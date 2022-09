Lo mejor de la Semana de la Moda de Nueva York: todas las tendencias que vestirás... pronto

Septiembre es uno de los dos meses, cada año, dedicado a la moda prêt-à-porter. Y no solo porque se celebran los desfiles en los que los diseñadores presentan sus propuestas para (al menos hasta ahora) la próxima primavera-verano, empezando por Nueva York, sino también porque durante años, el ejemplar en papel de las revistas femeninas de ese mes era uno de los más voluminosos.

Por eso el famoso documental The September Issue (2009), contaba cómo se realizaba el número de la revista Vogue de ese mes en el año 2007: sus 840 páginas y casi 2,5 kilos de peso, fue el más grande en la historia de esa publicación (hasta que, en septiembre de 2012, una portada con Lady Gaga logró superarlo).

Hasta que llegó Internet, en el ejemplar de septiembre de las revistas femeninas en papel se recogían todas las tendencias del otoño-invierno, y era uno de los más vendidos.

Anna Wintour, todopoderosa directora de Vogue USA, permitió al realizador R.J. Cutler entrar en la redacción de la revista, un año después de que la película El diablo viste de Prada la dejara en no muy buen lugar. Claro que, en el documental, tampoco es que quede muy bien, pero para eso tendrán que verlo.

Pero en él puede verse en acción a Anna Wintour y a la directora de moda de la revista, Grace Coddington. Y si uno tiene la suerte de asistir, durante la Semana de la Moda de Nueva York, al desfile de alguno de los diseñadores "escogidos" por Wintour, puede verlas a las dos, sentadas en la primera fila, para ver la colección (aunque todo el mundillo sabe que a Anna Winotur se lo enseñan antes).

Septiembre es, pues, una de las dos ediciones que las semanas de la moda celebran en todo el mundo: y hasta que, en 2015, llegó el famoso see now, buy now (que podría traducirse al español como "lo ves ahora, lo compras ahora”) era donde presentaban sus novedades para la primavera-verano del próximo año.

Gracias a Internet, hoy podemos ver en directo los desfiles y comprar las prendas que presentan algunos diseñadores sin tener que esperar unos meses. La libertad y flexiabilidad que ha dado a los creadores, según ellos mismos reconocen, es inmensa.

Hasta hace una década, los diseñadores presentaban sus colecciones en las pasarelas de su país: hoy cambian según sus necesidades, y en anteriores ediciones hemos visto a Tommy Hilfiger desfilar en la Semana de la Moda de Milán, o a diseñadores españoles, como Juana Martín o Juanjo Oliva, desfilar en París.

Nueva York es la pasarela que, como suele decirse, "da el pistoletazo de salida" y a ella seguirán Londres, Madrid, Milán y París. Pero en la Gran Manzana se dan cita algunos de los diseañdores más famosos del mundo de la moda, cuyos desfiles son los más esperados, entre ellos, Carolina Herrera, Tom Ford, Gabriela Hearst, Ulla Johnson, Tommy Hilfiger o Michael Kors.

Más de cien diseñadores y marcas se dan cita, temporada tras temporada, en la pasarela neoyorquina. Abrió el calendario de desfiles la firma Proenza Schouler, fundada en 2002 por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, ambos alumnos de la Escuela Parsons de Nueva York que, para nombrar su marca, escogieron sus apellidos maternos.

Veinte años después, tienen entre sus muchos fans a actrices y otras celebrities y hasta la mismísima Anna Wintour. Con esta colección quieren rendir homenaje a los orígenes latinos de una de las dos mitades del duo, Lázaro Hernandez, con prendas de ganchillo a máquina con acabados tecnológicos, mallas de goma en vestidos de cóctel con mangas esculturales y encaje irlandés con bordados franceses para los vestidos más elegantes.

En 2017 abandonaron temporalmente la Semana de la Moda de Nueva York para desfilar en la Alta Costura de París para no ser encasillados como ‘diseñadores americanos’. Y lanzaron su segunda línea (más asequible), Proenza Schouler White Label, y su primer perfume, Arizona.

Otro grupo de diseñadores, antes asiduos a la MBFWNY, no han desfilado en esta edición: Ralph Lauren presentó su colección en marzo, en el Museo de Arte Moderno, y Marc Jacobs, en junio, en la Biblioteca Pública.

También Narciso Rodríguez ha dejado de lado desde hace poco más de un año la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, y presenta dos colecciones en eventos íntimos que se celebran en los meses de diciembre y junio, desmarcándose del calendario tradicional.

[Narciso Rodriguez: quién es el diseñador cubano-estadounidense que ha seducido a Marta Ortega]

Esta edición nos ha dado lo que la prensa especializada llama "momentazos": por ejemplo, ver el desfile con el que Fendi ha celebrado el 25º aniversario de su icónico bolso Baguette (que se llama así por la talla del diamante y no por la barra de pan, a pesar de los memes que circulaban esta semana).

La firma italiana cambió Milán, donde desfila habitualmente, por Nueva York, pero no por casualidad: en la serie Sex in the City (en España, Sexo en Nueva York), además de los manolos, el personaje de Carrie Bradshaw tiene debilidad por el bolso de Fendi (que protagoniza la escena del atraco). Y Sarah Jessica Parker estaba en la primera fila del desfile.

Delfina Delletrez, Silvia Venturini Fendi, Linda Evangelista, Marc Jacobs y Kim Jones.

La segunda sopresa del desfiles de Fendi fue ver desfilar a Linda Evangelista, que no se subía a una pasarela desde hacía 15 años (cuando desfiló en la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2007 de John Galliano para Dior).

