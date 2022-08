‘Glasses concealer’: el truco viral de TikTok para acabar con las ojeras

En el gigante TikTok lo han bautizado como 'Glasses concealer', es la última tendencia que se ha viralizado en la red por ser el truco perfecto para camuflar las ojeras y conseguir el deseado efecto buena cara en tan solo un par de segundos. Consiste en dibujar unas gafas alrededor de tus ojos con el corrector y luego difuminarlas.

Lo habíamos probado todo: desde la neutralización del color más oscuro con tonalidades rojas, hasta la aplicación del producto en forma de triángulo invertido. Pero ya puedes olvidarte de ellas, con este nuevo truco el corrector se convertirá en tu mejor aliado para conseguir esa mirada descansada de ocho horas de sueño que, ya te gustaría, pero nunca duermes.

Sin embargo, no estamos aquí para averiguar los motivos por los que tienes ojeras hasta en agosto, bien podría ser por la falta de sueño, de hierro o, simplemente, por el paso de los años y el envejecimiento de la piel. En su lugar, queremos que descubras el mejor método y los productos para ocultarlas.

Dibuja la forma de unas gafas con el pincel de tu corrector alrededor de tus ojos, por raro que te pueda parecer, funciona. El efecto que produce esta forma de aplicar el producto resultará de lo más natural en tu rostro, además de que conseguirá iluminar la zona y difuminar las pigmentaciones más oscuras de tu ojera.

¿La clave para conseguirlo? Difuminarlo muy bien después para que el maquillaje se fusione con tu tono de piel. El problema de aplicar el corrector de ojeras solo en la parte inferior del ojo es que a veces se nota demasiado el contraste entre el color de tu piel y el de la ojera que acabas de tapar. Para eso, necesitarás también no confundirte con el color adecuado de tu corrector.

Descubre tu tipo de ojera

Para ello, es necesario que conozcas, primero, los diferentes tipos y puedas reconocer cuál es el tuyo.

- Pigmentadas. Surgen por el cansancio, el estrés, los malos hábitos, etc. Y suelen teñirse de color marrón oscuro por un aumento en la melanina de la piel de los párpados. Además, factores como la exposición solar o los cambios hormonales pueden agravarlas.



- Vasculares. Son de color azul, rosa o verde y surgen por la ausencia de tejido blando alrededor de esa parte del ojo, por eso los vasos sanguíneos se hacen más visibles.



- Valle de lágrimas. También conocidas como «ojeras hundidas», surgen por una pérdida de volumen en el surco de la ojera. Lo que produce que el rostro tome una apariencia marcada de cansancio. La mejor solución es el ácido hialurónico.

Elige un buen corrector

Shape Tape Contour Concealer, de Tarte.

Borrador Corrector Hidratante Multiusos, de Maybelline New York.

Touche Éclat, de Yves Saint Laurent.

HD Photogenic, de Nyx.

Born This Way, de Too Faced.

