La nueva colección de Pedro del Hierro aparece en una isla desierta ¡aloha!

La pasarela de la 76ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Madrid se transformó durante la tarde de ayer en una isla desierta por la que desfiló la nueva colección de Pedro del Hierro.

La firma ha presentado la colección Capitán Ward, que muestra la oportunidad de reinventarse gracias a un naufragio y que invita a desconectar para encontrarse con uno mismo.

Se trata de una propuesta con aire colonial, pero relajado, en la que destacan piezas desestructuradas y fluidas.

Nacho Aguayo, director creativo de mujer, y Álex Miralles, director creativo de hombre, de Pedro del Hierro, han presentado prendas en las que el gran protagonista y nexo en común es que todas ellas tienen un punto de customización, ya que son fruto de la creación a partir de las perlas, piedras preciosas y materiales que ofrece la isla.

Y este es precisamente el punto de partida, una pareja que se encuentra en una isla desierta. ¿Quién no ha querido perderse alguna vez? Aguayo explica a MagasIN que los conceptos de isla desierta y de tener tiempo son el origen de la colección.

Pensaron en dos náufragos que se encuentran en una isla desierta y aprovechan para reencontrarse con ellos mismos, con su pareja, el tenerlo como una oportunidad de disfrutar del tiempo que normalmente no tenemos. “Se encuentran dos maletas en la playa y juegan a vestirse, a interpretarse, a customizar prendas. El tiempo te permite hacer muchas cosas que normalmente no hacemos. Entonces juegas a ponerte cosas que no te pondrías, a intervenir las prendas…”.

Tres modelos desfilando para Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week.

Ese es su punto de partida. Una colección llena de color que busca dar alegría. Aguayo nos cuenta que: “Queríamos hacer algo muy veraniego, algo lúdico y algo un poco más despreocupado. Sin dejar de ser sofisticado, algo un poco más sensual, más liviano”.

Además, tres mujeres artesanas han estado presentes en el desarrollo de esta colección, creando diseños únicos donde han tenido libertad para interpretar su propio naufragio, interpretándolo en crochet, bordados y pintura.

Almudena Cañedo, la artista encargada de interpretar la pintura y una de las modelos que ha desfilado para presentar la colección, nos explica que ella pintó a mano un traje de dos piezas (chaleco y pantalón) siguiendo la inspiración de los directores creativos de la firma. “Se inspiraron en un naufragio. Yo he pintado el traje con motivos marítimos: una caracola, una palmera…”.

Y aprovechamos para preguntarle lo que significa como modelo y artista participar en este desfile. “Estoy superemocionada por llevar algo de mi trabajo, es la primera vez en un desfile y me hace muchísima ilusión. Con Pedro del Hierro, por los dos ámbitos, tengo la suerte de conocerles muy bien porque estuve trabajando años con Sara Fernández y yo en los últimos desfiles estuve ayudándoles con todo el proceso y ahora desfilar y encima llevar ropa mía me hace muchísimo cariño. Además, es una marca que me encanta”.

Lanzamos la misma pregunta a Aguayo. ¿Qué significa para Pedro del Hierro desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week?

“Pedro del Hierro llevaba muchos años sin desfilar y cuando yo entré como director creativo fue uno de los objetivos y la sensación, además de orgullo, es poner a la firma en un sitio que le corresponde. El lugar de creador, de moda, de moda española. Al final es un punto de unión o de reunión para todos los creativos. Es un escaparate inmejorable que nos ayuda a visibilizar nuestra colección y a mostrarla de la manera de la que nos imaginamos”.

La propuesta

El atardecer en una isla desierta define los colores de la propuesta. Rosa como el cielo, amarillo como el sol que se esconde, azul como el mar, camel como la arena, blanco como la espuma y negro como la oscuridad que llega después. Tampoco faltaron diseños con toques dorados y plateados, tan de moda.

La próxima temporada primavera/verano podremos lucir con Pedro del Hierro prendas fluidas, desestructuradas, faldas largas con cola o abiertas y escotes en pico o asimétricos.

La mujer de Pedro del Hierro

Hay muchos tipos de mujeres y esto lo sabe bien la firma. Sin embargo, a la hora de crear, su director creativo visualiza a una mujer divertida, contemporánea que no moderna. “Es una mujer actual, urbana. Solemos pensar que es una mujer, trabajadora, independiente y nos gusta pensar que tiene amigas y que le gusta pasárselo bien y disfrutar de lo que hace y lo que se pone”.

Para Aguayo, a la mujer de Pedro del Hierro le gusta la tendencia, pero la adapta a ella. Es una mujer que no es esclava de nada ni de nadie, que es independiente, tiene ideas propias, que no es una víctima de la tendencia, sino que la usa a su favor.

Y físicamente la mujer de Pedro del Hierro podríamos ser cualquiera de nosotras. “Nos gusta mostrar muchos tipos de mujeres. En los desfiles mostramos mujeres de todas las edades, de distintas tallas, de distintas complexiones, no hay que personalizar en una, pero la mujer de Pedro del Hierro es disfrutona”.

¿Hacia dónde vamos?

Álex Miralles, director creativo de hombre, y Nacho Aguayo, director creativo de mujer, de Pedro del Hierro. GTRES

El mundo no de deja de cambiar, la pandemia, la situación económica… Y esto también ha provocado que la moda cambie.

Pedro del Hierro, del grupo TENDAM, se adapta y no para. “En vez de quedarnos parados para ver qué pasa, seguimos creando”, comenta el director creativo, “es un momento óptimo para pensar nuevas opciones, reinventar maneras de trabajar, de negociar…”.

Nos da un ejemplo. Con la subida de costes es el momento de ver cómo se puede diseñar una colección que no pierda calidad o suba precio. “Tenemos que estar muy despiertos, adaptarnos a la situación, ser optimistas y generosos e intentar no perder el foco en que la clienta es nuestro centro de movimientos”.

A todos los niveles, la empresa está centrada en mantener el foco en la clienta, en ofrecerle soluciones para su día a día y poder llenar un armario de prendas que le solucionen la vida y le llenen de alegría”.

