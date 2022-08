¿Qué es el Lyocell? Descubre el futuro de la moda sostenible

La transformación de la industria textil hacia una producción más eco se ha convertido en una fuerza imparable. A nivel general, la preocupación por la sostenibilidad en el terreno de la moda ha aumentado entre las empresas y consumidores durante los últimos años.

El Lyocell es uno de los últimos resultados en esa búsqueda incansable por conciliar la ropa que nos viste con el planeta que nos aloja. El tejido es mundialmente conocido por ser un material sostenible por doble partida: deriva de una fuente natural que es la celulosa de la madera y tiene un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente.

¿Lo novedoso? Es una fibra semisintética. Se encuentra a medio camino entre los dos grandes tipos de materiales de la industria textil: las fibras naturales (como la lana, el algodón y la seda) y las fibras artificiales sintetizadas (como el poliéster y el nylon). Es decir, es de origen vegetal, pero también está procesada con sustancias sintéticas avanzadas.

[Carolina Álvarez-Ossorio (Ecoalf): "Ojalá no se hable de moda sostenible y sea el estándar de la industria"]



Además, la producción del Lyocell no genera subproductos nocivos. Una de las fuentes más comunes es el eucalipto, un árbol que crece muy rápido y no necesita ni riego ni pesticidas. Pero no sólo eso, el proceso es bastante corto y sencillo en comparación con otras fibras artificiales, eso significa que se necesita menos agua y menos energía.

Gracias a su similitud con el algodón o la seda, hasta ahora había sido empleado como el sustituto estrella de ambos tejidos para la producción de toallas y ropa de cama. Sin embargo, la moda no ha pasado por alto todas sus ventajas y ha decidido empezar a incorporarlo para no quedarse atrás.

Lo más común es encontrar este tejido en prendas para hacer deporte, su elasticidad y capacidad para absorber la humedad hace que las prendas sean súper transpirables y, en consecuencia, huelan menos cuando realizas una actividad física.

Otra de sus características principales es que se trata de un tipo de fibra lisa y elástica que apenas se arruga. Y, al ser mucho más ligero y suave en comparación con el algodón, también se convierte en una prenda ideal para viajar, tanto en verano como en invierno, que te ayudará a despreocuparte por el exceso de peso y la ropa arrugada en tus maletas.

[Moda 'circular': las mejores tiendas online de ropa de segunda mano]

Descubre la selección de prendas fabricadas con Lyocell que MagasIN ha preparado para que descubras este tejido tan innovador. ¡Accesible y económico!

Vestido corto 100% Lyocell, de Parfois - 29,99 euros.

Vestido corto 100% Lyocell, de Parfois.

Pantalón Lyocell recto, de Mango - 15,99 euros.

Pantalón Lyocell recto, de Mango.

Vestido de línea evasé Tencel, de C&A - 19,99 euros.

Vestido de línea evasé Tencel, de C&A.

Mono Tencel étnico, de Desigual - 64,97 euros.

Mono Tencel étnico, de Desigual.

Camisa fluida Lyocell, de Massimo Dutti - 19,99 euros.

Camisa fluida Lyocell, de Massimo Dutti.

Sigue los temas que te interesan