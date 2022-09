Marta Ortega revoluciona Zara y la moda con la 'colección cápsula' de Narciso Rodriguez

A las 4 de la tarde del 6 de septiembre de 2022, las cuentas de Instagram de Zara y de Narciso Rodriguez hicieron al unísono un anuncio insólito: la marca española de fast fashion y el prestigioso diseñador americano han creado juntos una colección cápsula que estará disponible en las tiendas y la web de la primera a partir del 8 de septiembre. Detrás de este movimiento se adivina la mano de Marta Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y actual presidenta del imperio textil, que desde que llegó a ese cargo ha tratado de imprimir su sello personal a la firma más representativa del grupo.

La nueva línea tiene todos los ingredientes para situar a Zara –aunque sea de manera pasajera, con unas pocas prendas que a buen seguro se venderán en un abrir y cerrar de ojos– al nivel de las grandes firmas de moda de lujo. Para empezar, la colección se inspira en el archivo de Narciso Rodriguez, famoso por haber creado, cuando aún trabajaba para Cerruti en París, el vestido de novia que llevó Carolyn Bessette en su enlace con John F. Kennedy Jr. También ha vestido en numerosas ocasiones (ya bajo su nombre) a la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama y a la actriz Sarah Jessica Parker, entre otras celebridades. Además, según ha desvelado la marca española, la imagen de esta colección cápsula es ni más ni menos que la top model rusa Natalia Vodianova, habitual en las campañas publicitarias de la firma cosmética Guerlain. Por si esto fuera poco, quien ha fotografiado a Vodianova no es otro que Craig McDean, uno de los pesos pesados de la industria de la moda, cuyo trabajo puede contemplarse con regularidad en publicaciones como Vogue, AnOther Magazine o W Magazine.

Las conexiones entre Marta Ortega y Narciso Rodriguez vienen de atrás. Precisamente este diseñador firmó el vestido de novia que la hoy presidenta de Inditex lució en su primer matrimonio, con el jinete Sergio Álvarez Moya, en 2012 (para su boda con Carlos Torretta, en 2018, eligió a Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, quien le hizo una propuesta menos tradicional). Pero, además, España no es en absoluto un territorio desconocido para Narciso Rodriguez (nacido en 1961), ya que entre 1998 y 2001 trabajó como diseñador de las colecciones ready to wear para mujer de Loewe, una de nuestras enseñas nacionales. Y hasta nuestro país ha viajado en diferentes ocasiones; por ejemplo, en 2016 acudió al Círculo de Bellas Artes de Madrid para recoger el premio al Mejor Diseñador Internacional que le entregó la revista Elle durante la fiesta en la que se celebraba el 30º aniversario de la llegada de esta publicación a nuestro país. Rodriguez, con raíces cubanas, demostró en aquel evento ser una persona tímida y amable que habla un perfecto español.

La colección cápsula Narciso Rodriguez X Zara consta de 25 piezas. La marca española la publicita en su web con una foto de Vodianova vestida con un pantalón y un jersey de cuello alto, ambos negros, que sintetizan muy bien el estilo minimalista del creador. Según ha publicado Vogue, los precios de las prendas oscilarán entre los 119 y los 499 euros. Además de las prendas ya citadas, la línea incluye un abrigo, un bustier y varios vestidos, entre otras opciones.

Cabe recordar que Rodriguez no ha triunfado sólo en la moda: con su nombre se vende una de las colecciones de perfumes más rentables del mundo, que actualmente forma parte del portfolio del grupo japonés Shiseido. For Her, con sus notas empolvadas y su aire romántico, es un aroma que marcó un antes y un después en el universo de la perfumería. Su último lanzamiento, que llegó a nuestro país el pasado mes de junio, es el Eau de Parfum Narciso Cristal, obra de la perfumista Natalie Gracia-Cetto y que encaja a la perfección con ese aire delicado que defiende el creador.

La colaboración entre Marta Ortega y Narciso Rodriguez plantea la duda de qué otros ases guarda en la manga la hija de Amancio, claramente decidida a aprovechar en Inditex sus contactos con la industria del lujo. La impresión general en los corrillos de la moda podría resumirse con una frase que destaca la publicación digital especializada Fashionista: este último movimiento “no lo vimos venir”.

