chaqueta que a pocos les pasó desapercibida. Se trataba de una blazer larga, tipo levita, en color blanco, que parecía la misma que la que lució Cristina Cifuentes en el peor momento de su carrera política (2018): el día que anunció su marcha, tras las presiones internas del partido y la filtración del vídeo donde hurtaba, presuntamente, unas cremas en un supermercado.

Una chaqueta que une a dos presidentas de la Comunidad de Madrid, una que certificó su muerte política y la otra que salió a matar y venció, con un claro significado en un contexto de acusaciones de corrupción y guerra interna: transparencia y fin de la guerra.

Las camisetas de Irene Montero, Carmen Calvo y Macarena Olona.

Las camisetas con una palabra o frase permiten lanzar mensajes de manera sencilla y, utilizadas en el momento apropiado, pueden resultar especialmente útiles.

Carmen Calvo (izq) e Irene Montero (dcha).

En 2019, Carmen Calvo (PSOE) celebraba en Ferraz el triunfo electoral con el que se bautizó como 'look feminista'. La exministra socialista escogió una camiseta en la que se podía leer 'Yes, I'm a feminist' (Sí, soy feminista).

Poniéndolo en contexto, durante la campaña fue importante el peso que se dio a la lucha feminista por la igualdad de derechos y de oportunidades. La cordobesa negó que fuera algo premeditado, pero sí que dijo que se la puso porque "las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española" y como una reivindicación de la igualdad. El mensaje era rotundo: llega un Gobierno que le dará un importante peso a las políticas que fomenten la igualdad y a la lucha contra la violencia machista.

Irene Montero (Unidas Podemos), por su parte, se decantó por una camiseta en la que se puede leer 'Mariliendre' para anunciar la aprobación de la ley trans, un día antes del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El término, según la RAE, significa: "Mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales".

El mensaje de la ministra: soy una de los vuestros, en referencia a la comunidad LGTB.

“Mejor ser un piolin, que un traidor.

Mejor ser un piolin, que un vendido.

Mejor ser un piolin, que un cobarde.

Mejor ser un piolin, que un indigno.”



¡Fuerza y Honor! pic.twitter.com/kAbHKgvvHf — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 25, 2022

Entre las múltiples camisetas con mensaje que han lucido nuestras políticas, no podemos dejar pasar la camiseta con un 'Piolín' con cuernos y alas de diablo que escogió Macarena Olona (VOX) para intervenir en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de mayo.

El gesto sucedió después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, achacara la referencia a los piolines del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la supuesta falta de «autocrítica» del PP por las condiciones «indignas» en las que pernoctaron policías y guardias civiles en los barcos con dibujos de personajes infantiles, durante el referéndum independentista del 1-O. Olona contestó a Grande-Marlaska: "Mejor ser un piolín, que un traidor, que un vendido, que un cobarde, que un indigno".

En esta ocasión la diputada de VOX quería mostrar su apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, denunciando la postura y actitud del Gobierno.

La 'bomber' militar de Margarita Robles.

Margarita Robles en @elprogramadear o cómo la chaqueta 'bomber' nunca pasa de moda: ¡qué estilazo tiene nuestro @EjercitoAire! pic.twitter.com/hkdOdXmVuz — Fabián Pérez (@Fabian10_) January 31, 2020

Margarita Robles, actual ministra de Defensa, no solo es la mejor valorada del Gobierno, también se ha hecho con el respeto y cariño de los militares. De hecho, el Ala 12 (la rama aérea desplegada en la Base de Torrejón de Ardoz) le regaló esta bomber.

Ella decidió ponérsela para visitar la Academia Militar del Aire de San Javier, donde está el Ala 30 y a la que pertenece la Patrulla Águila. Pudimos ver cómo la lucía durante una entrevista para Telecinco en la que hablaba del ingreso de los españoles repatriados por el inicio pandemia en el Hospital Gómez Ulla.

Durante la misma, la ministra explicó que se encontraba en la localidad murciana para "transmitir el apoyo y la solidaridad a todos los que están aquí y a la Comunidad de Murcia, que lleva mucho tiempo sufriendo con las inundaciones".

Los efectivos alabaron el gesto, aunque le hicieron cambiar un detalle. Cuando Robles llegó a la academia le hicieron cambiar el parche con la pantera típica del Ala 12 por el emblema del Ala 30. Además, Robles llevaba un parche con su nombre y con su grupo sanguíneo, como los miembros de las Fuerzas Armadas.

A través de la chaqueta, Robles, en un momento de emergencia, quería mostrar su solidaridad y compromiso con los militares. La idea era transmitir un mensaje poco político, tan neutral como las Fuerzas Armadas, de apoyo.