Kim Jones, actual director creativo de la firma italiana (el anterior fue Karl Lagerfeld, fallecido en 2019), invitó al diseñador neoyorquino Marc Jacobs a unir fuerzas para lograr una colección sorprendente, en la que hemos visto colores neón y prendas de proporciones descomunales.

[Linda Evangelista, estrella en el desfile de Fendi]

También Tommy Hilfiger se ha apuntado a esta tendencia en Factory, su última colección llamada así en honor a Andy Warhol, pues ese era el nombre del estudio que tenía en los años 60, situado en la calle 47 de Manhattan. En la semana de la Moda de Nueva York hemos visto a alguna de las top models del momento: Bella Hadid, Kendall Jenner, Shalom Harlow...

Hilfiger es hoy (junto con Ralph Lauren), uno de los decanos de la moda estadounidense y, para esta colección, ha colaborado con el británico Richard Quinn, cuyos llamativos estampados saltan a sus clásicos preppy: sudaderas, beisboleras, chaquetas y cárdingans college y plumíferos.

Tommy Hilfiger es uno de los que se ha apuntado al see now, buy now, por lo que las prendas se podían comprar inmediatamente después de su desfile, que fue retransmitido también en el metaverso.

También la firma italiana Marni, se ha apuntado a presentar su colección de primavera 2023 en DUMBO, el barrio de moda en Brooklyn, en lugar de en Milán. Y la firma COS (que pertenece al grupo sueco propietario también de H&M) escogió asimismo la Semana de la Moda de Nueva York para hacerlo, dado su interés por el mercado estadounidense.

La colección de Carolina Herrera (que desde 2018 diseña el estadounidense Wes Gordon) ha sido una oda a la primavera en su imagen más universal, las flores. Inspirada en la novela The Secret Graden (en español, El Jardín Secreto) de la escritora birtánica nacionalizada estadounidense Frances Hodgson Burnett, que fue publicada en 1911.

Una colección exquisita, con diferentes estampados florales y soreprendentes volúmenes (sobre todo en las mangas globo) que alterna con prendas en color negro y lentejuelas.

De flores (casi siempre, el estampado más utilizado en las colecciones de primavera-verano) llenaron la pasarela otrso diseñadores, por ejemplo, Dennis Johnson (uno de los favoritos de la difunta Ivana Trump, de Martha Stewart, Kris Jenner, Candace Bushnell (la autora de la novela en la que se basa la serie Sex and the City), y hasta la mujer de Tommy Hilfiger, Dee Ocleppo Hilfiger.

Ulla Johnson cubrió literalmente de flores el suelo por el que desfilaron sus modelos, en el Patio de Bellas Artes del Museo de Brooklyn. La diseñadora nacida y criada en Mahattan ha realizado su colección con tejidos realizados en telares por artesanos de cooperativas de Guatemala y sedas Shibori estampadas a mano por mujeres de Bangalore (India).

Cinta de seda y ganchillo teijido también por los pocos artesanos que quedan en Los Angeles y Nueva York (Estados Unidos), y saben utilizar maquinaria antigua de forma que, como declaró la diseañor, en algunas prendas han intervenido hasta cinco personas.

También figuran nombres como el de Tommy Hilfiger, que vuelve a la Gran Manzana después de tres años con un desfile inspirado en el famoso Factory de Andy Warhol, que se retransmitirá en el metaverso y cuyas prendas se podrán comprar de inmediato, en contraste con las colecciones que tardan meses en llegar al público.

El veterano Michael Kors apuesta por el rojo, el blanco y el azul cerceta, y por el color que más hemos visto: el verde lima. Sus vestidos y chaquetas siguen siendo de los mejor patrones de la pasarela.

Tory Burch, la diseñadora filántropa (su fundación ayuda a mujeres de Estados Unidos a emprender) que sale en la lsta Forbes, presentó su colección en un gigantesco escenario. Su estilo, calificado de preppy boho (pijo bohemia) encandiló en 2005 a Oprah Winfrey, y hoy gusta a mujeres de estilos y edades muy diferentes.

Un momento del desfile Tory Burch.

Unos de los desfiles siempre más esprados es el de Gabriela Hearst, directora creativa de Chloé desde 2020, para mostrar la colección de su propia línea (que lleva su nombre) tuvo vomo modelo nada más y nada menos que al cantante español Leiva.

[¿Quién es Gabriela Hearst, la diseñadora que hizo desfilar a Leiva?]

Otro de los desfiles más esperados es el del modisto Prabal Gurung, nacido en Singapur y criado en Nepal, que escogió como escenario la plaza de la sede de Naciones Unidas, por su activismo en defensa de los derechos de los inmigrantes y de las mujeres.

Tras pasar por la Universidad de Nueva Delhi, y la Escuela Parsons de Nueva York, hacer prácticas en Donna Karan y trabajar en Bill Blass (donde llegó a ser director creativo), sacó su propia marca, en la que combina referentes culturales de Oriente y Occidente y logrado un estilo personalísimo.

En esta ocasión mezcla tules y cueros, colores y texturas en una colección que sin duda hará las delicias de sus fans, entre las que están Rooney Mara, Carey Mulligan, Zoe Saldana, Sandra Bullock, Hailee Steinfeld y Rosie Huntington-Whiteley.

'Cerró' el calendario el gran Tom Ford, líder del famoso CFDA (Council of Fashion Designers of America o Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos) en los años de la pandemia e impulsor de cambios para promocionar la inclusividad y la sostenibilidad en el sector.

Ford presento una coleción en la que, como decía una canción en los 80, "las chicas son guerreras" y apostó por los brillos (incluso para el esmoquin de los caballeros, a los que viste de también de rosa fucsia) y el negro. Todos los looks, en nuestra galería de imágenes.

Sigue los temas que te interesan